Το επαναφορτιζόμενο Peugeot 408 συνδυάζει τον ξεχωριστό σχεδιασμό με ουσιαστική αναβάθμιση προσφέροντας 240 ίππους, νέο κιβώτιο και μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία.

Το Peugeot 408 ανανεώθηκε με περισσότερα από μια διαφορετική φωτιστική υπογραφή. Στην επαναφορτιζόμενη υβριδική του έκδοση αποκτά σύστημα κίνησης 240 ίππων, επτατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και μεγαλύτερη δυνατότητα ηλεκτρικής μετακίνησης. Οι αλλαγές ενισχύουν έναν χαρακτήρα που εξακολουθεί να ξεφεύγει από την τυπική συνταγή του οικογενειακού SUV, χωρίς να εγκαταλείπει τους χώρους και την άνεση.

Η έκδοση GT προσθέτει τον πλουσιότερο διάκοσμο και τον εξοπλισμό που ταιριάζουν στην εικόνα του. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται κυρίως στο πώς συνυπάρχουν οι δύο πλευρές του: η ήσυχη καθημερινή μετακίνηση με ρεύμα και οι επιδόσεις ενός αρκετά ισχυρού αυτοκινήτου όταν συνεργάζονται οι δύο κινητήρες.

Fastback με διαφορετικές αναλογίες

Το 408 παραμένει δύσκολο να περιγραφεί με μία μόνο κατηγορία αμαξώματος. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τα προστατευτικά χαμηλά παραπέμπουν σε crossover, όμως το περιορισμένο ύψος και η κατηφορική οροφή το φέρνουν πιο κοντά σε fastback. Με μήκος περίπου 4,69 μέτρα και μεταξόνιο 2,79 μέτρα, έχει παρουσία μεγαλύτερου οικογενειακού, χωρίς τον όγκο ενός ψηλού SUV.

Η ανανέωση εντοπίζεται κυρίως στα δύο άκρα. Εμπρός, η νέα διάταξη των φωτιστικών σωμάτων διαχωρίζει τη χαρακτηριστική υπογραφή ημέρας από τους κυρίως προβολείς, ενώ η μάσκα και ο προφυλακτήρας έχουν επανασχεδιαστεί. Στην GT προστίθενται φωτιζόμενες λεπτομέρειες στο εμπρός μέρος, ενώ πίσω ξεχωρίζει η φωτιζόμενη επιγραφή PEUGEOT, μαζί με τα ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα.

Οι τροχοί των 20 ιντσών, με ελαστικά 245/40 στη διαμόρφωση που εξετάζουμε, συμπληρώνουν την εικόνα. Γεμίζουν τους θόλους και ταιριάζουν στις αναλογίες του αυτοκινήτου, αν και το χαμηλό προφίλ τους έχει μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητα από όσο υποδηλώνει μια φωτογραφία.

Ποιότητα με προσωπικότητα

Η καμπίνα ακολουθεί την ίδια λογική διαφοροποίησης. Το ταμπλό δεν περιορίζεται σε μια μεγάλη οθόνη πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια: διαθέτει διαδοχικά επίπεδα, διαφορετικές υφές και σαφή προσανατολισμό προς τον οδηγό. Τα μαλακά υλικά στα σημεία επαφής και οι προσεγμένες επενδύσεις ενισχύουν την ποιοτική εικόνα, ενώ τα εμπρός καθίσματα συγκαταλέγονται στα δυνατά στοιχεία του συνόλου.

Το i-Cockpit εξακολουθεί να καθορίζει τη θέση οδήγησης. Ο πίνακας οργάνων των 10 ιντσών βρίσκεται ψηλά και διαβάζεται πάνω από το μικρής διαμέτρου τιμόνι, όχι μέσα από τη στεφάνη του. Είναι μια διάταξη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, η οποία χρειάζεται σωστή ρύθμιση καθίσματος και τιμονιού ώστε να εξασφαλίζεται ανεμπόδιστη ορατότητα των ενδείξεων.

Το μικρό τιμόνι συμβάλλει στην αίσθηση αμεσότητας, αλλά το σχήμα με τις επίπεδες πλευρές επάνω και κάτω δεν θα ταιριάξει σε όλους. Εδώ αξίζει πραγματικά μια δοκιμή της θέσης οδήγησης πριν από την αγορά, καθώς οι διαθέσιμες ρυθμίσεις επιτρέπουν να αναζητήσει κανείς τη διάταξη που τον εξυπηρετεί.

Η κεντρική οθόνη έχει επίσης διαγώνιο 10 ιντσών και συνοδεύεται από τα παραμετροποιήσιμα i-Toggles. Οι συντομεύσεις επιτρέπουν άμεση πρόσβαση σε συχνές λειτουργίες, ενώ τα φυσικά πλήκτρα χαμηλότερα περιορίζουν την ανάγκη συνεχούς αναζήτησης στα μενού. Η ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto συμπληρώνει ένα σύστημα που συνδυάζει τις ψηφιακές δυνατότητες με χρήσιμους άμεσους χειρισμούς.

Οι χώροι δεν θυσιάζονται στη σιλουέτα

Το μεγάλο μεταξόνιο μεταφράζεται κυρίως σε άνεση για τα πόδια των πίσω επιβατών. Το 408 δεν εξαντλεί την οικογενειακή του χρησιμότητα στις εξωτερικές διαστάσεις: δύο ενήλικοι μπορούν να καθίσουν πίσω χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να μετακινήσει το κάθισμά του σε θέση συμβιβασμού. Η κλίση της οροφής απαιτεί περισσότερη προσοχή από τους ψηλότερους επιβάτες, αλλά δεν ακυρώνει την ευρυχωρία της καμπίνας.

Ο χώρος αποσκευών της plug-in υβριδικής έκδοσης αναφέρεται από την Peugeot στα 471 λίτρα, με δυνατότητα αύξησης στα 1.545 λίτρα όταν αναδιπλωθούν οι πίσω πλάτες. Είναι μικρότερος από εκείνον της απλής Hybrid, αλλά το μεγάλο άνοιγμα της πίσω πόρτας διευκολύνει τη φόρτωση ογκωδών αντικειμένων. Η ορατότητα προς τα πίσω δεν είναι το ισχυρότερο σημείο της fastback σχεδίασης. Πρόκειται για έναν από τους συμβιβασμούς της εμφάνισης, τον οποίο αντισταθμίζουν στην καθημερινή στάθμευση τα διαθέσιμα συστήματα υποβοήθησης και οι κάμερες, ανάλογα με τον εξοπλισμό.

240 ίπποι και επτά σχέσεις

Το νέο επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα συνδυάζει τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων, απόδοσης 180 ίππων, με ηλεκτροκινητήρα 92 kW, δηλαδή περίπου 125 ίππων. Η συνδυαστική ισχύς είναι 240 ίπποι και η μέγιστη ροπή 360 Nm. Οι επιμέρους αποδόσεις δεν αθροίζονται, καθώς οι δύο κινητήρες δεν αποδίδουν τη μέγιστη ισχύ τους υπό τις ίδιες συνθήκες.

Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω του e-DCS7, ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων. Αντικαθιστά το οκτατάχυτο κιβώτιο της προηγούμενης plug-in υβριδικής πρότασης, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες τεχνικές αλλαγές του μοντέλου.

Τα 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνονται σε 7,5 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 233 χλμ./ώρα. Οι αριθμοί το τοποθετούν σαφώς πάνω από την απλή οικογενειακή μετακίνηση, χωρίς να το μετατρέπουν σε σκληροπυρηνική σπορ κατασκευή.

Πρώτα ηλεκτρικό, όταν το επιτρέπει η χρήση

Η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 14,6 kWh. Η Peugeot αναφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 85 χλμ. σε αστικό κύκλο WLTP, απόσταση που δεν πρέπει να συγχέεται με εγγυημένη αυτονομία σε κάθε διαδρομή. Ταχύτητα, θερμοκρασία, κλιματισμός και τρόπος οδήγησης επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

Η ουσία είναι ότι το ηλεκτρικό σκέλος έχει πλέον αρκετό περιθώριο ώστε να αναλάβει σημαντικό μέρος της καθημερινότητας, εφόσον το αυτοκίνητο φορτίζεται συστηματικά. Η αθόρυβη εκκίνηση και η άμεση απόκριση στις μικρές ταχύτητες ταιριάζουν στην πόλη, ενώ το υβριδικό πρόγραμμα αξιοποιεί το διαθέσιμο φορτίο πριν ζητήσει περισσότερη συμμετοχή από τον βενζινοκινητήρα.

Με τον προαιρετικό ενσωματωμένο φορτιστή 7,4 kW και αντίστοιχο wallbox, η πλήρης φόρτιση μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 2 ώρες και 5 λεπτά. Ο συγκεκριμένος χρόνος δεν ισχύει ανεξάρτητα από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου και την παροχή ρεύματος.

Η επίσημη σταθμισμένη κατανάλωση στην ελληνική σελίδα του μοντέλου αναφέρεται στα 2,6-2,9 λτ./100 χλμ. Είναι τιμή έγκρισης τύπου που συνυπολογίζει ηλεκτρική κίνηση και κατανάλωση βενζίνης, όχι ένδειξη του τι θα καίει σταθερά το 408 σε ένα ταξίδι χωρίς φόρτιση. Για τον υποψήφιο αγοραστή, η δυνατότητα τακτικής σύνδεσης στην πρίζα είναι σημαντικότερη από έναν μεμονωμένο χαμηλό αριθμό κατανάλωσης.

Στην πόλη: Ήσυχο, αλλά όχι μικρό

Στην ηλεκτρική λειτουργία αναδεικνύεται η πιο ευχάριστη καθημερινή πλευρά του 408. Η απόκριση δεν απαιτεί ανέβασμα στροφών και η απουσία θορύβου από τον βενζινοκινητήρα δίνει έναν πιο χαλαρό τόνο στις διαδοχικές εκκινήσεις και επιβραδύνσεις. Η προσεγμένη ηχομόνωση ενισχύει αυτή την εικόνα, ιδιαίτερα στις πλουσιότερες διαμορφώσεις εξοπλισμού.

Η μετάβαση στη θερμική λειτουργία δεν διαταράσσει γενικά τον χαρακτήρα του συνόλου. Όταν ο κινητήρας είναι κρύος, η παρουσία του γίνεται περισσότερο αντιληπτή, κυρίως επειδή έχει προηγηθεί η ησυχία της ηλεκτρικής κίνησης. Η συνεργασία των δύο πηγών ισχύος παραμένει πάντως ένα από τα θετικά του συστήματος.

Το νέο κιβώτιο δεν είναι αόρατο σε κάθε συνθήκη. Στις χαμηλές ταχύτητες μπορεί να προκύψει μια λιγότερο απαλή αλλαγή, χωρίς αυτό να χαρακτηρίζει συνολικά τη λειτουργία του. Όταν ο ρυθμός ανεβαίνει, η διαχείριση των σχέσεων γίνεται πιο πειστική και η διαθέσιμη δύναμη αξιοποιείται αποτελεσματικά.

Στους στενούς δρόμους, τα σχεδόν 4,7 μέτρα μήκους χρειάζονται χώρο. Το μικρό τιμόνι δημιουργεί αίσθηση ευκινησίας, δεν αλλάζει όμως τις πραγματικές διαστάσεις. Το 408 ανταποδίδει με μια καμπίνα που δεν αντιμετωπίζει τους επιβάτες ως δεύτερη προτεραιότητα.

Στο ταξίδι: Εκεί αναδεικνύεται η ισορροπία του

Στον αυτοκινητόδρομο, η σταθερότητα και η απομόνωση της καμπίνας ταιριάζουν στον οικογενειακό και ταξιδιωτικό προσανατολισμό του. Η δύναμη είναι επαρκής για προσπέραση χωρίς παρατεταμένη προετοιμασία και ο ηλεκτροκινητήρας υποστηρίζει την απόκριση όταν ζητηθεί επιτάχυνση.

Η ανάρτηση ισορροπεί ανάμεσα στην άνεση και στον έλεγχο του αμαξώματος. Δεν επιδιώκει μια υπερβολικά μαλακή συμπεριφορά, αλλά διατηρεί το αυτοκίνητο συγκροτημένο στις καμπές και στις μεταβολές του οδοστρώματος. Οι μεγάλες ζάντες δεν αναιρούν αυτή την ισορροπία, αν και οι κοφτές εγκάρσιες ανωμαλίες γίνονται περισσότερο αισθητές με τα χαμηλοπρόφιλα ελαστικά.

Για κάποιον που δίνει προτεραιότητα στην άνεση στους ελληνικούς δρόμους, μια μικρότερη διάσταση τροχού αξίζει να εξεταστεί. Οι 20 ίντσες υπηρετούν περισσότερο την εμφάνιση, ενώ η συνολική ποιότητα κύλισης παραμένει αρκετά προσεγμένη ώστε να στηρίζει τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Στις στροφές: Γρήγορο χωρίς υπερβολές

Σε δρόμο με στροφές, το 408 δικαιολογεί περισσότερο τη fastback πλευρά της εμφάνισής του παρά την εικόνα ενός ψηλού SUV. Οι κινήσεις του αμαξώματος ελέγχονται αποτελεσματικά και η πρόσφυση επιτρέπει την αξιοποίηση της ισχύος χωρίς να απαιτείται διαρκής παρέμβαση από τον οδηγό.

Το πρόγραμμα Sport δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην απόκριση και στη συνεργασία κινητήρα και κιβωτίου. Η επιτάχυνση είναι γεμάτη και το σύνολο αποκτά τον ρυθμό που περιμένεις από τους 240 ίππους, χωρίς να χρειάζεται να κυνηγάς συνεχώς τις τελευταίες στροφές του βενζινοκινητήρα.

Το τιμόνι εξυπηρετεί την ακριβή τοποθέτηση του αυτοκινήτου, αλλά η πληροφόρησή του δεν φτάνει στο ίδιο επίπεδο με την αποτελεσματικότητα του πλαισίου. Η μικρή στεφάνη ενισχύει την εντύπωση αμεσότητας περισσότερο από όσο ενισχύει την επικοινωνία με τον εμπρός άξονα. Η ασφάλεια της συμπεριφοράς και η συγκρότηση του συνόλου παραμένουν, ωστόσο, ισχυρά στοιχεία.

Στις γρήγορες εναλλαγές κατεύθυνσης γίνεται αντιληπτή η μάζα του επαναφορτιζόμενου υβριδικού συστήματος. Το 408 δεν κρύβει πλήρως το βάρος του, ούτε προσπαθεί να γίνει GTI. Προσφέρει όμως αρκετή οδηγική συμμετοχή ώστε η επιλογή του να μην εξηγείται αποκλειστικά από τον εξοπλισμό και την οικονομία χρήσης.

Η επιλογή εξαρτάται και από την πρίζα

Το Peugeot 408 PHEV 240 GT απευθύνεται σε εκείνον που θέλει χώρους οικογενειακού, ποιοτική καμπίνα και δυνατότητες ταξιδιού, αλλά δεν επιθυμεί την εμφάνιση και τη θέση οδήγησης ενός συμβατικού SUV. Η αναβάθμιση του υβριδικού συστήματος προσθέτει ουσία: περισσότερη ισχύ, μεγαλύτερο περιθώριο ηλεκτρικής χρήσης και ένα νέο κιβώτιο που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά όταν αυξάνονται οι απαιτήσεις.

Η επιλογή της plug-in έκδοσης χρειάζεται, πάντως, να συνδέεται με τον τρόπο χρήσης. Αν η φόρτιση είναι εύκολη στο σπίτι ή στην εργασία, το ηλεκτρικό σκέλος μπορεί να αναλάβει μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων. Αν η πρίζα πρόκειται να χρησιμοποιείται σπάνια, αξίζει να εξεταστεί προσεκτικά το πρόσθετο κόστος αγοράς σε σχέση με την απλή Hybrid.

Η έκδοση GT τοποθετείται περίπου στα 46.800 ευρώ ενώ η έκδοση ALLURE ξεκινά από 43.700 ευρώ. Σε αυτό το επίπεδο, το ενδιαφέρον του 408 δεν βρίσκεται στο ότι προσφέρει απλώς πολλά χαρακτηριστικά. Βρίσκεται στον συνδυασμό σχεδίασης, χώρων, ποιότητας και οδηγικής συγκρότησης, με ένα σύστημα κίνησης που μπορεί να προσαρμοστεί σε αρκετά διαφορετικές απαιτήσεις μέσα στην ίδια ημέρα.