Long Τerm Τest BYD Atto 2 DM-i Boost: PHEV για όλους

Η BYD εκλαϊκεύει -και μάλιστα στην πιο προηγμένη μορφή της- μια τεχνολογία που ελάχιστα χρόνια πριν ήταν προνόμιο λίγων.

Η BYD συνεχίζει την επιθετική της εμπορική επέκταση στην ελληνική αγορά και ένα από τα μοντέλα που αποτελούν αιχμή του δόρατος, είναι το Atto 2 DM-i. Πρόκειται για την plug-in υβριδική (PHEV) παραλλαγή του συμπαγούς B-SUV της κινεζικής εταιρείας, η οποία τοποθετείται στο επίκεντρο της πιο δημοφιλούς κατηγορίας στην Ελλάδα.

Συνδυάζοντας την προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid DM-i, την μπαταρία Blade Battery και μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, το Atto 2 DM-i φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα στην κατηγορία των υβριδικών SUV. Εμείς έχουμε στα χέρια μας την πλούσια έκδοση Boost εδώ και 3 μήνες, πραγματοποιώντας χιλιάδες χιλιόμετρα για να αποκρυπτογραφήσουμε όλα τα χαρακτηριστικά της.

Γενεαλογία και αισθητική

Η επίσημη παρουσίαση και η έναρξη της εμπορικής πορείας του BYD Atto 2 DM-i στην ελληνική αγορά πραγματοποιήθηκε από τον όμιλο Σφακιανάκη (επίσημο εισαγωγέα της BYD στην Ελλάδα) τον Απρίλιο του 2026. Το αυτοκίνητο ήρθε να πλαισιώσει το αμιγώς ηλεκτρικό Atto 2 (BEV), το οποίο παρουσιάστηκε στη χώρα μας το 2025, προσφέροντας μια λύση χωρίς το «άγχος της αυτονομίας» για όσους αναζητούν την καθημερινή ηλεκτρική μετακίνηση αλλά πραγματοποιούν συχνά μεγάλα ταξίδια.

Το BYD Atto 2 DM-i υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία Ocean Aesthetics της κινεζικής μάρκας, προσαρμοσμένη στις αναλογίες ενός σύγχρονου B-SUV. Διαθέτει μια σχετικά μικρή, κλειστή, αλλά χαρακτηριστική μάσκα με λεπτούς, αιχμηρούς προβολείς τεχνολογίας Full LED, οι οποίοι ενοποιούνται οπτικά μέσω μιας οριζόντιας φάσας χρωμίου. Ο προφυλακτήρας ενσωματώνει αεραγωγούς στα άκρα του, προσδίδοντας έναν σπορτίφ τόνο.

Πλευρικά, το αμάξωμα διακρίνεται από καθαρές επιφάνειες με διακριτικές ακμές που διατρέχουν τις πόρτες. Τα προστατευτικά πλαστικά περιμετρικά στους θόλους των τροχών και τα μαρσπιέ τονίζουν τον SUV χαρακτήρα. Οι ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών είναι σχεδιασμένες με αεροδυναμικά κριτήρια για τη μείωση των στροβιλισμών.

Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει η ενιαία φωτεινή λωρίδα LED με το μοτίβο "Wave" στα εσωτερικά σώματα, σήμα κατατεθέν των νεότερων μοντέλων της BYD. Η αεροτομή οροφής ενσωματώνει το τρίτο φως stop, ενώ ο πίσω προφυλακτήρας διαθέτει διαχύτη. Η συνολική εικόνα είναι σύγχρονη αλλά όχι φλύαρη ή με περιττές σχεδιαστικές εντάσεις, γεγονός που καθιστά το Atto 2 εύπεπτο αισθητική και αποδεκτό συνολικά.

Χώροι, άνεση και πρακτικότητα

Με μήκος 4,33 μέτρα, πλάτος 1,83 μέτρα (χωρίς καθρέπτες), ύψος 1,675 μέτρα και μεταξόνιο 2,62 μέτρα, το BYD Atto 2 DM-i είναι από τα πλέον πληθωρικά αμαξώματα της κατηγορίας B SUV. Στο εσωτερικό, το Atto 2 DM-i Boost εκπλήσσει ευχάριστα με την ποιότητα κατασκευής, τη συναρμογή και την εργονομία.

Στην έκδοση Boost, το σαλόνι καλύπτεται από Vegan συνθετικό δέρμα υψηλής ποιότητας. Το κάθισμα του οδηγού είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο και θερμαινόμενο, όπως και αυτό του συνοδηγού, προσφέροντας πολύ καλή στήριξη. Στην οροφή δεσπόζει η μεγάλη πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, που χαρίζει άπλετο φως στην καμπίνα και είναι μάλιστα ανοιγόμενη. Το μεταξόνιο των 2.620 μέτρων και η επίπεδη διαμόρφωση του πατώματος αποφέρουν κορυφαίο αέρα για τα κεφάλια και τα πόδια των εμπρός επιβατών, με μια φαρδιά κεντρική κονσόλα που προσφέρει διπλό επίπεδο αποθήκευσης. Φυσικά υπάρχει επίσης ντουλαπάκι συνοδηγού, θήκες στις πόρτες, χώρος στο υποβραχιόνιο και θύρες USB, οι οποίες, ωστόσο, είναι βαθιά κρυμμένες στο «υπόγειο» της κεντρική κονσόλας.

Ο χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών είναι από τους καλύτερους στην κατηγορία B-SUV, επιτρέποντας σε δύο ενήλικες ύψους άνω των 1,85 μέτρων να ταξιδέψουν με απόλυτη άνεση. Το επίπεδο πάτωμα διευκολύνει σημαντικά τη φιλοξενία τρίτου επιβάτη στο κέντρο. Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 425 λίτρα με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους, ενώ με την αναδίπλωση της πίσω σειράς (60/40) η χωρητικότητα εκτοξεύεται στα 1.340 λίτρα.

Το πορτμπαγκάζ διαθέτει διπλό πάτωμα για την τοποθέτηση των καλωδίων φόρτισης AC και επίπεδο κατώφλι φόρτωσης. Θήκες στις πόρτες, ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα, ασύρματη βάση φόρτισης 50W, υποβραχιόνιο με βαθύ αποθηκευτικό χώρο και θύρες USB (Type-A και Type-C) εμπρός και πίσω, αυξάνουν κατακόρυφα την πρακτικότητα και την ευκολία.

Πλούσια ψηφιακά ελέη

Η BYD φημίζεται για το τεχνολογικό υπόβαθρο των οχημάτων της, και το Atto 2 DM-i Boost δεν αποτελεί εξαίρεση. Η οθόνη Infotainment 12,8 ιντσών ενσωματώνει σύστημα πολυμέσων με λογισμικό της Google, προσφέροντας φυσική πλοήγηση μέσω Google Maps, φωνητικό βοηθό Google Assistant και δυνατότητα λήψης εφαρμογών από το Google Play Store.

Για την ενημέρωση του οδηγού, μια επίσης ψηφιακή οθόνη TFT 8,8 ιντσών παίζει το ρόλο του πίνακα οργάνων, με πλήρεις ενδείξεις και δυνατότητα παραμετροποίησης. Δυνατό της «χαρτί», το γεγονός ότι μπορεί να προβάλλει την εικόνα του συστήματος πλοήγησης, τόσο του ενσωματωμένου όσο και αυτού από το Android Auto. Επιπρόσθετα, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του Head-Up Display (HUD), για την προβολή βασικών πληροφοριών οδήγησης απευθείας στο παρμπρίζ. Ένας ακόμη «ρούμπος» για το Atto 2 DM-i Boost.

Αν το επιθυμεί ο οδηγός, η πρόσβαση στο αυτοκίνητο μπορεί να πραγματοποιείται όχι μόνο με το «κλειδί», αλλά επίσης μέσω μέσω κάρτας NFC ή μέσω του smartphone. Η εφαρμογή BYD επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο κλιματισμού, κλείδωμα/ξεκλείδωμα και έλεγχο κατάστασης φόρτισης. Το σύστημα Vehicle-to-Load (V2L), δηλαδή η τεχνολογία που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα (έως 3,3 kW) εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές είναι και εδώ παρόν.

Για την υποβοήθηση του οδηγού η έκδοση Boost είναι εξοπλισμένη με 6 ραντάρ και 4 κάμερες, υποστηρίζοντας πλήρη σουίτα συστημάτων αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2. Υπάρχουν διαθέσιμα πανοραμική απεικόνιση 360° με λειτουργία "διαφανούς αμαξώματος", adaptive cruise control (ACC) & intelligent cruise control (ICC), αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (AEB), σύστημα διατήρησης λωρίδας (LKA) & προειδοποίηση εκτροπής (LDW), ανίχνευση τυφλού σημείου (BSD) & προειδοποίηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας (RCTA).

Τι κρύβει το αμάξωμα

Το BYD Atto 2 DM-i στην έκδοση Boost διαφοροποιείται από τη βασική Active χάρη στον ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα και τη διπλάσιας χωρητικότητας μπαταρία. Το υβριδικό σύστημα Super Hybrid DM-i (Dual Mode intelligence) της BYD δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτροκίνηση και φυσικά υποστηρίζει εξωτερική φόρτιση, όπως όλα τα PHEV. Ο ηλεκτροκινητήρας κινεί αποκλειστικά τους εμπρός τροχούς, ενώ ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια παράγοντας ρεύμα για τη φορτίση της μπαταρίας και την τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα.

Στην παράλληλη υβριδική λειτουργία (HEV Parallel), ο θερμικός κινητήρας συνδέεται απευθείας στους τροχούς μέσω συμπλέκτη μιας σχέσης, επικουρούμενος από τον ηλεκτροκινητήρα όταν απαιτείται μέγιστη ισχύς. Αυτή η πρακτική βοηθά στην απόδοση του συνόλου στις μεγάλες ταχύτητες που απαιτούνται στον αυτοκινητόδρομο.

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι 1.5 λίτρων με ατμοσφαιρική τροφοδοσία βενζίνης και ονομάζεται Xiaoyun. Εντυπωσιακή είναι η θερμική απόδοση που φτάνει στο 43,04% (από τις υψηλότερες παγκοσμίως), αλλά όχι και η μέγιστη ισχύς του με ανέρχεται στους 98 ίππους, με ροπή 135 Nm.

Από την άλλη πλευρά, η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος καλύπτει και το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών κίνησης του μοντέλου, ανέρχεται στους 197 ίππους, ενώ η ροπή του στα 300 Nm. Η συνδυαστική ισχύς που ανακοινώνει η BYD είναι 212 ίπποι, (156 kW), ενώ η ροπή 300 Nm. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, ενώ το κιβώτιο είναι αυτόματο.

Η μπαταρία τεχνολογίας Blade είναι η γνωστή LFP (Φωσφορικού Σιδήρου Λιθίου) της BYD με χωρητικότητα 18,0 kWh στην περίπτωση της έκδοσης Boost. Για την εξωτερική φόρτιση AC υπάρχει δυνατότητα ισχύος 6,6 kW, με το χρόνος που απαιτείται για SOC 15-100% να ανέρχεται στις 3 ώρες. ΑΔεν υποστηρίζεταιΒάρος (Απόβαρο)~1.620

Το αποτέλεσμα στο δρόμο

Το BYD Atto 2 DM-i Boost καταφέρνει να συνδυάσει δυναμικές επιδόσεις με εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,5 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα είναι 170 χλμ./ώρα. Η μικτή σταθμισμένη κατανάλωση σύμφωνα με το πρότυπο WLTP είναι 1,8 λίτρα/100 χλμ.

Στην πόλη, η κατανάλωση καυσίμου με άδεια μπαταρία (SOC 20%) περιορίζεται μεταξύ 4,5 – 5,0 λίτρα/100 χλμ., ενώ στον ανοιχτό δρόμο, ανάλογα με την ταχύτητα, κυμαίνεται από 6,5 έως και 8,5 λίτρα/100 χλμ. σύμφωνα με τις δικές μας μετρήσεις. Η αυτονομία για κίνηση αμιγώς ηλεκτρικά στην πόλη ξεπερνά με άνεση τα 100 χλμ. σε πραγματικές συνθήκες.

|Η συνολική αυτονομία με πλήρη φόρτιση της μπαταρίας και γεμάτο το δοχείο βενζίνης των 45 λίτρων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, φτάνει στα 1.000 χλμ.

Οι εκδόσεις και οι τιμές του BYD Atto 2 DM-i

Το BYD Atto 2 DM-i διατίθεται στην ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις: την Active, με συνολική ισχύ 166 ίππων και μπαταρία 7,8 kWh, και στην Boost της δοκιμής μας, με συνολική ισχύ 212 ίππων και μπαταρία 18,0 kWh.

Η βασική έκδοση Active κοστίζει 26.990 ευρώ, η Boost 29.990 ευρώ. Η επιλογή μεταλλικού ή ειδικού χρώματος επιβαρύνει την τιμή κατά 750 ευρώ και στις δύο εκδόσεις.

Να σημειώσουμε ότι και τα δύο BYD Atto 2 DM-i δεν επιβαρύνονται με τέλη κυκλοφορίας, ενώ κυκλοφορούν καθημερινά στον δακτύλιο της Αθήνας. Η έκδοση Boost, απαλλάσσεται επίσης του φόρου για χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων.

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το αυτοκίνητο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση για 6 έτη ή 150.000 χλμ., ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης για 8 έτη ή 250.000 χλμ. Επίσης υπάρχει εγγύηση και για τον ηλεκτροκινητήρα, με χρονικό όρια τα 8 έτη και χιλιομετρικό τα 150.000 χλμ.