Η νέα γενιά του ιαπωνικού SUV συνδυάζει μεγαλύτερους χώρους, αναβαθμισμένη τεχνολογία και τετρακίνηση με ατμοσφαιρικό κινητήρα, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της καθημερινής μετακίνησης.

Η Mazda έχει το δικό της, σχεδόν πεισματικό τρόπο να εξελίσσει τα αυτοκίνητά της, κι αυτό φαίνεται από το πρώτο λεπτό που θα βρεθείς πίσω από το τιμόνι του νέου CX-5. Ακόμη κι αν οι διαστάσεις έχουν μεγαλώσει, η καμπίνα έχει αλλάξει ριζικά και το ψηφιακό περιβάλλον έχει εκσυγχρονιστεί, η ταυτότητα του αυτοκινήτου παραμένει αλάνθαστα αναγνωρίσιμη. Η σωστά μελετημένη θέση οδήγησης, η απόλυτα γραμμική απόκριση στο δεξί πεντάλ και η καλοκουρδισμένη ανάρτηση παραμένουν ο βασικός πυρήνας της κατασκευής, με τους αυξημένους εσωτερικούς χώρους να προσθέτουν τώρα το απαραίτητο οικογενειακό πρόσημο που έλειπε από το παρελθόν.

Στην τετρακίνητη έκδοση της δοκιμής μας, ο ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος κινητήρας των 2,5 λίτρων συνεργάζεται με ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 24V, αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων και το σύστημα i-Activ AWD. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο με πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία και σαφείς προτεραιότητες: έμφαση στην ποιότητα κύλισης, προοδευτική και ήσυχη λειτουργία, αλλά και εκείνη τη βαθιά αίσθηση στιβαρότητας και σιγουριάς στον ανοιχτό δρόμο.

Η ονομαστική ισχύς των 141 ίππων θέτει από νωρίς τα όρια και αποσαφηνίζει τον χαρακτήρα του μοντέλου. Σε ένα αμάξωμα αυτού του όγκου και βάρους, οι απόλυτες επιδόσεις παραμένουν συνειδητά συγκρατημένες, χωρίς εξάρσεις. Αντί όμως να κυνηγά τα νούμερα των επιταχύνσεων, το CX-5 ποντάρει στην ουσία: στην εξαιρετική ακαμψία του πλαισίου, στην ικανότητα της ανάρτησης να ισοπεδώνει τις ανωμαλίες και στην ευρυχωρία της καμπίνας. Το πραγματικό ενδιαφέρον του αυτοκινήτου αναδεικνύεται στον τρόπο που όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία συνεργάζονται αρμονικά στην πράξη, ειδικά όταν φορτωθεί με όλη την οικογένεια και τις αποσκευές για ένα πολύωρο ταξίδι.

Μεγαλύτερο, με γνώριμη ταυτότητα

Με το συνολικό μήκος να αγγίζει πλέον τα 4,69 μέτρα και το μεταξόνιο να φτάνει τα 2,815 μέτρα, η αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά είναι άμεσα ορατή και προσφέρει ουσιαστικό «αέρα» στη διαμόρφωση της καμπίνας. Το CX-5 δείχνει πιο επιβλητικό και ώριμο στον δρόμο, χωρίς να θυσιάζει τις καθαρές επιφάνειες, τις καμπύλες και τις αρμονικές αναλογίες που ορίζουν τη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo της Mazda. Το μακρύ καπό και η επιβλητική διαμόρφωση του εμπρός μέρους χαρίζουν έναν διακριτικό δυναμισμό, την ώρα που ο αυξημένος όγκος εξυπηρετεί με απόλυτη συνέπεια τις πραγματικές ανάγκες ενός σύγχρονου μεσαίου SUV.

Η αισθητική προσέγγιση διακρίνεται για τη συνοχή της, αποφεύγοντας τις σχεδιαστικές υπερβολές και τα περιττά διακοσμητικά στοιχεία που συχνά βλέπουμε στην κατηγορία. Τα λεπτά φωτιστικά σώματα, η χαρακτηριστική μάσκα και οι καθαρές γραμμές που διατρέχουν το προφίλ συνθέτουν μια εικόνα που αποτελεί φυσική, ώριμη εξέλιξη του προκατόχου του. Αυτή η διακριτική σχεδιαστική συνέχεια επιτρέπει στο ιαπωνικό SUV να διατηρεί μια ξεχωριστή, σοβαρή προσωπικότητα ανάμεσα σε δεκάδες ανταγωνιστικές προτάσεις που συχνά δείχνουν υπερφορτωμένες.

Χώροι και φινίρισμα με οικογενειακή λογική

Περνώντας στο εσωτερικό, η εικόνα είναι ξεκάθαρα προσεγμένη, με λιτή γεωμετρία, άριστο φινίρισμα και παραδειγματική συναρμογή των επιμέρους τμημάτων. Η πρώτη αίσθηση αποπνέει στιβαρότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια, παρόλο που στα χαμηλότερα σημεία της κονσόλας και των θυρών συναντά κανείς σκληρά πλαστικά. Αυτή η επιλογή γίνεται αντιληπτή κυρίως στην αφή, χωρίς ωστόσο να αφαιρεί πόντους από τη γενική εικόνα ενός συμπαγούς, καλοφτιαγμένου συνόλου που υπόσχεται μεγάλη αντοχή στον χρόνο.

Η θέση οδήγησης παραμένει ένα από τα παραδοσιακά ισχυρά χαρτιά της ιαπωνικής φίρμας. Το κάθισμα ρυθμίζεται υποδειγματικά, το τιμόνι έρχεται ακριβώς εκεί που το θέλεις και το σώμα στηρίζεται σωστά, με τα κύρια χειριστήρια να βρίσκονται σε απόλυτα φυσική απόσταση από τα χέρια. Η πλευρική στήριξη, η ανατομία του καθίσματος και η ανεμπόδιστη περιμετρική ορατότητα εξασφαλίζουν ξεκούραστες καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη, αλλά και ελάχιστη σωματική κόπωση μετά από ώρες οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο.

Η επιμήκυνση του μεταξονίου εξαργυρώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, όπου ο διαθέσιμος χώρος για τα πόδια των πίσω επιβατών είναι πλέον άπλετος. Το νέο CX-5 καλύπτει με άνεση τις ανάγκες μιας τετραμελούς ή πενταμελούς οικογένειας, προσφέροντας αρκετό αέρα για τα γόνατα και τα κεφάλια, ακόμη και για ενηλίκους άνω του μετρίου αναστήματος. Παράλληλα, οι πρακτικές θήκες στις πόρτες, η βαθιά κεντρική κονσόλα και οι υποδοχές για μικροαντικείμενα συμπληρώνουν έναν λειτουργικό χαρακτήρα που εκτιμάς άμεσα στην καθημερινή συμβίωση.

Σημαντική είναι και η αναβάθμιση στον χώρο αποσκευών, ο οποίος φτάνει πλέον τα 583 λίτρα. Το βαθύ και απόλυτα εκμεταλλεύσιμο σχήμα του επιτρέπει την εύκολη φόρτωση μεγάλων βαλιτσών ή του ογκώδους εξοπλισμού μιας οικογενειακής απόδρασης χωρίς περίπλοκους υπολογισμούς. Η πρακτική αναδίπλωση της πίσω πλάτης δημιουργεί έναν εντελώς επίπεδο χώρο για τη μεταφορά αντικειμένων μεγάλου μήκους, επιβεβαιώνοντας ότι η ουσιαστική αύξηση των εξωτερικών διαστάσεων μεταφράστηκε σε πραγματικό όφελος για την καθημερινότητα.

Περισσότερη τεχνολογία, διαφορετική εργονομία

Στο ταμπλό, η νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική αλλάζει ριζικά τον τρόπο που ο οδηγός αλληλεπιδρά με το αυτοκίνητο. Το σύστημα infotainment βασίζεται πλέον σε ενσωματωμένο περιβάλλον Google Automotive Services, ενσωματώνοντας απευθείας τους χάρτες Google Maps, το Google Assistant για προηγμένες φωνητικές εντολές και πρόσβαση στο Play Store. Η συνδεσιμότητα και η ταχύτητα απόκρισης βρίσκονται πλέον στο επίπεδο που απαιτεί η σύγχρονη εποχή, με το μέγεθος της κεντρικής οθόνης να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού που θα επιλέξει ο αγοραστής.

Αυτή η ψηφιακή στροφή, ωστόσο, έφερε μαζί της και έναν εργονομικό συμβιβασμό που ίσως ξενίσει τους παραδοσιακούς φίλους της μάρκας. Ο εξαιρετικά εύχρηστος περιστροφικός διακόπτης (commander control) που χαρακτήριζε την κεντρική κονσόλα των προηγούμενων μοντέλων καταργήθηκε, ενώ ακόμη και οι ρυθμίσεις του κλιματισμού έχουν μεταφερθεί εξ ολοκλήρου μέσα στο μενού αφής της οθόνης. Παρότι το λογισμικό είναι γρήγορο και η συνήθεια έρχεται μετά από μερικές ημέρες, η αμεσότητα και η ασφάλεια που προσέφεραν οι φυσικοί διακόπτες εν κινήσει παραμένουν μια απώλεια όταν θέλεις να αλλάξεις θερμοκρασία χωρίς να αποσπάσεις το βλέμμα σου από την άσφαλτο.

Οι 141 ίπποι και η σημασία της ομαλής λειτουργίας

Κάτω από το μακρύ καπό συναντάμε τον τετρακύλινδρο ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα e-Skyactiv G των 2.488 κ.εκ., ο οποίος για την περίσταση αποδίδει 141 ίππους και 238 Nm ροπής. Το μοτέρ συνεργάζεται με το ήπιο υβριδικό σύστημα Mazda M Hybrid 24V, το οποίο ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και υποβοηθά διακριτικά το θερμικό σύνολο στις εκκινήσεις, χωρίς φυσικά να προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Σημαντικό ρόλο στην αποδοτικότητα παίζει και το σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων, το οποίο θέτει εκτός λειτουργίας τους δύο κυλίνδρους όταν το φορτίο στο γκάζι είναι χαμηλό.

Η απόδοση της δύναμης χαρακτηρίζεται από μια σπάνια στις μέρες μας γραμμικότητα, απαλλαγμένη από τα ξεσπάσματα των υπερτροφοδοτούμενων συνόλων. Το μοτέρ «αναπνέει» ελεύθερα και ανταποκρίνεται με απόλυτη ακρίβεια στο πάτημα του γκαζιού, κάνοντας τις ήρεμες αστικές και περιαστικές μετακινήσεις μια εξαιρετικά πολιτισμένη εμπειρία. Όταν όμως οι συνθήκες απαιτήσουν επιτάχυνση —σε μια προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο ή σε έναν ανηφορικό αυτοκινητόδρομο με πλήρες φορτίο— ο οδηγός οφείλει να βυθίσει το πόδι στο πάτωμα και να εκμεταλλευτεί το ψηλό φάσμα στροφών, εκεί όπου ο κινητήρας ακούγεται περισσότερο στην καμπίνα.

Σε αυτή τη διαδικασία, το κλασικό αυτόματο κιβώτιο με μετατροπέα ροπής και έξι σχέσεις αποδεικνύεται πολύτιμος σύμμαχος. Μπορεί να μην διαθέτει τον αριθμό σχέσεων των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών, αλλά η κλιμάκωσή του είναι σωστή και οι αλλαγές πραγματοποιούνται βελούδινα, χωρίς σκορτσαρίσματα. Το λογισμικό δεν διστάζει να κατεβάσει άμεσα σχέση στο kickdown, βοηθώντας τον ατμοσφαιρικό κινητήρα να βρεθεί γρήγορα στο ωφέλιμο εύρος στροφών ώστε να επιταχύνει το βαρύ αμάξωμα.

Σε επίπεδο αριθμών, η τετρακίνητη έκδοση χρειάζεται 10,9 δευτερόλεπτα για την επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 185 χλμ./ώρα. Οι επιδόσεις αυτές περιγράφουν με ακρίβεια τον προσανατολισμό του μοντέλου: το αυτοκίνητο ταξιδεύει με άνεση και διατηρεί σταθερά υψηλές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο, αλλά δεν έχει το απόθεμα ισχύος για αστραπιαίες προσπεράσεις. Ο οδηγός μαθαίνει να διαβάζει καλύτερα τον δρόμο, να υπολογίζει τις αποστάσεις και να οδηγεί με ρυθμό και ροή.

Στον τομέα της κατανάλωσης, η επίσημη εργοστασιακή μέτρηση κατά WLTP ανακοινώνει 7,4 λίτρα/100 χλμ. Στην πράξη και υπό ρεαλιστικές συνθήκες, το νούμερο αυτό επηρεάζεται άμεσα από το ανάγλυφο της διαδρομής, το φορτίο και τον ρυθμό κίνησης. Μέσα στον αστικό ιστό και με πυκνή κίνηση η μέση τιμή μπορεί να ανέβει γύρω στα 8,5 με 9,0 λίτρα/100 χλμ., ενώ σε ανοιχτό δρόμο με σταθερή ταχύτητα πέφτει εύκολα κοντά στα 7,2 λίτρα. Ο μεγάλος κυβισμός, το βάρος και η τετρακίνηση έχουν τις δικές τους ενεργειακές απαιτήσεις, τις οποίες το ήπιο υβριδικό σύστημα μετριάζει αλλά δεν μπορεί να εκμηδενίσει.

Το πλαίσιο έχει τον πρώτο λόγο

Εκεί όπου το CX-5 πραγματικά ξεχωρίζει και κερδίζει τον οδηγό είναι στη συμπεριφορά του πλαισίου. Η διάταξη με γόνατα McPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω έχει ρυθμιστεί με υποδειγματική ισορροπία. Η ανάρτηση αποσβένει αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων χωρίς να επιτρέπει ανεπιθύμητες ταλαντώσεις ή πλεύση του αμαξώματος. Η ποιότητα κύλισης είναι κορυφαίου επιπέδου και η ηχομόνωση κρατά τους αεροδυναμικούς θορύβους έξω από την καμπίνα, κάνοντας το ταξίδι μια ξεκούραστη διαδικασία.

Στις στροφές, το τιμόνι προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια, φυσικό βάρος και άμεση πληροφόρηση για τα επίπεδα πρόσφυσης των εμπρός τροχών. Το πλαίσιο αντιδρά ως ενιαίο σύνολο, οι κλίσεις παραμένουν απόλυτα συγκρατημένες για SUV τέτοιου ύψους και το αυτοκίνητο διαγράφει την τροχιά του με υποδειγματική ουδετερότητα. Είναι εμφανές ότι οι μηχανικοί της Mazda αρνήθηκαν να κάνουν εκπτώσεις στην οδηγική επικοινωνία, διατηρώντας ακέραια τη φιλοσοφία Jinba Ittai που θέλει τον οδηγό να αισθάνεται συνδεδεμένος με το μηχάνημα.

Παράλληλα, το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης i-Activ AWD λειτουργεί αθόρυβα και προληπτικά. Παρακολουθώντας συνεχώς δεκάδες παραμέτρους —από τη γωνία του τιμονιού και τη θέση του γκαζιού μέχρι τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων— μοιράζει ακαριαία τη ροπή στους πίσω τροχούς πριν καν εμφανιστεί απώλεια πρόσφυσης. Σε βρεγμένο οδόστρωμα ή σε πατημένο χωματόδρομο, το CX-5 κινείται με ακλόνητη σιγουριά, εξασφαλίζοντας πρόσφυση και σταθερότητα μέσα στα όρια που θέτει η απόσταση από το έδαφος και ο ασφάλτινος προσανατολισμός των ελαστικών του.

Μια διαφορετική συνολική πρόταση

Το νέο Mazda CX-5 2.5 e-Skyactiv G AWD χαράσσει συνειδητά έναν δικό του, τρίτο δρόμο. Απέναντι στον ανταγωνισμό των μικρών υπερτροφοδοτούμενων κινητήρων τριών κυλίνδρων και των πολύπλοκων full hybrid συστημάτων, απαντά με ένα μεγάλο ατμοσφαιρικό μοτέρ, μηχανική απλότητα, άψογη ποιότητα κατασκευής και μια σπάνια οδηγική ομοιογένεια. Οι επιδόσεις δεν ενθουσιάζουν και η πλήρης μεταφορά του ελέγχου στην κεντρική οθόνη απαιτεί μια περίοδο προσαρμογής, όμως η νέα γενιά κέρδισε εκεί ακριβώς που πονούσε: στην ευρυχωρία και στην οικογενειακή πρακτικότητα.

Με την τιμή εκκίνησης για την τετρακίνητη γκάμα να τοποθετείται στα 41.272 ευρώ, το ιαπωνικό SUV απευθύνεται σε ένα συνειδητοποιημένο κοινό που αναζητά πραγματική αξία, στιβαρότητα και ουσιαστική τετρακίνηση, μακριά από πρόσκαιρους εντυπωσιασμούς. Η εργοστασιακή εγγύηση των έξι ετών ή 150.000 χλμ. επισφραγίζει την παραδοσιακή αξιοπιστία της φίρμας. Τελικά, το μεγαλύτερο προτέρημα του CX-5 είναι η σπάνια ισορροπία του: πρόκειται για ένα αυθεντικό, ευρύχωρο ταξιδιωτικό SUV που φροντίζει με την ίδια ακριβώς προσοχή τόσο την ηρεμία των επιβατών του όσο και την ευχαρίστηση του ανθρώπου που κάθεται πίσω από το τιμόνι.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά