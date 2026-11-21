Ο Βαυαρός κατασκευαστής προχώρησε σε συμφωνία με τη σλοβένικη Venna, μια εταιρεία εξειδικευμένη σε ηλεκτρικά χωμάτινα μοντέλα.

Η BMW Motorrad απέκτησε συμμετοχή στη Venna, μια νέα εταιρεία που αναπτύσσει ηλεκτρικές μοτοσικλέτες υψηλών επιδόσεων με σαφή προσανατολισμό στην εκτός δρόμου χρήση. Ο Γερμανός κατασκευαστής ανακοίνωσε τη συμφωνία στο Μόναχο, στις 29 Οκτωβρίου 2026, πλην όμως δεν γνωστοποιήθηκαν ούτε το ύψος της επένδυσης ούτε το ποσοστό συμμετοχής που κατέχει πλέον η BMW.

Η Venna μπορεί να αποτελεί νέο όνομα, αλλά η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από αυτή δεν είναι. Πρόκειται για τη σλοβενική νεοφυή επιχείρηση (start-up) που ήταν προηγουμένως γνωστή ως Flux Performance, κατασκευάστρια της ηλεκτρικής μοτοσικλέτας εκτός δρόμου Flux Primo. Η ανακοίνωση της BMW δεν αναφέρει το όνομα Flux, ωστόσο οι διασυνδέσεις είναι σαφείς. Ο ιστότοπος της πρώην Flux Motorcycles ανακατευθύνει πλέον στη Venna. Μια αίτηση κατοχύρωσης εμπορικού σήματος στις ΗΠΑ για την ονομασία Venna υποβλήθηκε από τη Flux Performance Group Inc. Επιπλέον, επικεφαλής της Venna είναι ο διευθύνων σύμβουλος Marko Ukota, ο οποίος ίδρυσε τη Flux.

Ο Marko Ukota, πρώην πρωταθλητής Σλοβενίας και Ιταλίας στο Supermoto, ίδρυσε τη Flux Performance το 2021 μαζί με δύο μηχανικούς αεροδιαστημικής, τους Jure Tomazic και Crt Gorup. Τον Απρίλιο του 2022 η εταιρεία παρουσίασε το πρώτο της πρωτότυπο. Τον Οκτώβριο του 2023 επανήλθε με την παρουσίαση, μέσω βίντεο, του μελλοντικού μοντέλου παραγωγής Flux Primo.

Το Primo που βλέπετε στις φωτογραφίες παρουσιάστηκε τελικά το 2026, με δηλωμένη μέγιστη ισχύ στους 85 ίππους, αποσπώμενη μπαταρία χωρητικότητας 7 kWh και μια σειρά λειτουργιών που ελέγχονται από λογισμικό. Σε αυτές περιλαμβάνονται ένας εικονικός συμπλέκτης που προσομοιώνει την ολίσθηση ενός μηχανικού συμπλέκτη, ένας ξεχωριστός μοχλός για την αναγεννητική πέδηση, καθώς και ρυθμίσεις οδήγησης που μπορούν να διαμορφωθούν μέσω smartphone. Η μοτοσικλέτα τοποθετήθηκε στην αγορά ως άμεσος ανταγωνιστής των βενζινοκίνητων μοντέλων motocross και enduro των 450 cc.

Τι σημαίνει η συνεργασία

Σύμφωνα και με τις δύο εταιρείες, η Venna θα παραμείνει ανεξάρτητη και θα διατηρήσει τον δικό της ρυθμό ανάπτυξης. Θα αξιοποιήσει την εμπειρία της BMW Motorrad στην ανάπτυξη, τη βιομηχανική παραγωγή και τις παγκόσμιες δραστηριότητες, ενώ οι δύο εταίροι θα συνεργαστούν σε επιλεγμένους τομείς. Καμία από τις δύο εταιρείες δεν διευκρίνισε ποιοι είναι αυτοί οι τομείς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BMW Motorrad, Markus Flasch, δήλωσε ότι η συμφωνία ανοίγει μια νέα κατηγορία για τη μάρκα και της παρέχει πρόσβαση σε νέους στόχους. Η BMW αναφέρεται σε νεότερους αναβάτες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο τη μοτοσικλέτα ως μια αθλητική δραστηριότητα αναψυχής, προσανατολισμένη στις επιδόσεις, παρά ως μέσο μετακίνησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Venna, Marko Ukota, δήλωσε ότι η εταιρεία του στοχεύει στην κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσικλετών υψηλών επιδόσεων για όλες τις κατηγορίες. Χαρακτήρισε την επένδυση της BMW ως ισχυρή επιδοκιμασία της τεχνικής προσέγγισης της Venna, προσθέτοντας ότι αναμένεται να επιταχύνει τόσο την ανάπτυξη της τεχνολογίας όσο και τη βιομηχανική παραγωγή.

Η Royal Enfield με τη Stark Future, η Yamaha με την Electric Motion, η LiveWire της Harley-Davidson με τη Dust Moto και τώρα η BMW με τη Venna. Αυτές οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις start-ups, που δραστηριοποιούνται στις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες εκτός δρόμου, δείχνουν πως οι μεγάλοι κατασκευαστές διαβλέπουν σαφώς ένα ενδιαφέρον εμπορικά μέλλον για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η οδήγηση εκτός δρόμου ταιριάζει στην ηλεκτροκίνηση καθόσον οι διαδρομές είναι σύντομες, οι μοτοσυκλέτες μεταφέρονται στην πίστα αντί να οδηγούνται μέχρι εκεί, οι κανονισμοί για τον θόρυβο γίνονται όλο και πιο αυστηροί, ενώ οι απαιτήσεις συντήρησης είναι ελάχιστες. Παράλληλα, ακολουθούν μια στρατηγική διασφάλισης επενδύοντας σε μια start-up ή εξαγοράζοντάς την, καθώς αποκτούν πρόσβαση σε τεχνολογία και τεχνογνωσία με περιορισμένο κόστος, χωρίς να δεσμεύουν τη δική τους παραγωγική δυναμικότητα σε μια κατηγορία που παραμένει ακόμη μικρή σε όγκο πωλήσεων.

Προς το παρόν, η Stark Future παραμένει η εταιρεία που έχει καταφέρει να διαθέσει ηλεκτρικές μοτοσικλέτες εκτός δρόμου σε σημαντικό αριθμό αναβατών. Το ερώτημα είναι για πόσο καιρό θα διατηρήσει αυτό το προβάδισμα, από τη στιγμή που οι καθιερωμένες μάρκες θα βοηθήσουν τους νέους συνεργάτες τους να μπουν στην αγορά με αναγνωρίσιμα λογότυπα στα ρεζερβουάρ, άρα με αξιώσεις.