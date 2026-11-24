Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου, η FIA θα αξιολογήσει κορυφαία ταλέντα του διεθνούς karting στα Σπάτα, προσφέροντας σημαντική υποστήριξη για το 2027.

Μια σημαντική διεθνή διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού θα φιλοξενήσει η Ελλάδα, καθώς το FIA Karting Shootout 2026 θα πραγματοποιηθεί στο SFi Karting Circuit της Αττικής. Νεαροί οδηγοί από διαφορετικές χώρες θα διεκδικήσουν σημαντικά έπαθλα για τη συνέχεια της αγωνιστικής τους καριέρας.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου και εντάσσεται στο FIA Global Karting Plan. Πρόκειται για τη δεύτερη χρονιά του θεσμού, μετά την πρεμιέρα του στη Βαλένθια το 2025.

Η αξιολόγηση και τα έπαθλα των οδηγών

Στο FIA Karting Shootout θα συμμετάσχουν οδηγοί που διακρίθηκαν στα FIA Karting Arrive and Drive και FIA Karting Academy Trophy, στις κατηγορίες Junior και Senior. Ανεξάρτητη επιτροπή θα αξιολογήσει την ταχύτητα, την αγωνιστική αντίληψη, τα προσπεράσματα και την προσαρμοστικότητά τους.

Η OTK θα προμηθεύσει τα kart, ενώ η Formula Medicine θα αναλάβει την εκπαίδευση στη φυσική κατάσταση και τη διατροφή. Παράλληλα, η FIA θα προσφέρει εκπαίδευση στην επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης.

Οι νικητές θα μπορούν να επιλέξουν δωρεάν ελαστικά, καύσιμα και συμμετοχές σε έως πέντε αγώνες FIA Karting, με επιπλέον χρηματοδότηση 6.000 ευρώ ανά αγώνα προς την ομάδα τους.

Εναλλακτικά, θα εξασφαλίσουν δωρεάν συμμετοχή σε ένα FIA Arrive and Drive Continental Championship και στο World Cup του 2027.

Το 2025, ο νικητής της Junior, Βαλέριο Βιαπιάνα, εξασφάλισε υποστήριξη για τη μετάβασή του στην κατηγορία OK, ενώ ο νικητής της Senior, Γιουζούκι Σάτο, έλαβε 250.000 ευρώ για συμμετοχή στη Formula 4.

Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, δήλωσε: «Το FIA Karting Shootout αποτελεί βασικό πυλώνα του FIA Global Karting Plan, με στόχο τον εντοπισμό, την υποστήριξη και την ανάπτυξη των πλέον υποσχόμενων νέων ταλέντων μέσα από τις αγωνιστικές διαδρομές της FIA Karting. Φέρνοντας κοντά τους νικητές των προγραμμάτων FIA Arrive & Drive και Academy Trophy και συνδυάζοντας την αξιολόγηση στην πίστα με εκπαιδευτικές διαδικασίες, επιβραβεύουμε την αριστεία τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο αγωνιστικής και οικονομικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών συμμετοχής σε διοργανώσεις FIA Karting και εξέλιξης σε υψηλότερα επίπεδα ανταγωνισμού, η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει στους ταλαντούχους οδηγούς μια σαφή διαδρομή προς την περαιτέρω ανάπτυξη και την επιτυχία στο διεθνές karting».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Karting της FIA, Ακμπάρ Εμπραχίμ, πρόσθεσε: «Η συνδυαστική αξιολόγηση εντός και εκτός πίστας θα επιβραβεύσει ολοκληρωμένους και πολλά υποσχόμενους οδηγούς με σημαντικές προοπτικές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να προχωρήσουν στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ανυπομονώ για τη δεύτερη διοργάνωση του θεσμού στην Ελλάδα και εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία».