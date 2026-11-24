Το πρώτο μικρό σε κυβισμό Bonneville της σύγχρονης εποχής της Triumph είναι πλέον μια πραγματικότητα.

Το Triumph Bonneville T40 είναι ένα φυσικό επακόλουθο μετά τη σωρεία μοντέλων (Speed, Thruxton, Tracker, Scrambler) με τον ίδιο μονοκύλινδρο TR 400 cc κινητήρα που μας έχει παρουσιάσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Και είναι αυτό που θα κληθεί να αντιμετωπίσει μοντέλα όπως το Honda GB350S και τη γκάμα των Royal Enfield, σε μια κατηγορία που αποκτά όλο και περισσότερους φίλους. Άργησε, αλλά τελικά ήρθε…

Στιλιστικά και ποιοτικά δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα μεγάλα του αδέρφια T100 και T120, η σημασία στη λεπτομέρεια δίνει και παίρνει. Και όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο κατασκευαστής, το ολοκαίνουργιο T40 φέρνει τον εμβληματικό σχεδιασμό Bonneville σε μια νέα γενιά αναβατών, διαθέτοντας μια νέα έκδοση του κινητήρα TR Series των 400 cc με έμφαση στην απόδοση της ροπής και ένα κορυφαίο για την κατηγορία πακέτο τεχνολογίας. Πρόκειται για τη συνάντηση διαχρονικού στυλ και ποιοτικής κατασκευής με σύγχρονες δυνατότητες.

Μια επιτυχημένη πλατφόρμα

Το Bonneville T40 εντάσσεται σε μια πλατφόρμα που έχει ήδη σημειώσει σημαντική παγκόσμια επιτυχία, με περισσότερες από 60.000 μοτοσικλέτες να έχουν πωληθεί σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως. Η συγκεκριμένη σειρά μοντέλων έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση νέων αναβατών στη μάρκα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ.

Πλαισιώνοντας τα Speed 400, Scrambler 400 X, Scrambler 400 XC, Tracker 400 και Thruxton 400, το T40 φέρνει στη σειρά ένα από τα πιο διαχρονικά ονόματα μοτοσικλετών της εταιρείας. Με έξι πλέον διακριτά μοντέλα, η πλατφόρμα καλύπτει πολλαπλές κατηγορίες, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα, τον χαρακτήρα και την ιδιαιτερότητα που αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς.

TR 400

Το Bonneville T40 εξοπλίζεται με την πιο πρόσφατη εκδοχή του υγρόψυκτου κινητήρα 400 cc της σειράς TR της Triumph και είναι ρυθμισμένος για παροχή ροπής από τις χαμηλές στροφές. Για την περίσταση αποδίδει 32 Hp/7.000 rpm και μέγιστη ροπή στα 36 Nm/5.000. Μια αναθεωρημένη κυλινδροκεφαλή και μια ειδικά διαμορφωμένη χαρτογράφηση προσδίδουν στο μονοκύλινδρο σύνολο επιδόσεις και χαρακτήρα, συνδυάζοντας τη σύγχρονη απόδοση και την άμεση απόκριση στο γκάζι με την πλούσια ροπή που χαρακτηρίζει τα μοντέλα Bonneville. Η Triumph ανακοινώνει διαστήματα σέρβις ανά 16.000 χιλιόμετρα και αυτό σίγουρα είναι ανακουφιστικό για τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες του μοντέλου.

Ο κινητήρας έχει επίσης εξελιχθεί ώστε να παράγει έναν ξεχωριστό ήχο εξάτμισης, με διακριτούς παλμούς καύσης που προκύπτουν από τη μονοκύλινδρη διάταξή του. Το τελικό της εξάτμισης τύπου «peashooter» προσδίδει βάθος στον ήχο, ενώ οι χαμηλότερες στροφές ρελαντί ενισχύουν περαιτέρω τον χαλαρό χαρακτήρα Bonneville του T40. Το μοντέλο είναι συμβατό με τις προδιαγραφές διπλώματος κατηγορίας A2, καθιστώντας τις επιδόσεις τους προσβάσιμες σε ένα ευρύτερο φάσμα αναβατών.

Πολλά τα ελέη

Υπάρχουν πέντε (!) χαρτογραφήσεις, Rain, Road, Eco και δύο παραμετροποιήσιμες στα θέλω του αναβάτη. Στο βασικό εξοπλισμό βλέπουμε cruise control και μια νέα στρογγυλή οθόνη TFT με συνδεσιμότητα (πλοήγηση, κλήσεις, μουσική, μηνύματα κ.λπ.). Πάντα στο βασικό εξοπλισμό θα δούμε Cornering ABS και Cornering Traction Control! Στα περιφερειακά οι λύσεις είναι αυτές που αρμόζουν σε ένα modern classic μοντέλο, με τους ακτινωτούς αλουμινένιους τροχούς των 18 (μπροστά) και 17 (πίσω) ιντσών να δίνουν το απαραίτητο ρετρό λουκ παρουσιαστικό.

Η διάταξη της ανάρτησης ενισχύει περαιτέρω τη χαρακτηριστική σιλουέτα Bonneville του T40. Το τηλεσκοπικό πιρούνι με την κλασική αισθητική προσδίδει μια εκλεπτυσμένη και άμεσα αναγνωρίσιμη όψη, ενώ τα δύο ρυθμιζόμενα αμορτισέρ διατηρούν τη λιτή εμφάνιση που αποτελεί σήμα κατατεθέν της σχεδίασης Bonneville. Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δύο δισκόφρενα με δαγκάνες δύο εμβόλων, που υποστηρίζονται από δικάναλο ABS, με τα σωληνάκια υψηλής πίεσης (με μεταλλική πλέξη) να εξασφαλίζουν σταθερή απόδοση και ακριβή αίσθηση στη μανέτα.

Τεχνολογία με κλασική γοητεία

Μια νέα, κορυφαία στην κατηγορία, λέει η Triumph, έγχρωμη οθόνη TFT 4 ιντσών είναι ενσωματωμένη σε ένα κυκλικό όργανο, προσφέροντας σύγχρονη τεχνολογία χωρίς να αλλοιώνει τον παραδοσιακό σχεδιασμό των Bonneville. Οι λάτρεις των κλασικών οργάνων μπορούν να επιλέξουν τη λειτουργία «Heritage Mode», η οποία αντικαθιστά την τυπική διάταξη της οθόνης με μια απεικόνιση αναλογικού στυλ, εμπνευσμένη από τα παραδοσιακά όργανα των μεγαλύτερων μοντέλων Bonneville.

Οι βασικές πληροφορίες οδήγησης, όπως η επιλεγμένη σχέση στο κιβώτιο, η κατάσταση των φλας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η στάθμη καυσίμου, προβάλλονται ευδιάκριτα, ενώ στο κέντρο της οθόνης παρέχεται πρόσβαση σε λειτουργίες συνδεδεμένου τηλεφώνου και ρυθμίσεις της μοτοσικλέτας. Μέσω των διακοπτών στο αριστερό μέρος του τιμονιού (που διαθέτουν οπίσθιο φωτισμό) ο αναβάτης μπορεί να διαμορφώσει και να αποκτήσει πρόσβαση σε πέντε παραμετροποιήσιμα widgets, εξασφαλίζοντας γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες που χρησιμοποιεί συχνότερα. Η πλοήγηση με πλήρη χάρτη περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό και υποστηρίζεται από τη νέα εφαρμογή Triumph Navigation App. Η οθόνη TFT προβάλλει τον χάρτη και τα όρια ταχύτητας, ενώ παρέχει άμεση πρόσβαση σε αγαπημένους προορισμούς, σημεία ενδιαφέροντος και πρόσφατες αναζητήσεις.

Η εφαρμογή Triumph Navigation App επιτρέπει επίσης στους αναβάτες να σχεδιάζουν διαδρομές πριν ξεκινήσουν, προσφέροντας δυνατότητες όπως η ανακάλυψη διαδρομών, η προσθήκη ενδιάμεσων σημείων (waypoints) και η διαχείριση των λεπτομερειών του ταξιδιού. Οι διαδρομές μπορούν να αποθηκευτούν, να εισαχθούν μέσω αρχείων GPX και να κοινοποιηθούν σε άλλους αναβάτες, με τις πληροφορίες πλοήγησης να εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη της μοτοσικλέτας. Η συνδεσιμότητα με το τηλέφωνο περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό και ελέγχεται μέσω της οθόνης και των διακοπτών στο αριστερό μέρος του τιμονιού. Οι αναβάτες μπορούν να απαντούν σε κλήσεις, να έχουν πρόσβαση στις επαφές τους και να ελέγχουν την αναπαραγωγή μουσικής, χωρίς να χρειάζεται να αγγίξουν το τηλέφωνό τους. Για ακόμη πιο γρήγορη πρόσβαση, οι λειτουργίες πολυμέσων μπορούν να αντιστοιχιστούν στα παραμετροποιήσιμα widgets.

Το σύστημα φωτισμού τεχνολογίας full LED περιλαμβάνει μια χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή για την ημέρα (DRL), ενώ ο προβολέας εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ της λειτουργίας ημέρας και της μεσαίας σκάλας. Τα φλας με αυτόματη απενεργοποίηση προσφέρουν επιπλέον ευκολία, ενώ το σύστημα προειδοποίησης απότομης επιβράδυνσης (Emergency Deceleration Warning) ενεργοποιεί αυτόματα το πίσω φως (αναβοσβήνοντας) κατά τη διάρκεια έντονης πέδησης, ειδοποιώντας τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου ότι η μοτοσικλέτα επιβραδύνει απότομα. Διαθέτει επίσης υποδοχή φόρτισης USB-C, η οποία επιτρέπει τη φόρτιση συμβατών συσκευών κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Χαλαρή η οδήγηση

Το T40 διαθέτει όρθια θέση οδήγησης, με το τιμόνι και τα μαρσπιέ τοποθετημένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μια φυσική στάση σώματος. Η κλασική ενιαία σέλα παραμένει ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του. Η πλούσια επένδυση αφρώδους υλικού προσφέρει άνεση τόσο στον αναβάτη όσο και στο συνεπιβάτη, ενώ η σχεδίασή της με τις ραβδώσεις ενισχύει την κλασική αισθητική της μοτοσικλέτας. Με ύψος σέλας 790 mm και βάρος (πλήρες υγρών) 191 kg, το T40 διακρίνεται για τις συμπαγείς διαστάσεις του και την προσβάσιμη θέση οδήγησης. Διατίθεται επίσης, ως αξεσουάρ, μια χαμηλότερη σέλα σε μαύρο ή καφέ χρώμα, η οποία μειώνει το ύψος κατά επιπλέον 20 mm. Έχει ληφθεί μέριμνα και για την καθημερινή πρακτικότητα, καθώς η μοτοσικλέτα εξοπλίζεται στο βασικό της εξοπλισμό και με κεντρικό σταντ. Αυτό όχι μόνο διευκολύνει τη στάθμευση σε όρθια θέση, αλλά απλοποιεί επίσης τον τακτικό καθαρισμό και τη συντήρηση της αλυσίδας.

Στις βιτρίνες των καταστημάτων θα δούμε το μικρό Bonneville την άνοιξη του 2027 σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς. Και όπως πάντα, η έκδοση «Black» θα συνεχίσει να συγκινεί με την ολόμαυρη εμφάνισή της.