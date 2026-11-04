Pole Position by Allwyn: Η ανάλυση του πρώτου τίτλου του Αντονέλι και της νίκης Φερστάπεν στο Μεξικό (vid)

Η εκπομπή του Gazzetta έβαλε στο «μικροσκόπιο» τη μάχη του GP Μεξικού της Formula 1, με πλούσιο ρεπορτάζ, τεχνικές λεπτομέρειες και όλα όσα έκριναν τη νίκη.

Το Grand Prix Μεξικού χάρισε στους φίλους της Formula 1 μία ακόμη μάχη στο φετινό πρωτάθλημα, με τον αγώνα να αναδεικνύει έναν νέο παγκόσμιο πρωταθλητή: τον Κίμι Αντονέλι. Για όσους θέλουν να αποκωδικοποιήσουν πλήρως τα όσα συνέβησαν στο Autodromo Hermanos Rodriguez, η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» είναι πλέον διαθέσιμη on demand, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση του αγωνιστικού τριημέρου.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Η τριάδα των παρουσιαστών, αποτελούμενη τον Κώστα Παστρίμα, τον Στάθη Κοκκορόγιαννη και τη Δήμητρα Ηρειώτη, ανέλυσε βήμα-βήμα την εξέλιξη του αγώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο Αντονέλι, ο οποίος έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1. Παράλληλα μιλήσαμε για τη νίκη του Μαξ Φερστάπεν και την εσωτερική διαμάχη στη Scuderia Ferrari.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.