Συμπαγές, ελαφρύ και σχεδιασμένο για να ανταπεξέρχεται με ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις, το νέο Agility III 50 ανανεώνει την πρόταση της Kymco στα αστικά scooter.

Το νέο μέλος της οικογένειας Agility συνδυάζει μοντέρνα σχεδίαση, κινητήρα προδιαγραφών Euro 5+ και διαστάσεις ιδανικές για την πόλη. Με το Agility III 50 η Kymco δίνει νέα πνοή σε ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα της γκάμας της, προσφέροντας ένα scooter 50 κ.εκ. που δίνει προτεραιότητα στη συμπαγή κατασκευή, την ευκολία χρήσης και την πρακτικότητα. Αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο των δύο τροχών, όσο και για όσους αναζητούν έναν ουσιαστικό και οικονομικό τρόπο για να κινούνται στην κίνηση, να πηγαίνουν στη δουλειά τους ή να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Σχεδίαση συμπαγής και λειτουργική

Το νέο Agility III 50 εξελίσσει την αισθητική των αστικών scooter υιοθετώντας μια πιο σύγχρονη και μοντέρνα εμφάνιση. Το εμπρός μέρος έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, αποκτώντας μια πιο δυναμική στάση, την οποία αναδεικνύει ο νέος προβολέας LED με φώτα ημέρας (DRL) που προσδίδουν ξεχωριστό χαρακτήρα. Το μοντέλο διαθέτει κομψές γραμμές, διατηρώντας παράλληλα την απλότητα που αποτελεί σήμα κατατεθέν της οικογένειας Agility. Το επίπεδο δάπεδο παραμένει βασικό στοιχείο της σχεδίασης, προσφέροντας ελευθερία κινήσεων και διευκολύνοντας την επιβίβαση και την αποβίβαση, μια διαδικασία που απαιτείται συχνά κατά τις μετακινήσεις στην πόλη.

Κινητήρας Euro 5+

Το νέο Agility III 50 τροφοδοτείται από έναν τετράχρονο, μονοκύλινδρο κινητήρα 50 κ.εκ., ο οποίος διαθέτει σύστημα βαλβίδων OHC με δύο βαλβίδες, αερόψυξη και ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου. Αποδίδει μέγιστη ισχύ 3,3 ίππων στις 7.000 σ.α.λ. και ροπή 3,4 Nm στις 6.500, προδιαγραφές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αστικής μετακίνησης, διασφαλίζοντας παράλληλα εξαιρετικά αποδοτική κατανάλωση καυσίμου. Ο κινητήρας πληροί τα πρότυπα εκπομπών ρύπων Euro 5+, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Kymco στην τεχνολογική εξέλιξη, ακόμη και στα μοντέλα της εισαγωγικής κατηγορίας. Το ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 5 λίτρων ολοκληρώνει μια διαμόρφωση σχεδιασμένη για ευκολία χρήσης στην καθημερινότητα, προσφέροντας αυτονομία που εύκολα ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα.

Ελαφρύ, ευέλικτο

Το πλαίσιο του Agility III 50 χαρακτηρίζεται από λειτουργικό σχεδιασμό, αξιοποιώντας δοκιμασμένες λύσεις και διαστάσεις που έχουν επιλεγεί ειδικά για να ενισχύουν την ευελιξία.

Διαθέτει τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και σύστημα ανάρτησης «Unit Swing» πίσω. Οι τροχοί από κράμα αλουμινίου, διαμέτρου 12 ιντσών, φέρουν ελαστικά διαστάσεων 120/70 εμπρός και 130/70 πίσω, ένας συνδυασμός που εξασφαλίζει ευελιξία, άνεση και αξιόπιστη πρόσφυση στο οδόστρωμα, ακόμη και όταν η κατάσταση του δρόμου δεν είναι ιδανική. Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δισκόφρενο στον εμπρός τροχό και ταμπούρο στον πίσω.

Με βάρος (πλήρες υγρών) μόλις 97 κιλά και ύψος σέλας μόλις 780 χιλιοστά, το νέο Agility III 50 είναι σχεδιασμένο για ευκολία στον χειρισμό, ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερα πολύτιμο για τους αρχάριους ή για όσους ενδεχομένως δυσκολεύονται στον χειρισμό ενός δίτροχου όταν αυτό είναι σταματημένο. Τα στοιχεία αυτά το καθιστούν μια ελκυστική επιλογή για νεότερους αναβάτες, καθώς και για όσους αναζητούν ένα scooter απλό και εύχρηστο για την καθημερινή τους μετακίνηση. Πέραν του επίπεδου πατώματος, η χρηστικότητα εκτοξεύεται ακόμα παραπάνω με την ύπαρξη μεγάλου αποθηκευτικού χώρου κάτω από τη σέλα, κεντρικού και πλαϊνού σταντ, γάντζου στην ποδιά και σχάρας αποσκευών. Τέλος, η έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας με την πλήρη πληροφόρηση είναι αυτή που θα κρατά τον αναβάτη ενήμερο για ό,τι χρειάζεται στις μετακινήσεις του.

Με το Agility III 50 η Kymco παρουσιάζει τη δική της πρόταση για την αστική μετακίνηση. Ένα συμπαγές και λειτουργικό όχημα σχεδιασμένο να προσφέρει όλα τα απαραίτητα για τις καθημερινές διαδρομές, με την παραδοσιακή αξιοπιστία της γκάμας Agility να το συνοδεύει σε όλη του τη ζωή.