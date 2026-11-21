Με καινοτομίες που εντυπωσιάζουν και εξοπλισμό που περιλαμβάνει έως και ηλιακό πάνελ, αυτό το Maxi GT scooter καυχιέται για τον δυνατό δικύλινδρο κινητήρα του.

Η Cyclone έχει πάρει φόρα παρουσιάζοντας το ένα μοντέλο μετά το άλλο και με το RT450 επιθυμεί να κλέψει κοινό από κάθε κατηγορία. Και μπορεί να το κάνει αυτό βασιζόμενο στους 43 ίππους του δικύλινδρου κινητήρα των 400 cc και τον εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας που το χαρακτηρίζει. Η εμφάνισή του αποπνέει μια επιβλητική αίσθηση, χαρακτηριστική μοτοσυκλετών κατηγορίας Touring. Τον αεροδυναμικό σχεδιασμό με τις αιχμηρές γραμμές συμπληρώνουν κομψά φωτιστικά σώματα LED και ένα φέρινγκ με μεγάλο πλάτος, που προσφέρει εξαιρετική προστασία από τα καιρικά φαινόμενα και στην κίνηση με υψηλές ταχύτητες. Η Cyclone φρόντισε να το εξοπλίσει με μια σειρά από πολυτελή χαρακτηριστικά που συναντάμε μόνο σε μοντέλα υψηλών προδιαγραφών.

Ηλεκτρικές καινοτομίες

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του RT450 βρίσκεται στο νέο FeelFun Smart System. Σε αυτό εντάσσεται το σύστημα έξυπνης διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας IPDU, το οποίο προσφέρει προστασία από υπερφόρτωση με απόκριση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης του ηλεκτρικού συστήματος μέσω εφαρμογής και λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης όταν το scooter παραμένει σταθμευμένο. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το EHS Energy Harvesting System, το οποίο χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκό πάνελ υψηλής απόδοσης για να παρέχει συμπληρωματική ενέργεια στη μπαταρία. Σκοπός του δεν είναι η κίνηση του scooter με ηλιακή ενέργεια αλλά η αντιμετώπιση της σταδιακής αποφόρτισης της μπαταρίας όταν το όχημα παραμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα ακινητοποιημένο. Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας κατά 65%.

Δικύλινδρος κινητήρας

Στην καρδιά του RT450 βρίσκεται ένας δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας 398 cc, υγρόψυκτος, με 2 ΕΕΚ και 8 βαλβίδες. Το συγκεκριμένο σύνολο αποδίδει μέγιστη ισχύ 43 ίππων στις 8.100 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 44,2 Nm στις 5.600 σ.α.λ., επιτρέποντας τελική ταχύτητα άνω των 160 χλμ./ώρα μέσω ενός συστήματος μετάδοσης CVT (συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης). Το πρακτικό πλεονέκτημα ενός δικύλινδρου κινητήρα έναντι μιας παραδοσιακής μονοκύλινδρης διάταξης είναι η κατά πολύ αυξημένη ομαλότητα στη λειτουργία του. Οι κραδασμοί που συχνά γίνονται αισθητοί στο τιμόνι και στα μαρσπιέ στις υψηλές στροφές εξαλείφονται πλήρως. Σε συνδυασμό με ένα μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 18 λίτρων, ο κινητήρας αυτός μετατρέπει το RT450 σε όχημα μεγάλων αποστάσεων, επιτρέποντας στους αναβάτες να πραγματοποιούν ταξίδια εκατοντάδων χιλιομέτρων χωρίς τη συνεχή ανησυχία για τον εντοπισμό πρατηρίου καυσίμων κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Ασφάλεια, άνεση

Η ασφάλεια του αναβάτη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα κορυφαία μηχανικά εξαρτήματα, τα οποία προέρχονται από παγκοσμίου φήμης προμηθευτές. Στον εμπρός τροχό συναντάμε ένα δισκόφρενο μεγάλης διαμέτρου, το οποίο συνδυάζεται με μια τετραπίστονη δαγκάνα της Brembo, ενώ στον πίσω τροχό την πέδηση αναλαμβάνει η Nissin. Η συνέργεια μεταξύ αυτών των δύο κορυφαίων κατασκευαστών συστημάτων πέδησης προσφέρει ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, επιτρέποντας στο scooter να ακινητοποιείται άμεσα και με ασφάλεια, χωρίς να παρουσιάζεται ολίσθηση του πίσω μέρους. Επιπλέον, τα δύο πίσω αμορτισέρ, εξοπλισμένα με εξωτερικά δοχεία λαδιού, αποσβένουν αποτελεσματικά τις ταλαντώσεις, διασφαλίζοντας ότι το RT450 διατηρεί σταθερή πρόσφυση ακόμη και σε οδόστρωμα με προβληματική επιφάνεια και πρόσφυση. Το πακέτο ενεργητικής ασφάλειας είναι ολοκληρωμένο και περιλαμβάνει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) δύο καναλιών, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS), αυτόματη ενεργοποίηση φώτων έκτακτης ανάγκης κατά το φρενάρισμα, καθώς και σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών σε πραγματικό χρόνο.

Ραντάρ και πολλά άλλα

Πέρα από τα μηχανικά του μέρη, το RT450 αποτελεί ένα πραγματικό δείγμα τεχνολογικής υπεροχής. Διαθέτει σύστημα ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων (millimeter-wave radar) τοποθετημένο στο πίσω μέρος, το οποίο σαρώνει συνεχώς τον χώρο πίσω από το όχημα, ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις για κίνδυνο σύγκρουσης και ειδοποιήσεις για οχήματα στο «τυφλό» σημείο, απευθείας στους πλευρικούς καθρέπτες. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο χαρακτηριστικό κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους ή κατά την αλλαγή λωρίδας σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας. Χρήσιμοι όμως είναι και οι 4 προβολείς LED με τεχνολογία DRL, που φέρνουν κατά νου οχήματα του μέλλοντος. Όσον αφορά την άνεση του αναβάτη, το RT450 προσφέρει μια σειρά από κορυφαία χαρακτηριστικά, όπως ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, κάμερα καταγραφής διαδρομής (dashcam) δύο καναλιών για λήψη υψηλής ποιότητας εμπρός και πίσω, καθώς και θερμαινόμενα γκριπ και σέλα. Η κεντρική κονσόλα διαθέτει μια ευκρινή, έγχρωμη οθόνη που υποστηρίζει τη σύνδεση με smartphone και την προβολή χαρτών, ενώ συμπληρώνεται από βάση ασύρματης φόρτισης και θύρα USB-C. Ο ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα μπορεί να φιλοξενήσει άνετα δύο κράνη, ενώ το ευέλικτο σύστημα «Smart Lock» επιτρέπει το ξεκλείδωμα του οχήματος μέσω φυσικού κλειδιού, τηλεχειριστηρίου, κάρτας NFC ή απευθείας μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο.

Με τον ισχυρό δικύλινδρο κινητήρα του, τον υπερπλήρη εξοπλισμό και την τεχνολογία που το διακρίνει, το RT450 έχει τη δυναμική να προκαλέσει αίσθηση και να προσελκύσει αναβάτες που αναζητούν κάτι καινούργιο και διαφορετικό. Οι περισσότεροι από αυτούς θα το χαρούν και στα ταξίδια.