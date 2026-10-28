Test drive Jaecoo 7 SHS-H: Η ουσία πίσω από την εικόνα

Το πλήρως υβριδικό Jaecoo 7 συνδυάζει 224 ίππους, οικογενειακούς χώρους και οικονομία χωρίς πρίζα, με προτεραιότητα την καθημερινή ευχρηστία.

Στην πρώτη γνωριμία, το Jaecoo 7 κερδίζει την προσοχή με την εμφάνισή του. Η μεγάλη μάσκα, οι τετραγωνισμένες επιφάνειες και η ψηλή σιλουέτα δημιουργούν την εικόνα ενός SUV που θέλει να δείχνει ακριβότερο και πιο επιβλητικό από όσο υποδηλώνει η θέση του στην αγορά. Στην έκδοση SHS-H, όμως, το ενδιαφέρον βρίσκεται περισσότερο κάτω από το καπό παρά μπροστά του.

Εδώ έχουμε ένα πλήρως υβριδικό σύνολο 224 ίππων, χωρίς δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης. Μια πρόταση για όσους θέλουν να περιορίσουν την κατανάλωση, αλλά δεν έχουν την ευχέρεια ή τη διάθεση να εντάξουν την πρίζα στην καθημερινότητά τους. Ανεφοδιάζεις με βενζίνη, οδηγείς και αφήνεις το αυτοκίνητο να διαχειριστεί τη συνεργασία των δύο πηγών ενέργειας.

Οικογενειακές διαστάσεις, επιβλητική παρουσία

Με μήκος 4,50 μ., το Jaecoo 7 δεν ξεφεύγει από τις διαστάσεις ενός σύγχρονου οικογενειακού SUV, παρότι ο σχεδιασμός του δημιουργεί την εντύπωση μεγαλύτερου αυτοκινήτου. Οι έντονες ακμές και η όρθια μάσκα το διαφοροποιούν από τις πιο στρογγυλεμένες προτάσεις της κατηγορίας, χωρίς να το μετατρέπουν σε δύσχρηστο όχημα για την πόλη.

Η καμπίνα υπηρετεί τον οικογενειακό προσανατολισμό. Το μεταξόνιο των 2,672 μ. και το επίπεδο πίσω πάτωμα διευκολύνουν τη φιλοξενία των επιβατών, ενώ ο χώρος αποσκευών των 500 λίτρων καλύπτει τις ανάγκες μιας οικογένειας χωρίς να διεκδικεί τα πρωτεία της κατηγορίας. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.265 λίτρα.

Η ουσία είναι ότι η επιβλητική εξωτερική εικόνα συνοδεύεται από αντίστοιχα πρακτικό εσωτερικό. Δεν πρόκειται για ένα SUV που επενδύει αποκλειστικά στην εντύπωση, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τους επιβάτες και τις αποσκευές τους.

Η τεχνολογία χρειάζεται και σωστή εργονομία

Στο ταμπλό, η μεγάλη κεντρική οθόνη των 14,8 ιντσών αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, μαζί με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 10,25 ιντσών. Η σχεδίαση, τα μαλακά υλικά και η συνολική παρουσίαση δημιουργούν μια προσεγμένη εικόνα, συμβατή με την προσπάθεια της Jaecoo να τοποθετηθεί ένα σκαλί πάνω από το απολύτως χρηστικό οικογενειακό αυτοκίνητο.

Χρειάζεται, πάντως, να ξεχωρίσουμε τον εξοπλισμό από την εργονομία. Μια μεγαλύτερη οθόνη δεν κάνει αυτομάτως ευκολότερη τη χρήση, ιδίως όταν συγκεντρώνει πολλές λειτουργίες και πληροφορίες. Η ψηφιακή λογική της καμπίνας απαιτεί εξοικείωση, ενώ η καθαρότερη παρουσίαση και οι λιγότερες ενδιάμεσες κινήσεις έχουν μεγαλύτερη αξία στην οδήγηση από ένα εντυπωσιακό γραφικό.

Στην πλουσιότερη έκδοση Exclusive, στοιχεία όπως η πανοραμική οροφή, το ηχοσύστημα της Sony και τα θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα ενισχύουν τον χαρακτήρα άνεσης. Πρόκειται για παροχές με πραγματική χρησιμότητα, ιδιαίτερα σε ένα αυτοκίνητο που προορίζεται να καλύψει τόσο την καθημερινότητα όσο και το οικογενειακό ταξίδι.

Υβριδικό χωρίς αλλαγή συνηθειών

Το σύστημα SHS-H συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα κίνησης, ηλεκτρική γεννήτρια και ειδική υβριδική μετάδοση DHT. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,83 kWh και φορτίζεται μέσω της λειτουργίας του συστήματος και της ανάκτησης ενέργειας, όχι από εξωτερική παροχή. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 224 ίππους και τα 295 Nm, με την κίνηση να μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς. Η εργοστασιακή τιμή για την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα είναι 8,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 χλμ./ώρα.

Οι επιδόσεις είναι απολύτως συμβατές με τον οικογενειακό προσανατολισμό του μοντέλου. Οι 224 ίπποι δεν αποτελούν πρόσκληση για σπορ οδήγηση, αλλά προσφέρουν το απαραίτητο απόθεμα για ένα SUV που θα κληθεί να κινηθεί και φορτωμένο. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης διάταξης είναι ότι η ηλεκτρική υποβοήθηση δεν απαιτεί καμία ξεχωριστή φροντίδα από τον οδηγό.

Η επίσημη συνδυασμένη κατανάλωση WLTP είναι 5,5 λτ./100 χλμ., με εκπομπές CO₂ 125 γρ./χλμ. Σε πραγματικές συνθήκες έχουν καταγραφεί τιμές 4,5 λτ./100 χλμ. στην πόλη και 6-7 λτ./100 χλμ. στον αυτοκινητόδρομο. Το πλεονέκτημα της πλήρως υβριδικής διάταξης αναδεικνύεται κυρίως εκεί όπου οι συχνές επιβραδύνσεις επιτρέπουν ανάκτηση ενέργειας και η ηλεκτρική κίνηση περιορίζει τη λειτουργία του βενζινοκινητήρα. Στον αυτοκινητόδρομο, ο θερμικός κινητήρας αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Γι’ αυτό η οικονομία στην πόλη και η κατανάλωση στο ταξίδι χρειάζονται ξεχωριστή αξιολόγηση.

Πρώτα οικογενειακό, μετά οτιδήποτε άλλο

Ο χαρακτήρας του Jaecoo 7 SHS-H γίνεται πιο κατανοητός όταν αφήσεις στην άκρη την επιβλητική εμφάνιση και τον αριθμό των ίππων. Δεν είναι μια πρόταση που χρειάζεται να στηριχθεί στη σπορ υπόσχεση. Οι χώροι, η ευκολία του υβριδικού συστήματος και ο εξοπλισμός άνεσης έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα για τον αγοραστή στον οποίο απευθύνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι οθόνες και οι πλούσιες παροχές αρκούν για να κλείσουν τη συζήτηση. Στην καθημερινή συμβίωση, η εργονομία και η ευκολία πρόσβασης στις βασικές λειτουργίες μετρούν περισσότερο από την πρώτη εντύπωση. Εκεί βρίσκεται και το περιθώριο για μια πιο ώριμη προσέγγιση.

Το Jaecoo 7 SHS-H διατίθεται στην Ελλάδα σε δύο επίπεδα εξοπλισμού: Select, με τιμή από 30.900 ευρώ, και Exclusive, από 34.900 ευρώ. Το υβριδικό σύστημα των 224 ίππων είναι κοινό και στις δύο εκδόσεις, με τη διαφορά των 4.000 ευρώ να αφορά τον πλουσιότερο εξοπλισμό της Exclusive. Το ισχυρότερο επιχείρημα του Jaecoo 7 SHS-H είναι τελικά ο συνδυασμός: οικογενειακοί χώροι, επαρκής ισχύς και πλήρως υβριδική τεχνολογία χωρίς υποχρέωση φόρτισης. Η εμφάνιση το βάζει στη συζήτηση, αλλά η χρηστικότητα και η οικονομία είναι εκείνες που του δίνουν ουσιαστικό λόγο παρουσίας.