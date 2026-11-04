Kymco CV-X45: Το Adventure scooter που ανακατεύει την τράπουλα (vid)

Διαθέτοντας τελική μετάδοση με αλυσίδα και πλαίσιο εμπνευσμένο από μοτοσυκλέτες, το νέο CV-X45 προσφέρει μια ξεχωριστή προσέγγιση στην κατηγορία των adventure scooter.

Συνδυάζοντας τροχούς τύπου scooter με μηχανικά μέρη που προέρχονται από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας, ο Adventure χαρακτήρας του ξεπερνά κατά πολύ το καθαρά αισθητικό κομμάτι. Το νέο Kymco CV-X45 αποτελεί ένα αντισυμβατικό crossover, το οποίο διαθέτει έναν τελείως νέο κινητήρα τοποθετημένο στο κέντρο, τελική μετάδοση με αλυσίδα, αλουμινένιο ψαλίδι και πλαίσιο σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει οδηγική εμπειρία που προσεγγίζει εκείνη μιας μοτοσυκλέτας, διατηρώντας παράλληλα το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και την πρακτικότητα που χαρακτηρίζουν τα scooter.

Σχεδιασμός εμπνευσμένος από μοτοσυκλέτα, κινητήρας σε κοινή θέα

Το νέο Kymco CV-X45 απομακρύνεται από την τυπική διάταξη και τις αναλογίες ενός scooter, υιοθετώντας μια διαμόρφωση που παραπέμπει περισσότερο σε μοτοσυκλέτα. Ο σχεδιασμός του θυμίζει το κάθετο προφίλ του εμπρόσθιου τμήματος που χαρακτηρίζει τις μοτοσυκλέτες ράλι τύπου Dakar, με τον κινητήρα τοποθετημένο εντός του πλαισίου να παραμένει εκτεθειμένος, αποτελώντας βασικό στοιχείο της ταυτότητάς του. Αυτή η ιδιαίτερη προσέγγιση, σπάνια για τη συγκεκριμένη κατηγορία, αναδεικνύει τα μηχανικά μέρη αντί να τα κρύβει κάτω από τα πλαστικά καλύμματα. Το αποτέλεσμα είναι μια τεχνική, σύγχρονη αισθητική με κομψές, άψογα ενσωματωμένες επιφάνειες, η οποία πλαισιώνεται από ποιοτικές λεπτομέρειες, όπως τα φλας τεχνολογίας LED με διαδοχική λειτουργία (sequential), που παραπέμπουν σε μοτοσυκλέτες υψηλών προδιαγραφών, ολοκληρώνοντας έτσι το σύστημα φωτισμού που αποτελείται εξ ολοκλήρου από LED.

Ζωντανός μονοκύλινδρος κινητήρας, πλαίσιο μοτοσυκλέτας

Στην καρδιά του CV-X45 βρίσκεται ένας μονοκύλινδρος κινητήρας 427 κ.εκ., υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος και εξοπλισμένος με ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου. Αποδίδει 34,4 ίππους στις 7.500 σ.α.λ. και 40Nm ροπής στις 5.000 σ.α.λ., προσφέροντας δυναμική ισχύ ακόμα και στις χαμηλές προς μεσαίες στροφές, το εύρος που χρησιμοποιείται συχνότερα τόσο στην κίνηση της πόλης όσο και κατά την έξοδο από το αστικό περιβάλλον για πιο σβέλτη οδήγηση σε δρόμους με στροφές. Η απόδοση της ισχύος ελέγχεται μέσω ενός συστήματος «ride-by-wire» (ηλεκτρονικός έλεγχος γκαζιού) με τρεις χαρτογραφήσεις κινητήρα: «Rain», σχεδιασμένη για συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης, «Power», η οποία απελευθερώνει το πλήρες δυναμικό του κινητήρα, και «Power with ABS Rear Off», η οποία απενεργοποιεί το ABS στον πίσω τροχό, επιτρέποντας μεγαλύτερο έλεγχο κατά την οδήγηση εκτός δρόμου. Η τελική μετάδοση γίνεται μέσω αλυσίδας, ένα χαρακτηριστικό δανεισμένο από την κατηγορία των μοτοσυκλετών περιπέτειας (adventure), το οποίο υπογραμμίζει την τεχνική φιλοσοφία πίσω από τον σχεδιασμό του μοντέλου.

Η διάταξη του πλαισίου ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, ακολουθώντας σχεδιαστική φιλοσοφία εμπνευσμένη από τον κόσμο των μοτοσυκλετών, με τον κινητήρα να εδράζεται απευθείας στο πλαίσιο, προσφέροντας μια πιο δυναμική και συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Επιπλέον, το ανεστραμμένο πιρούνι, το οποίο συγκρατείται από διπλή τιμονόπλακα, εξασφαλίζει ακρίβεια και εξαιρετικό έλεγχο στο εμπρός μέρος, ενώ στο πίσω συναντάμε ένα αμορτισέρ με σύστημα μοχλισμού και ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου, επιτρέποντας τη διαμόρφωση της ανάρτησης ανάλογα με το φορτίο και το είδος του εδάφους. Σε συνδυασμό με την ανάρτηση λειτουργεί το σύστημα PTM (Pivoting Torque Management), το οποίο διαχειρίζεται τις δυνάμεις που προκύπτουν από τη ροπή κατά την επιτάχυνση. Αυτό προσφέρει αυξημένη σταθερότητα και πιο προοδευτική απόκριση από την πίσω ανάρτηση, ακόμη και όταν το γκάζι ανοίγει απότομα.

Με μεταξόνιο 1.565mm, βάρος πλήρες υγρών 210kg και ύψος σέλας στα 800mm, το CV-X45 ανταποκρίνεται με ευκολία τόσο σε αστικές συνθήκες όσο και σε πιο απαιτητικά εδάφη. Σε αυτό συμβάλλουν οι χυτές ζάντες αλουμινίου, 15 ιντσών εμπρός και 14 ιντσών πίσω, που φέρουν φαρδιά ελαστικά διπλής χρήσης, διαστάσεων 120/70 και 150/70 αντίστοιχα. Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δύο κυματιστούς δίσκους εμπρός με ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες και έναν δίσκο πίσω, που συνεργάζονται με δικάναλο ABS που παρέχει τη δυνατότητα απενεργοποίησής του στον πίσω τροχό. Το ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 13,5 λίτρων εξασφαλίζει επαρκή αυτονομία τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου.

Τεχνολογία και άνεση: ένα ολοκληρωμένο σύνολο

Με βάση τα δεδομένα, θα χαρακτηρίσουμε το νέο CV-X45 ως μια «σκουτερομοτοσυκλέτα» τύπου Adventure, σύγχρονη και υψηλής τεχνολογίας. Η πλούσια σε λειτουργίες έγχρωμη οθόνη TFT κρατά τον αναβάτη πλήρως ενημερωμένο σε κάθε συνθήκη. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control), το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί για οδήγηση εκτός δρόμου, καθώς και σύστημα ελέγχου ταχύτητας (cruise control), καθιστώντας τα μακρινά ταξίδια πιο ξεκούραστα. Η άνεση έχει μελετηθεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Τα θερμαινόμενα γκριπ κάνουν την οδήγηση ευχάριστη τις κρύες μέρες, το σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless) απλοποιεί τη διαδικασία εκκίνησης, ενώ η θύρα USB-C επιτρέπει τη φόρτιση του smartphone εν κινήσει. Όσον αφορά την πρακτικότητα, ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα είναι αρκετά ευρύχωρος ώστε να χωρέσει ένα full-face κράνος ή ένα κράνος τύπου «adventure» (με γείσο), ενώ διατίθενται ως αξεσουάρ προστατευτικά κάγκελα και σχάρα αποσκευών, επιτρέποντας την προσαρμογή του scooter στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε αναβάτη... Με το CV-X45, η Kymco δημιούργησε ένα «adventure» scooter που αντλεί έμπνευση από τον κόσμο των μοτοσυκλετών στο σχεδιασμό, τα μηχανικά μέρη και τα ηλεκτρονικά συστήματα, χωρίς ωστόσο να θυσιάζει την καθημερινή πρακτικότητα που αναμένει κανείς από ένα maxi scooter.