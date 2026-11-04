Pole Position by Allwyn: Η ανάλυση του πρώτου τίτλου του Αντονέλι και της νίκης Φερστάπεν στο Μεξικό (vid)
Το Grand Prix Μεξικού χάρισε στους φίλους της Formula 1 μία ακόμη μάχη στο φετινό πρωτάθλημα, με τον αγώνα να αναδεικνύει έναν νέο παγκόσμιο πρωταθλητή: τον Κίμι Αντονέλι. Για όσους θέλουν να αποκωδικοποιήσουν πλήρως τα όσα συνέβησαν στο Autodromo Hermanos Rodriguez, η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» είναι πλέον διαθέσιμη on demand, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση του αγωνιστικού τριημέρου.
- Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.
Η τριάδα των παρουσιαστών, αποτελούμενη τον Κώστα Παστρίμα, τον Στάθη Κοκκορόγιαννη και τη Δήμητρα Ηρειώτη, ανέλυσε βήμα-βήμα την εξέλιξη του αγώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο Αντονέλι, ο οποίος έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1. Παράλληλα μιλήσαμε για τη νίκη του Μαξ Φερστάπεν και την εσωτερική διαμάχη στη Scuderia Ferrari.