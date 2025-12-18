Triumph Tracker και Thruxton 400: Aπό Flat Track σε Cafe Racer και η γκάμα εμπλουτίζεται διαρκώς

Η Triumph Motorcycles λανσάρει δύο νέες προσθήκες στη βραβευμένη σειρά της 400, δημιουργώντας αίσθηση με τις κατηγορίες τους.

Μετά τα Speed 400 και Scrambler 400X το 2023 ήρθε το Scrambler 400 XC πέρυσι και η οικογένεια μεγαλώνει από το 2026 με δύο μοντέλα έκπληξη. Και το λέμε αυτό γιατί αναβιώνουν δύο κατηγορίες σχεδόν απόλυτα ξεχασμένες από τους υπόλοιπους κατασκευαστές, όσο και να ψάξουμε μοντέλα Cafe Racer και, ιδίως, Flat Track σε αυτά τα κυβικά δεν θα βρούμε.

Περισσότερη δύναμη, αυθεντικό στυλ

Η πλατφόρμα των πέντε πλέον μελών της γκάμας είναι πάνω κάτω η ίδια όσον αφορά σε πλαίσιο και κινητήρα. Οι δύο νέες προσθήκες συνδυάζουν το ρετρό στυλ με το DNA της Triumph και διαθέτουν ένα βελτιωμένο κινητήρα που αποδίδει 42Hp/9.000rpm. Με υψηλότερο όριο στροφών και ισχυρότερη απόδοση στις υψηλές στροφές, μιλάμε για αύξηση 5% στη μέγιστη ισχύ σε σχέση με τα τρία υπάρχοντα μοντέλα. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω ενός συνδυασμού νέων μηχανικών μερών, συμπεριλαμβανομένου ενός αναθεωρημένου προφίλ εκκεντροφόρου μαζί με μια νέα ρύθμιση της ECU.

Αυτό επιτρέπει στον μονοκύλινδρο κινητήρα να ανεβάζει στροφές όλο και πιο δυνατά, με ακόμα πιο άμεση απόκριση στο γκάζι. Η μέγιστη ροπή των 37,5Nm έχει διατηρηθεί, με το 80% αυτής να είναι διαθέσιμο από τις μόλις 3.000 στροφές.

Ξεχωριστοί χαρακτήρες

Το Tracker 400 διαθέτει επίπεδο φαρδύ τιμόνι και επανατοποθετημένα μαρσπιέ για μια κυριαρχική θέση οδήγησης. Ο σχεδιασμός ενσωματώνει κοκοβιό, πάνελ αγωνιστικού αριθμού, τετράγωνο ρεζερβουάρ καυσίμου, μάσκα και ζάντες νέας σχεδίασης, σε συνδυασμό με ελαστικά Pirelli MT60 RS. Το Thruxton 400 από την πλευρά του είναι μια σύγχρονη ερμηνεία της εμβληματικής σιλουέτας Thruxton, φέρνοντας αυθεντικό στυλ cafe racer με μια μοντέρνα πινελιά. Διαθέτει τιμόνι κλιπ-ον και πίσω τοποθετημένα μαρσπιέ για μια σπορ θέση οδήγησης, στοιχεία που συμπληρώνονται από μια εκλεπτυσμένη ρύθμιση ανάρτησης για ευέλικτο και άμεσο χειρισμό.

Tracker 400

Αντλεί έμπνευση από τους αγώνες flat track, αποτυπώνοντας την ακατέργαστη, λιτή αισθητική και το ανταγωνιστικό πνεύμα που είναι συνώνυμα με αυτήν την κατηγορία, διοχετεύοντας το στυλ και τη στάση των μοτοσικλετών που κατασκευάστηκαν για τις οβάλ χωμάτινες πίστες. Τα κλασικά σχεδιαστικά στοιχεία της Triumph και το εμβληματικό προφίλ του κινητήρα το καθιστούν σε ένα πραγματικό Modern Classic. Το ρεζερβουάρ καυσίμου τύπου tracker, με τις σμιλεμένες εγκοπές στα γόνατα, συνδυάζεται με τη μάσκα και τον χρωματικά κωδικοποιημένο κοκοβιό, ενώ οι ζάντες διπλής ακτίνας με τα τετραγωνισμένα ελαστικά διπλής χρήσης προσφέρουν μια τολμηρή, σπορ σιλουέτα.

Ως Modern Classic της Triumph, διαθέτει το χαρακτηριστικό προφίλ κινητήρα με καλύμματα ηλεκτροστατικής βαφής και γυαλιστερές κατεργασμένες ψύκτρες κυλινδροκεφαλής. Αυτό το αδιαμφισβήτητο DNA της Triumph διατρέχει παντού, με έναν κλασικό στρογγυλό προβολέα LED μπροστά και διπλό ανοδικό τελικό εξάτμισης στο πίσω μέρος.

Το μοντέλο προσφέρεται σε τρία εντυπωσιακά χρωματικά σχήματα εμπνευσμένα από τους αγώνες, καθένα από τα οποία παρουσιάζει την έντονη επιγραφή Tracker στο ρεζερβουάρ, σε συνδυασμό με κομψές αγωνιστικές ρίγες με εντυπωσιακές πιτσιλιές λάσπης που εκτείνονται άψογα στο κάλυμμα της σέλας. Ένα χαρακτηριστικό πάνελ αγωνιστικού αριθμού που αναγράφει με υπερηφάνεια την ένδειξη «400» αποτίει φόρο τιμής στους θρυλικούς οδηγούς αγώνων flat-track. Το σχέδιο Aluminium Silver Gloss τονίζεται με γραφικά Racing Red στο ρεζερβουάρ, τον κοκοβιό, το πάνελ αγωνιστικού αριθμού και τις ζάντες. Το Racing Yellow προσφέρει μια ζωντανή παρουσία με το έντονο κίτρινο ρεζερβουάρ και τον κοκοβιό, σε αντίθεση με στοιχεία Phantom Black και πινελιές Racing Yellow στο πάνελ αγωνιστικού αριθμού και τις ζάντες. Για μια πιο σκούρα, πιο επιθετική εμφάνιση, το Phantom Black συνδυάζει το μαύρο με πινελιές Dark Silver, Vanilla White και Pearl Metallic White στο ρεζερβουάρ, τον κοκοβιό, το πάνελ αγωνιστικού αριθμού και τις ζάντες.

Thruxton 400

Ένα θρυλικό όνομα επιστρέφει, με τη μοτοσικλέτα να προσφέρει μια σύγχρονη ερμηνεία ενός εμβλήματος που καθόρισε μια εποχή. Γνωστή για την αδιαμφισβήτητη cafe racer στάση και την αγωνιστική της κληρονομιά, η σειρά Thruxton πάντα ενσάρκωνε στυλ, απόδοση και χαρακτήρα. Τώρα, αυτό το πνεύμα επαναπροσδιορίζεται για μια νέα γενιά, προσφέροντας την τέλεια ισορροπία διαχρονικού σχεδιασμού και σύγχρονης μηχανικής. Το κλασικό προφίλ του κινητήρα συμπληρώνεται από ένα σμιλεμένο ρεζερβουάρ καυσίμου, το οποίο είναι ένας συνδυασμός ρευστών γραμμών και αιχμηρών σύγχρονων περιγραμμάτων.

Ένα νέο φέρινγκ φιλοξενεί τον κλασικό στρογγυλό προβολέα LED, που έρχεται σε αντίθεση με τους σπορ και κομψούς καθρέφτες στα άκρα του τιμονιού, συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία. Το τιμόνι κλιπ-ον χαμηλώνει το μπροστινό μέρος για μια πιο δυναμική στάση, ενώ ο χρωματικά ταιριαστός κοκοβιός bullet, το κοντύτερο πίσω φτερό και η βάση της πινακίδας κυκλοφορίας, καθώς και ένα συμπαγές φως LED συμβάλλουν σε ένα μινιμαλιστικό πίσω μέρος. Το ανυψωμένο τελικό της εξάτμισης ολοκληρώνει την όλη εντυπωσιακή εμφάνιση. Τέσσερα ζωντανά χρωματικά σχέδια διαθέτουν κομψά γραφικά και σπορτίφ πινελιές αντίθεσης στο ρεζερβουάρ καυσίμου, το φέρινγκ και τον κοκοβιό, ενώ το πλαϊνό πάνελ σε Matt Phantom Black φέρει ένα σήμα φινιρίσματος αλουμινίου με το όνομα Thruxton.

Το σχέδιο Phantom Black και Aluminium διαθέτει φαρδιές διαγώνιες ρίγες χρώματος σε όλο το ρεζερβουάρ καυσίμου και τον κοκοβιό, με πινελιές Racing Red στο φέρινγκ και τον κοκοβιό. Η επιλογή Carnival Red Gloss και Aluminium Silver διαθέτει ένα εντυπωσιακό φέρινγκ σε Carnival Red. Το σχέδιο βαφής Pearl Metallic White και Storm Grey περιλαμβάνει λάμψεις Caribbean Blue στον κοκοβιό και το φέρινγκ, ενώ το σχέδιο Metallic Racing Yellow και Aluminium Silver διαθέτει ένα φέρινγκ Metallic Racing Yellow με πινελιές Phantom Black και ρίγες αλουμινίου που διαπερνούν το ρεζερβουάρ και τον κοκοβιό.

Πολλά τα αξεσουάρ

Για τους αναβάτες που θέλουν να κάνουν τη μοτοσικλέτα τους πραγματικά ξεχωριστή, η Triumph προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα γνήσιων αξεσουάρ, που είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με τα ίδια αυστηρά πρότυπα προκειμένου να εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή και κορυφαία αξιοπιστία. Οι επιλογές περιλαμβάνουν προστατευτικά κάγκελα κινητήρα και pads ρεζερβουάρ, καθώς και προσαρμοσμένες βελτιώσεις στυλ όπως φλας LED bullet και καθρέφτες άκρων τιμονιού, καθώς και μια πολυτελή καπιτονέ σέλα.

Και τα δύο μοντέλα προσφέρουν κορυφαία διαστήματα σέρβις και μια ολοκληρωμένη διετή εγγύηση απεριόριστων χιλιομέτρων, η οποία καλύπτει επίσης τα γνήσια αξεσουάρ Triumph. Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας και μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας για τους ιδιοκτήτες.

Τιμές και άφιξη

Το Tracker θα είναι διαθέσιμο στα ελληνικά καταστήματα από το Μάρτιο του 2026 με τιμή 6.390€ και το Thruxton λίγο νωρίτερα, από το Φεβρουάριο και με τιμή από 6.690€. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της αντιπροσωπείας εδώ.