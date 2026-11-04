Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον κόσμο της Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τη Βραζιλία και την εντυπωσιακή πίστα Ιντερλάγκος.

Η Formula 1 ολοκληρώνει την περιοδεία της στην αμερικανική ήπειρο, με επόμενο σταθμό το Σάο Πάολο και τον 20ό αγώνα του παγκόσμιου πρωταθλήματος του 2026, το Grand Prix Βραζιλίας. Το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Κίμι Αντονέλι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά έχοντας εξασφαλίσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, μετά την ιστορική επιτυχία του στο Μεξικό.

Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επιστρέφει στην πίστα Ιντερλάγκος, μία από τις πιο εμβληματικές και απρόβλεπτες διαδρομές του πρωταθλήματος. Οι συνεχείς υψομετρικές αλλαγές, οι γρήγορες στροφές και οι συχνά μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έναν συναρπαστικό αγώνα, ενώ η μάχη στο πρωτάθλημα κατασκευαστών παραμένει ανοιχτή.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

IT'S RACE WEEK AGAIN! 💪🇧🇷 We head to Brazil for the Sao Paulo Grand Prix 🤩 #F1 #BrazilGP https://t.co/ak7lrT3V20 — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

Γνωρίστε την πίστα

Το Ιντερλάγκος φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα της Formula 1 το 1973 και φέρει επίσημα το όνομα του Βραζιλιάνου οδηγού Ζοσέ Κάρλος Πάτσε. Η διαδρομή έχει μήκος 4.309 μέτρα και περιλαμβάνει 15 στροφές, ενώ την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν 71 γύρους, καλύπτοντας συνολική απόσταση 305,879 χλμ.

Νικητής το 2025 ήταν ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, ενώ τις περισσότερες νίκες στην πίστα έχει ο Μίχαελ Σουμάχερ, με τέσσερις. Το ρεκόρ γύρου ανήκει στον Βάλτερι Μπότας από το 2018, με χρόνο 1:10,540.

Το χαρακτηριστικό στοιχείο του Ιντερλάγκος είναι η αριστερόστροφη χάραξη, με την περίφημη αλληλουχία στροφών Senna S στην αρχή του γύρου και τις μεγάλες υψομετρικές διαφορές. Οι οδηγοί χρειάζονται καλή πρόσφυση στις αργές στροφές, αλλά και υψηλή τελική ταχύτητα στη μεγάλη ανηφορική ευθεία προς τη γραμμή εκκίνησης. Παράλληλα, οι ξαφνικές βροχοπτώσεις έχουν επηρεάσει πολλές φορές την εξέλιξη των αγώνων στη Βραζιλία.

lando’s pole lap around brazil last year😮‍💨 https://t.co/9vRE6yE0Il — jordyn🪩¹ ⁴⁴ ⁴¹ (@ln1wdc44) November 2, 2026

Ο Αντονέλι επιστρέφει ως παγκόσμιος πρωταθλητής

Το Grand Prix Μεξικού ανέδειξε τον Κίμι Αντονέλι ως τον νεότερο παγκόσμιο πρωταθλητή στην ιστορία της Formula 1. Ο Ιταλός της Mercedes εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο με την τρίτη θέση, σε έναν αγώνα που κέρδισε ο Μαξ Φερστάπεν, μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον. Πλέον, η Mercedes έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει και το πρωτάθλημα κατασκευαστών στη Βραζιλία, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια εξαιρετική χρονιά.

Παράλληλα, η Ferrari καλείται να αντιδράσει μετά τη χαμένη ευκαιρία του Μεξικού και την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ντεμπούτο του Ραφαέλ Κάμαρα στη Formula 1, καθώς ο Βραζιλιάνος θα αγωνιστεί με τη Haas μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, αντικαθιστώντας τον Εστεμπάν Οκόν.

Kimi Antonelli, the world is yours 👑 #F1 #MexicoGP https://t.co/u8i15CJUWR — Formula 1 (@F1) November 3, 2026

Τα ελαστικά του αγώνα

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, επέλεξε για το Grand Prix Βραζιλίας τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες. Πρόκειται για μια πιο μαλακή επιλογή σε σχέση με το 2025, όταν χρησιμοποιήθηκαν οι C4, C3 και C2, με στόχο να δημιουργηθούν περισσότερες στρατηγικές επιλογές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η διαχείριση της φθοράς αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα, ιδιαίτερα μετά τις εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν στα τμήματα μεταξύ των στροφών 3-5 και 8-9. Η νέα επιφάνεια μπορεί να διαφοροποιήσει τα επίπεδα πρόσφυσης, ενώ οι πιθανές μεταβολές της θερμοκρασίας και η απειλή βροχής θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τη στρατηγική των ομάδων.

Μετάδοση και πρόγραμμα αγώνα

Το Grand Prix Βραζιλίας θα μεταδοθεί ζωντανά στην Ελλάδα από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη την αγωνιστική δράση του 20ού τριημέρου της σεζόν μέσα από το gMotion by Gazzetta, με ειδήσεις, αναλύσεις και συνεχή ενημέρωση, καθώς και LIVE κάλυψη των κατατακτηρίων δοκιμών και του αγώνα της Κυριακής.

Συντονιστείτε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο YouTube του Gazzetta, όπου θα αναλύσουμε όλα όσα θα έχουν συμβεί στη Βραζιλία.

Πρόγραμμα Grand Prix Βραζιλίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

17:30-18:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

21:00-22:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

16:30-17:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

20:00-21:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (Gazzetta LIVE 19:40)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

19:00 – Αγώνας (Gazzetta LIVE 18:30)

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

16:30 – Pole Position by Allwyn LIVE στο YouTube του Gazzetta

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.