Η γκάμα της ZXMoto διευρύνεται με την παρουσίαση ενός adventure μοντέλου, του πρώτου της εταιρείας στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Το 820X αξιοποιεί την πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από την ZXMoto για το Supersport 820RR και το Streetfighter 820R, έχοντας προσαρμοστεί ώστε να προσφέρει πλήρη λειτουργικότητα σε μια τελείως διαφορετική κατηγορία, αυτή των λεγόμενων Adventure Touring. Η μοτοσυκλέτα εξοπλίζεται με τρικύλινδρο εν σειρά κινητήρα χωρητικότητας 819 cc και απόδοσης 115 ίππων. Διαθέτει ρεζερβουάρ καυσίμου 27 λίτρων, καθώς και τροχούς 19 ιντσών εμπρός και 17 ιντσών πίσω. Θα βγει στην παραγωγή μέσα στο 2027 σε δύο εκδόσεις. Η Touring θα βασίζεται στο στάνταρ μοντέλο, προσθέτοντας μια σειρά από εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών, όπως ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αναρτήσεις και σύστημα προσαρμοζόμενου cruise control που λειτουργεί με τη χρήση ραντάρ, καθώς και σύστημα ελέγχου εμπρόσθιας ή οπίσθιας σύγκρουσης και προειδοποίησης τυφλού σημείου. Πάντα στην έκδοση Touring θα υπάρχει και σύστημα αυτόματης προσαρμογής του ύψους της σέλας από 815 έως 835 χιλιοστά κατά τη στάση.

Τρικύλινδρος κινητήρας

Ο κινητήρας του ZXMoto 820X βασίζεται στο σύνολο που αναπτύχθηκε για το Supersport 820RR, μια μονάδα ισχύος που έχει ήδη χαρίσει αγωνιστικές δάφνες στην εταιρεία, εξασφαλίζοντας αρκετές νίκες κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αυτός ο τρικύλινδρος εν σειρά υποστηρίζεται από μια στάνταρ δέσμη ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως προγράμματα οδήγησης (riding modes), σύστημα αποτροπής σούζας (anti-wheelie), έλεγχο πρόσφυσης (traction control) και σύστημα γρήγορων αλλαγών ταχυτήτων (quickshifter), με στόχο την ενίσχυση τόσο των επιδόσεων όσο και της ελεγχόμενης συμπεριφοράς. Ως μια σημαντική νέα προσθήκη στη γκάμα, το 820X αποτελεί το πρώτο μοντέλο της ZXMoto που εξοπλίζεται με προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου ταχύτητας (adaptive cruise control). Η έκδοση Touring θα διαθέτει έναν υδραυλικό συμπλέκτη ημιαυτόματης ή/και χειροκίνητης λειτουργίας για αλλαγές ταχυτήτων χωρίς τη χρήση της μανέτας. Ο αναβάτης θα μπορεί κάλλιστα να επιλέξει αποκλειστικά χειροκίνητη λειτουργία.

Έτοιμο για περιπέτεια

Αν και το 820X μοιράζεται την πλατφόρμα του με τα sport μοντέλα της ZXMoto, η φιλοσοφία πίσω από αυτή τη μοτοσυκλέτα είναι, όπως είναι φυσικό, αρκετά διαφορετική. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση, η οποία επιτρέπει μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα σε ποικίλες συνθήκες οδήγησης, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Το σύστημα αυτό ενισχύει επίσης σημαντικά τη συνολική ευελιξία της μοτοσυκλέτας. Το σύστημα πέδησης διαθέτει ακτινικά τοποθετημένες δαγκάνες της Taisko, ενώ οι ακτινωτοί τροχοί είναι σχεδιασμένοι για χρήση με ελαστικά διπλής χρήσης χωρίς σαμπρέλα (tubeless), ενισχύοντας τις εκτός δρόμου δυνατότητες του 820X, ενώ η μοτοσυκλέτα διαθέτει επίσης ρεζερβουάρ καυσίμου κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ένα μάλλον ασυνήθιστο χαρακτηριστικό.

Η διάθεση των δύο εκδόσεων στις αγορές της Ευρώπης υπολογίζεται να γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 2027, φανταζόμαστε ότι ανάμεσά τους θα είναι και η ελληνική. Όσον αφορά το κρίσιμο ερώτημα περί τιμής αγοράς, μην εκπλαγείτε αν τη δείτε κάτω από 11.000 ευρώ.