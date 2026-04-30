Παρουσίαση BYD ATTO 2 DM-i: Ένα βότσαλο στη λίμνη

To BYD Atto 2 DM-i ήρθε να ταράξει τα ήσυχα νερά στη λίμνη που «κολυμπούν» τα -εξαιρετικά πετυχημένα στη χώρα μας- B SUV.

Το νέο BYD Atto 2 DM-i είναι ένα εξόχως σημαντικό μοντέλο για την κινεζική μάρκα, καθώς τη βάζει στο κέντρο του ανταγωνισμού της κατηγορίας των B-SUV, της δημοφιλέστερης στην ελληνική αγορά.

Το μοντέλο δεν είναι νέο, καθώς βρίσκεται στη χώρα μας περίπου 16 μήνες ως αμιγώς ηλεκτρικό στις εκδόσεις Active και Boost, ενώ πρόσφατα έκανε και την εμφάνισή της η έκδοση Comfort, με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 64,8 kWh και σημαντικά αυξημένη αυτονομία στα 430 χιλιόμετρα.

Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων παραμένει μικρό στη χώρα μας και μια μάρκα η οποία δεν σταματά να επικοινωνεί του υψηλούς της στόχους πωλήσεων παγκοσμίως είναι αδύνατον να τους πετύχει μόνο με BEV μοντέλα. Τα plug-in hybrid Seal U DM-i και Sealion 5 DM-i έκαναν την αρχή, ωστόσο το BYD Atto 2 DM-i είναι αυτό που, λόγω διαστάσεων και κόστους, μπορεί να φέρει μαζικά κόσμο στις εκθέσεις.

Η αιχμή του δόρατος

Το success story της BYD στην Ελλάδα είναι δεδομένο, αλλά η διατήρησή του όσο ανεβαίνει στην κλίμακα της κατάταξης των συνολικών ταξινομήσεων όλο και πιο δύσκολη. Το BYD Atto 2 DM-i ήρθε λοιπόν σε μια κομβική στιγμή, προσφέροντας ένα αμάξωμα 4,33 μέτρων που τοποθετείται μεν στην κατηγορία B – SUV, αλλά από άποψη χώρων φλερτάρει την επόμενη κατηγορία. Ήρθε, επίσης, με το πλεονέκτημα του πιο προσιτού plug-in hybrid μοντέλου της ελληνικής αγοράς, παίζοντας μπάλα στην ίδια περίπου κατηγορία κόστους με τα full hybrid ευρωπαϊκά και ιαπωνικά μοντέλα.

Όπως έχουμε διαπιστώσει και στο παρελθόν, το μοντέλο καλύπτει με άνεση τις ανάγκες μιας τετραμελούς και οριακά πενταμελούς οικογένειας, ενώ σε επίπεδο άνεσης, ασφάλειας και εξοπλισμού είναι κορυφαίο. Ο βασικός εξοπλισμός του Atto 2 DM-i (έκδοση Active), περιλαμβάνει μεταξύ άλλων LED φώτα εμπρός και πίσω, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, οθόνη αφής infotainment 12,8 ιντσών, Adaptive cruise control, κάμερα οπισθοπορείας και πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Στην κορυφαία έκδοση Boost, εκτός των μηχανολογικών αναβαθμίσεων που θα δούμε στη συνέχεια, ο εξοπλισμός ενισχύεται με στοιχεία όπως ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, κάμερα 360 μοιρών, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση, θερμαινόμενο τιμόνι, πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, ράγες οροφής, ασύρματη φόρτιση smartphone 50W και λειτουργία Vehicle to Load για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Το εσωτερικό του μοντέλου είναι ιδιαίτερα καλοφτιαγμένο, άνετο και πρακτικό, με εντελώς επίπεδο πάτωμα, πίσω πλάτες καθισμάτων με ρυθμιζόμενη κλίση και ένα χώρο αποσκευών που δεν διεκδικεί δάφνες όγκου, αλλά στα 425 λίτρα, χάρη και στο κανονικό του σχήμα, είναι απόλυτα επαρκής. Εννοείται φυσικά ότι σε διθέσια διάταξη καθισμάτων μπορεί να επεκταθεί έως και στα 1.335 λίτρα.

Οι χώροι για μικροπράγματα στο εσωτερικό είναι υπέρ αρκετοί και πρακτικοί, ενώ η ηχομόνωση πολύ καλή -όσο είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε στα λίγα χιλιόμετρα της οδηγικής μας εμπειρίας κατά την παρουσίασή του εντός Αττικής.

Tο σύστημα infotainment του αυτοκινήτου έχει αναβαθμιστεί σε σχέση με τις αρχικές, αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις και διαθέτει πλέον λογισμικό Google. Επίσης, ο πολύ καλός φωνητικός βοηθός του συστήματος, που ενεργοποιείται με την εντολή «Hi BYD», έχει βελτιωθεί με τεχνολογία Generative AI, επιτρέποντας φυσική αλληλεπίδραση με τον οδηγό.

Plug-in Hybrid X 2

Όπως συνηθίζει η BYD στα PHEV μοντέλα της, οι εκδόσεις του συστήματος κίνησης στο Atto 2 DM-i είναι δύο, αμφότερες βασισμένες στην τεχνολογία που ο κατασκευαστής ονομάζει Super Hybrid. Αυτή επιτρέπει στο αυτοκίνητο να λειτουργεί κυρίως ως ηλεκτρικό, ενώ ο αποδοτικός βενζινοκινητήρας λειτουργεί υποστηρικτικά για την παραγωγή ενέργειας και παροχή κίνησης στους τροχούς όταν απαιτείται.

Η έκδοση Active έχει συνδυαστική ισχύ 166 ίππους και μπαταρία χωρητικότητας 7,8 kWh, η οποία προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 40 χιλιόμετρα με μια πλήρη φόρτιση. Η συνολική αυτονομία του μοντέλου με γεμάτο το ρεζερβουάρ βενζίνης των 45 λίτρων και πλήρως φορτισμένη μπαταρία, δηλώνεται στα 930 χιλιόμετρα.

Η έκδοση Boost, παρότι χρησιμοποιεί τον ίδιο ακριβώς θερμικό κινητήρα των 1.5 λίτρων και τον ίδιο ηλεκτρικό, επιτυγχάνει συνδυαστική απόδοση ισχύος 212 ίππων. Ταυτόχρονα, διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 18,0 kWh, η οποία προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 90 χιλιόμετρα με μια πλήρη φόρτιση και συνολική αυτονομία κίνησης, με βενζίνη και ρεύμα, έως 1.000 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Οι επιδόσεις των δύο εκδόσεων δεν διαφέρουν δραματικά, παρά τους περισσότερους ίππους της Boost, καθώς η μέγιστη ροπή είναι ίδια στα 300 Nm και το βάρος της ισχυρότερης έκδοσης μεγαλύτερο κατά περίπου 110 κιλά. Έτσι, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα στο Active απαιτεί 9,1 δλ. και στο Boost 7,5 δλ., ενώ η μέγιστη ταχύτητα κορυφώνεται στα 180 χλμ./ώρα και στις δύο εκδοχές.

Αμφότερες επίσης δεν προσφέρουν δυνατότητα DC φόρτισης, παρά μόνο AC, ισχύος 3,3 kW η Active και 6,6 kW η Boost. Το αποτέλεσμα είναι παραπλήσιοι χρόνοι φόρτισης για πλήρωση από 10-100% της χωρητικότητας των μπαταριών τους, 2 ώρες 42 λεπτά για την Active και 3 ώρες για την Boost. Αυτό που διαφοροποιεί πολύ τις δύο εκδόσεις είναι ότι λόγω μεγαλύτερης μπαταρίας και πολύ χαμηλότερων σταθμισμένων ρύπων, η έκδοση Boost έχει απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο χρήσης, καθώς οι εκπεμπόμενοι ρύποι είναι 41 γρ. CO2/χλμ. Έτσι, οι εταιρικοί πελάτες θα πάνε απευθείας στην έκδοση Boost, ενώ οι πελάτες λιανικής και ειδικότερα όσοι είχαν «στο μάτι» κάποιο full hybrid αλλά τους ελκύει η ιδέα της αναβάθμισης σε plug-in, θα προτιμήσουν της Active.

Ολίγη από οδήγηση

Τα ελάχιστα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του BYD Atto 2 DM-i Boost δεν είναι αρκετά για τη διαμόρφωση μιας πλήρους εικόνας. Είναι όμως επαρκή για να γίνεις φίλος του. Υπό την έννοια ότι είναι ένα αυτοκίνητο που κατά 99% δεν απαιτεί καμία προσαρμογή από τον οδηγό του, δεν παρουσιάζει καμία ιδιαιτερότητα, αποδίδει ακριβώς αυτό που περιμένεις με βάση τις προδιαγραφές του και όπως όλα τα BYD που έχουμε οδηγήσει μέχρι σήμερα, είναι εξαιρετικά στιβαρό και προσεκτικά συναρμολογημένο.

Συνολικά είναι πολύ ευχάριστο, σε συνθήκες χαλαρής περιαστικής οδήγησης, με την ανάρτηση να δείχνει πολύ καλά ρυθμισμένη, κυρίως με γνώμονα την άνεση. Τριγμοί και ενοχλητικοί θόρυβοι λάμπουν δια της απουσίας τους, ενώ η ευρυχωρία τόσο στα εμπρός όσο και στα πίσω καθίσματα είναι υποδειγματική -για αυτοκίνητο μήκους 4,33 μέτρων.

Οι Δαναοί και τα δώρα τους

Ευπρόσδεκτα τα νέα δεδομένα που φέρνει στην κατηγορία των B-SUV το νέο BYD Atto 2 DM-i. Όπου Δαναοί πλέον είναι οι Κινέζοι κατασκευαστές, οι οποίοι δεν εμπνέουν φόβο αλλά δέος με τις ικανότητές τους και τα δώρα τους δεν αποτελούν προπέτασμα καπνού. Το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς, ως καταναλωτές, έχουμε ένα ακόμα πολύ καλό αυτοκίνητο να επιλέξουμε, σε μια τιμή εξαιρετικά συμφέρουσα για ό,τι αυτό προσφέρει: Κοστίζει 26.990 ευρώ η έκδοση Active και 29.990 ευρώ η έκδοση Boost.

Να υπενθυμίσουμε επίσης για όσες και όσους σκέφτονται -πολύ σωστά- και με όρους after sales, ότι η BYD εκπροσωπείται στη χώρα μας από τον εγνωσμένης αξίας στο χώρο της εμπορίας αυτοκινήτων Όμιλο Σφακιανάκη, ενώ το ATTO 2 DM-i συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).