GWomen
Παναθηναϊκός: Απίστευτο σκηνικό με τη Μπετζέντι, σκαρφάλωσε στο στεφάνι για να ξεκολλήσει την μπάλα
28/10/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Απίστευτο σκηνικό με τη Μπετζέντι, σκαρφάλωσε στο στεφάνι για να ξεκολλήσει την μπάλα

Χριστίνα Κατσαμούρη

Η πόιντ γκαρντ του Παναθηναϊκού Σάρα Μπετζέντι, στο παιχνίδι με τον Παναθλητικό για την αγωνιστική της Women’s Basketball League σκαρφάλωσε στο στεφάνι για να ξεκολλήσει την μπάλα από το ταμπλό.

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Σε ένα ματς με περίσσιο ενδιαφέρον μέχρι να πάρει ο Παναθηναϊκός τη διαφορά να την εξασφαλίσει και να φτάσει τελικά στη νίκη, συνέβη ένα συνηθισμένο αλλά και πολύ ασυνήθιστο σκηνικό για τα δεδομένα του μπάσκετ γυναικών. Μετά από σουτ του Παναθηναϊκού, η μπάλα κατέληξε ανάμεσα στο στεφάνι και το ταμπλό. Λύση δεν βρισκόταν οπότε η Μπετζέντι το πήρε πάνω της!

Πήδηξε στο διχτάκι και με ένα δυνατό pull-up σκαρφάλωσε στο στεφάνι ξεκόλλησε την μπάλα και συνέχισε κανονικά το παιχνίδι.

Το παιχνίδι έληξε με σκορ 95-64 και η «Spider-Woman» του μεσημεριού Σάρα Μπετζέντι, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους, 4 ασίστ και 15 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, προσθέτοντας στο ενεργητικό της και μια… spider-woman στιγμή.

Για εμάς, η συγκεκριμένη φάση είναι υποψήφια για τη φάση της αγωνιστικής.

Το βίντεο:

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