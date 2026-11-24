O αγώνας της Formula 1 στο Λας Βέγκας προσέφερε μία πρωτόγνωρη εικόνα σε οδηγούς και φιλάθλους στις μονομαχίες εντός πίστας, με πολλούς παράγοντες να συμβάλουν στο θέαμα.

Το Grand Prix Λας Βέγκας του 2026 ήταν ένας από τους πιο ασυνήθιστους αγώνες στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1. Μέσα σε 50 γύρους καταγράφηκαν 352 προσπεράσματα, αριθμός που σύμφωνα με τη Formula 1 συνιστά νέο ιστορικό ρεκόρ, ενώ η πρώτη θέση άλλαξε χέρια 35 φορές. Παρά τις συνεχείς επιθέσεις από τους αντιπάλους του, ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να επικρατήσει, με τους πέντε πρώτους οδηγούς να τερματίζουν με διαφορά μικρότερη από τρία δευτερόλεπτα.

Όπως εξηγήσαμε στην εκπομπή Pole Position by Allwyn της Δευτέρας 23/11, αυτό που συνέβη στη Νεβάδα δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από τους κανονισμούς των μονάδων ισχύος του 2026. Η συγκεκριμένη πίστα συγκεντρώνει ορισμένα χαρακτηριστικά που ευνοούν τις μάχες μεταξύ των μονοθεσίων και τα οποία φέτος συνδυάστηκαν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας. Το αποτέλεσμα ήταν ένας αγώνας στον οποίο το προσπέρασμα δεν εξασφάλιζε απαραίτητα και τη διατήρηση της θέσης.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Μια πίστα που ευνοεί τα προσπεράσματα

Η χάραξη του Las Vegas Strip Circuit περιλαμβάνει μεγάλες ευθείες, αργές στροφές και δυνατά φρεναρίσματα. Από τα 6,2 χλμ του γύρου, περίπου 1,9 χλμ καλύπτονται στη μεγάλη ευθεία της Στριπ, η οποία καταλήγει στη στροφή 14. Πρόκειται για ένα τμήμα που επιτρέπει στα μονοθέσια να αναπτύσσουν πολύ υψηλές ταχύτητες και προσφέρει αρκετό χρόνο στον οδηγό που ακολουθεί για να πλησιάσει και να επιχειρήσει προσπέρασμα.

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία χάραξης δεν είναι τυχαία. Από την επιστροφή της Formula 1 στο Λας Βέγκας το 2023, η διαδρομή σχεδιάστηκε με έμφαση στις μεγάλες περιόδους επιτάχυνσης και στις ζώνες φρεναρίσματος που δημιουργούν ευκαιρίες προσπεράσματος. Δεν σχεδιάστηκε, φυσικά, για τις μονάδες ισχύος του 2026, όμως τα χαρακτηριστικά της αποδείχθηκαν ιδανικά για να αναδείξουν την επίδρασή τους.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι απουσιάζουν οι παρατεταμένες γρήγορες στροφές, στις οποίες τα μονοθέσια που ακολουθούν συνήθως χάνουν σημαντική αεροδυναμική απόδοση. Στο Λας Βέγκας, οι οδηγοί μπορούσαν να παραμένουν κοντά στους αντιπάλους τους στα πιο αργά τμήματα και να εκμεταλλεύονται αμέσως την επόμενη ευθεία.

A mega slipstream on the Strip! 💨 The @aramco Speed Master in Las Vegas is Kimi Antonelli at 363KM/H 🤩 #F1 #LasVegasGP https://t.co/bo0Y43woqe November 23, 2026

Το slipstream ήταν το σημαντικότερο όπλο

Το βασικό χαρακτηριστικό του αγώνα ήταν η τεράστια επίδραση του slipstream. Ένα μονοθέσιο που ακολουθεί κάποιο άλλο συναντά μικρότερη αντίσταση αέρα, με αποτέλεσμα να μπορεί να αναπτύξει υψηλότερη ταχύτητα στην ευθεία. Στο Λας Βέγκας, αυτή η διαφορά ήταν αρκετά μεγάλη ώστε ακόμη και οδηγοί με ανταγωνιστικά μονοθέσια να δυσκολεύονται να απομακρυνθούν από όσους βρίσκονταν πίσω τους.

Η επίδραση ενισχύθηκε από την ενεργή αεροδυναμική των μονοθεσίων του 2026. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετές φορές παράδοξο. Ένας οδηγός μπορούσε να περάσει μπροστά στη μεγάλη ευθεία, αλλά αμέσως μετά να βρεθεί στη δυσμενέστερη θέση, καθώς ο αντίπαλός του αποκτούσε πλέον το πλεονέκτημα του slipstream. Ο Φερστάπεν αντιμετώπισε επανειλημμένα αυτή την κατάσταση απέναντι στους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι, χάνοντας την πρωτοπορία και ανακτώντας την μέσα στον ίδιο γύρο.

How the high-speed action looked trackside! 😱 #F1 #LasVegasGP https://t.co/V274D3Gf8U November 23, 2026

Η διαχείριση της μπαταρίας άλλαξε τον τρόπο των μαχών

Το δεύτερο καθοριστικό στοιχείο ήταν η λειτουργία των υβριδικών μονάδων ισχύος. Με τους κανονισμούς του 2026, η ηλεκτρική ισχύς έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική απόδοση, όμως η διαθέσιμη ενέργεια δεν επαρκεί για τη συνεχή αξιοποίησή της στις μεγάλες ευθείες.

Στο Βέγκας, η περιορισμένη δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας σε συνδυασμό με τα μεγάλα τμήματα επιτάχυνσης σήμαινε ότι οι ομάδες έπρεπε να επιλέγουν προσεκτικά πού θα χρησιμοποιούν την μπαταρία. Κάποιος μπορούσε να επιταχύνει εντυπωσιακά στο πρώτο μέρος της ευθείας, αλλά να χάσει σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής υποβοήθησης πριν από το επόμενο φρενάρισμα.

Αντίθετα, ένας οδηγός που είχε εξοικονομήσει ενέργεια μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ταχύτητας και να προσπεράσει.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτιζε και το Overtake Mode, το οποίο προσφέρει επιπλέον διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια όταν ο οδηγός βρίσκεται εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου από το προπορευόμενο μονοθέσιο. Σε συνδυασμό με το slipstream, το σύστημα δημιουργούσε ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες επίθεσης.

Οι ομάδες προσαρμόζονταν συνεχώς στις κινήσεις των αντιπάλων τους. Ο Φερστάπεν αποκάλυψε ότι ζήτησε από τη Red Bull να εξετάσει διαφορετικές επιλογές χρήσης της ενέργειας, καθώς οι αντίπαλοί του είχαν αντιληφθεί πού και πότε αξιοποιούσε την ηλεκτρική ισχύ. Ο Λάντο Νόρις ανέφερε από την πλευρά του ότι άλλαζε συνεχώς ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του γύρου, προσπαθώντας να εξασφαλίσει την απαραίτητη ενέργεια για τις επόμενες ευθείες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Αντονέλι. Στον προτελευταίο γύρο άφησε το γκάζι, επιχειρώντας να μείνει πίσω από τον Φερστάπεν και να προετοιμάσει την τελική του επίθεση. Η ενέργεια αυτή επηρέασε τη λειτουργία του συστήματος, με αποτέλεσμα να βρεθεί χωρίς διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύ και να χάσει δύο θέσεις από τις McLaren.

How the high-speed action looked trackside! 😱 #F1 #LasVegasGP https://t.co/V274D3Gf8U November 23, 2026

Τα ελαστικά που δεν έχαναν απόδοση

Υπήρχε όμως ένας ακόμη παράγοντας που επέτρεψε στις διαρκείς μάχες να συνεχιστούν μέχρι το τέλος: η εξαιρετικά περιορισμένη φθορά των ελαστικών.

Η σχετικά λεία άσφαλτος, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η απουσία μεγάλου αριθμού γρήγορων στροφών περιόρισαν την καταπόνησή τους. Παρότι η προθέρμανση των ελαστικών στις ψυχρές συνθήκες του Λας Βέγκας παραμένει δύσκολη, στον αγώνα τόσο η μαλακή όσο και η μεσαία γόμα διατήρησαν σταθερή απόδοση, με περιορισμένα φαινόμενα graining.

Σε άλλες πίστες, η παρατεταμένη οδήγηση πίσω από ένα αντίπαλο μονοθέσιο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και σημαντική απώλεια πρόσφυσης. Στο Λας Βέγκας αυτό δεν συνέβη στον ίδιο βαθμό. Οι οδηγοί μπορούσαν να παραμένουν κοντά και να επιτίθενται επανειλημμένα, χωρίς να πληρώνουν μεγάλο τίμημα στη διάρκεια ζωής των ελαστικών τους.

Η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας στον 19ο γύρο ενίσχυσε ακόμη περισσότερο αυτή την εικόνα. Οι περισσότερες ομάδες πραγματοποίησαν τότε το μοναδικό τους pit stop, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι διαφορές στρατηγικής και να παραμείνει το πεδίο σχετικά συμπαγές. Καθώς τα ελαστικά δεν παρουσίαζαν σημαντική πτώση απόδοσης, οι μάχες κρίνονταν περισσότερο από τη θέση στην πίστα, το slipstream και τη διαθέσιμη ενέργεια παρά από την κατάσταση των γομών.

George 🆚 Lando 🆚 Max The moves just kept on coming in Vegas 🍿 #F1 #LasVegasGP https://t.co/8KcgMBQ9qR — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Ένας θεαματικός αγώνας που προβληματίζει

Τα 352 προσπεράσματα αποτελούν ένα εντυπωσιακό στατιστικό, όμως δεν σημαίνει ότι κάθε αλλαγή θέσης προέκυψε από μια παραδοσιακή μάχη στα φρένα. Αρκετές ήταν προσωρινές, καθώς οι οδηγοί εκμεταλλεύονταν το πλεονέκτημά τους σε μια ευθεία πριν χάσουν τη θέση τους στην επόμενη. Αυτό εξηγεί γιατί ο αριθμός ήταν τόσο μεγάλος, χωρίς οι διαφορές δυναμικότητας μεταξύ των μονοθεσίων να αλλάξουν δραματικά.

Το Grand Prix Λας Βέγκας έδειξε ότι η Formula 1 μπορεί να προσφέρει συνεχείς μάχες όταν η χάραξη μιας πίστας, η αεροδυναμική των μονοθεσίων και η συμπεριφορά των ελαστικών λειτουργούν προς την ίδια κατεύθυνση. Παράλληλα, ανέδειξε το τι αποσκοπούν στον πυρήνα τους οι τεχνικοί κανονισμοί της Formula 1 και πόσο διαφέρουν από το σετ κανονισμών όπου ένα μονοθέσιο δεν μπορούσε να προσπεράσει το άλλο, όσο ταχύτερο κι αν ήταν.

Το Λας Βέγκας δίχασε απόψεις αλλά προσέφερε τον πιο θεαματικό αγώνα του 2026. Όμως αν κάτι είναι θεαματικό δεν σημαίνει απαραίτητα πως είναι και τέλειο.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.