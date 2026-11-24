Οι επόμενη γενιά τεχνικών κανονισμών στη Formula 1 θα φέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές προμηθεύουν κινητήρες σε ομάδες.

Σημαντικές ανακατατάξεις στις συνεργασίες μεταξύ ομάδων και κατασκευαστών κινητήρων αναμένεται να φέρουν οι νέοι κανονισμοί της Formula 1 για το 2030. Η επιστροφή των V8 κινητήρων δεν είναι η μοναδική αλλαγή που βρίσκεται υπό συζήτηση, καθώς προωθείται και ένας αυστηρός περιορισμός στον αριθμό των ομάδων που θα μπορεί να προμηθεύει κάθε κατασκευαστής.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει κυρίως τη Mercedes, η οποία διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο πελατολόγιο στο grid. Σύμφωνα με το Motorsport.com, οι έξι κατασκευαστές έχουν συμφωνήσει επί της αρχής να περιορίσουν τις προμήθειες κινητήρων σε μόλις δύο ομάδες ο καθένας από το 2030. Αυτό σημαίνει ότι η γερμανική εταιρεία θα πρέπει να επιλέξει ποια από τις τρεις σημερινές πελατειακές ομάδες της θα διατηρήσει τη συνεργασία μαζί της.

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Το νέο όριο που αλλάζει τις ισορροπίες

Το πλαίσιο των κανονισμών του 2030 προβλέπει επιστροφή σε turbo V8 κινητήρες 2,1 λίτρων, με μέγιστη ηλεκτρική ισχύ 200 kW και χρήση βιώσιμων καυσίμων. Στόχος είναι η μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας των μονάδων ισχύος, έπειτα από τις δυσκολίες που ανέδειξαν οι κανονισμοί του 2026.

Πέρα από τις τεχνικές αλλαγές, οι κατασκευαστές έχουν συμφωνήσει σε έναν περιορισμό που δεν περιλαμβανόταν στη δημόσια ανακοίνωση της FIA. Κάθε εταιρεία θα μπορεί να προμηθεύει μέχρι δύο ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της εργοστασιακής της συμμετοχής. Επομένως, θα υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με μία μόνο ανεξάρτητη ομάδα.

Ένας από τους λόγους πίσω από αυτή την πρόταση είναι να περιοριστεί η πολιτική επιρροή κατασκευαστών που προμηθεύουν μεγάλο μέρος του grid. Παράλληλα, οι εταιρείες επιδιώκουν να μειώσουν το οικονομικό βάρος της προμήθειας κινητήρων, καθώς η συγκεκριμένη δραστηριότητα παραμένει ζημιογόνος, με το κόστος για τις πελατειακές ομάδες να περιορίζεται στα 18 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Το μεγάλο δίλημμα της Mercedes

Η Mercedes High Performance Powertrains προμηθεύει σήμερα τέσσερις ομάδες: την εργοστασιακή Mercedes, τη McLaren, τη Williams και την Alpine. Εφόσον εγκριθεί η νέα πρόταση, δύο από τις τρεις πελατειακές ομάδες θα χρειαστεί να αναζητήσουν διαφορετικό προμηθευτή.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα επειδή τόσο η McLaren όσο και η Williams θεωρούν ότι έχουν καλές πιθανότητες να διατηρήσουν τη συνεργασία τους με τη Mercedes. Ειδικά για τη McLaren, η αλλαγή προμηθευτή δεν βρίσκεται στα σχέδια της διοίκησής της.

Για τη Mercedes, ωστόσο, η απόφαση δεν θα είναι απαραίτητα εύκολη. Η McLaren έχει κατακτήσει πρωταθλήματα χρησιμοποιώντας τους κινητήρες της γερμανικής εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα έχει εξελιχθεί σε άμεσο αντίπαλο της εργοστασιακής ομάδας. Από την άλλη, μια συνεργασία με ομάδα της μεσαίας δυναμικότητας του grid θα μπορούσε να περιορίσει τον άμεσο ανταγωνισμό, χωρίς να στερήσει από τη Mercedes τα χρήσιμα δεδομένα που προσφέρει ένας δεύτερος κατασκευαστής μονοθεσίων.

Τι θα συμβεί με τους υπόλοιπους κατασκευαστές

Για τη Ferrari, η μετάβαση στο νέο καθεστώς αναμένεται να είναι ευκολότερη. Σήμερα προμηθεύει τη Haas και την Cadillac, όμως η τελευταία σχεδιάζει να χρησιμοποιεί δικούς της κινητήρες της General Motors από το 2030. Έτσι, η ιταλική εταιρεία θα μπορούσε να συνεχίσει με τη Haas ως μοναδική πελατειακή ομάδα.

Η Red Bull Powertrains έχει ήδη δύο ομάδες, τις Red Bull Racing και Racing Bulls. Αντίστοιχα, η Audi, η Honda μέσω της Aston Martin και η General Motors θα διαθέτουν από μία εργοστασιακή ή αποκλειστικά συνεργαζόμενη ομάδα, αφήνοντας διαθέσιμες θέσεις για νέες συμφωνίες.

Με έξι κατασκευαστές και έντεκα ομάδες στο πρωτάθλημα, το προβλεπόμενο όριο των δύο ομάδων ανά κατασκευαστή θα επιτρέπει συνολικά δώδεκα συνεργασίες. Η FIA σχεδιάζει επίσης να διατηρήσει τη ρήτρα υποχρεωτικής προμήθειας, ώστε να μπορεί να ζητήσει από κατασκευαστή να εξοπλίσει και τρίτη ομάδα, εάν εκείνη αδυνατεί να εξασφαλίσει κινητήρα.

Οι αποφάσεις που απομένουν για το 2030

Στο οικονομικό σκέλος, το προτεινόμενο όριο δαπανών για τους κατασκευαστές θα ξεκινά από τα 190 εκατομμύρια δολάρια το 2030 και θα μειώνεται κατά 7,5 εκατομμύρια ετησίως, φτάνοντας τα 160 εκατομμύρια το 2034. Παράλληλα, προβλέπεται πάγωμα εξέλιξης των σημερινών κινητήρων από το 2028, ώστε να μεταφερθούν περισσότεροι πόροι στην ανάπτυξη των νέων V8.

Όλα τα παραπάνω παραμένουν μέρος του προτεινόμενου κανονιστικού πλαισίου και απαιτούν την τελική έγκριση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA.

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