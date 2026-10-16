Test Drive Foton Tunland V9: Ναι, ψαρώσαμε

Αποκωδικοποιούμε το εντελώς άγνωστο στην ελληνική αγορά «ημιφορτηγό» και διαπιστώνουμε ότι φέρνει νέα ήθη στα διπλοκάμπινα pick up.

Το βλέπεις και υποβάλλεσαι με το μέγεθος. Ανοίγεις την πόρτα του και μένεις άναυδος από την πολυτέλεια. Τελειώσαμε; Όχι φυσικά, διότι μόλις αρχίσαμε. Όπως και εσείς, έτσι και εμείς, μετά την πρώτη έκπληξη αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε ότι κάπου καιροφυλακτεί το «ναι μεν αλλά», της «φάβας ο λάκκος» και λοιπές δοξασίες δεύτερων σκέψεων. Ας δούμε όμως τι ισχύει με ένα ακόμα αυτοκίνητο που μας έρχεται από την μακρινή Κίνα και δείχνει εντυπωσιακά πληθωρικό.

Οι οπτικές συστάσεις

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι Κινέζοι σχεδιαστές του Foton Tunland V9 έχουν επηρεαστεί σε μέγιστο βαθμό από τους Αμερικανούς ομολόγους τους στη Ford, στη RAM, στη Chevy και στη GMC. Μια τεράστια μάσκα, γωνίες παντού, όγκος αρχαίου ελληνικού ναού και η οπτική τεστοστερόνη διαχέεται από τις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα στο Ρέντη, έως τη θάλασσα. Οι διαστάσεις είναι χαρακτηριστικές: μήκος αμαξώματος 5,617, πλάτος 2,090 και ύψος 1,955 μέτρα παραπέμπουν με βάση τα ανθρώπινα δεδομένα σε έναν Αντετοκούμπο της αυτοκίνησης.

Το μεταξόνιο έχει μήκος σχεδόν όσο ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας A, δηλαδή 3,355 μέτρα, ενώ ο χώρος φόρτωσης έχει μήκος 1,577 μέτρα. Η απόσταση από το έδαφος είναι 24 εκατοστά στο χαμηλότερο σημείο του αμαξώματος και οι γωνίες προσέγγισης, ράμπας και αναχώρησης ανέρχονται σε 28, 21 και 26 μοίρες αντίστοιχα.

Το Foton Tunland V9 κάθεται σε τροχούς διάστασης 265/70 R18 και, παρότι η ζάντα δεν είναι θηριώδης, το μεγάλο προφίλ του ελαστικού ορίζει, σε αναλογία με το πλάτος του, μια πολύ μεγάλη διάμετρο τροχού που έρχεται να προστεθεί στην κολοσσιαία -με βάση τα ελληνικά ειωθότα- εικόνα του αμαξώματος.

Το σκαλοπάτι -που διατρέχει όλο το μήκος των πλευρών του αυτοκινήτου ανάμεσα στους τροχούς- είναι περισσότερο από επιβεβλημένο για την είσοδο και έξοδο από το αυτοκίνητο, ειδικά σε βραχύσωμα άτομα.

Σαν στο σπίτι -και καλύτερα

Η πρώτη έκπληξη που αφορά στον όγκο του Foton Tunland V9 αποδείχθηκε παρωνυχίδα, εμπρός στο ντιρέκτ από μποξέρ βαρέων βαρών, που δέχτηκα όταν κάθισα στη θέση οδήγησης. Η εικόνα επιπέδου BMW 7 και Mercedes S-Class είναι φυσιολογική όταν μπαίνεις σε BMW 7 και Mercedes S-Class, αλλά απίστευτη όταν μπαίνεις σε pick up. Ναι, τα αγροτικά διπλοκάμπινα έχουν εξελιχθεί ραγδαία όσον αφορά στα χαρακτηριστικά άνεσης, ποιότητας και πληρότητας τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό που είδα εδώ με ξεπέρασε.

Κατ΄ αρχάς, ο χρωματικός συνδυασμός των πλαστικών, η ποιότητα των υλικών και η σχεδίαση του ταμπλό παραπέμπουν ευθέως σε πολυελή limo. Η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής των 14,6 ιντσών και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10 ιντσών δημιουργούν ένα σύγχρονο περιβάλλον, ενώ οι επενδύσεις στα καθίσματα με τεχνητό δέρμα και καπιτονέ ραφές σε χρώμα ταμπά, προσδίδουν μια έντονα πολυτελή αίσθηση.

Λίγο πιο «βαθιά» και ειδικότερα στον τομέα της εργονομίας όπου συνήθως αποκαλύπτεται όχι μόνο ένας αλλά πολλοί ελέφαντες στο δωμάτιο των κινεζικών υλοποιήσεων, το Foton Tunland V9 αποδεικνύεται πολύ διαβασμένο. Κατ' αρχάς, υπάρχουν φυσικοί διακόπτες άμεσης πρόσβασης για μια σειρά από λειτουργίες, με πρωτεύουσα αυτή του κλιματισμού, όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες.

Στην κεντρική κονσόλα, ανάμεσα από τα καθίσματα, φιλοξενούνται πολύ σωστά και σε άμεσα προσβάσιμη θέση τα εξής: δύο μεγάλοι περιστροφικοί διακόπτες για τις επιλογές της τετρακίνησης και των προγραμμάτων οδήγησης και μικρότεροι πιεστικοί για την ενεργοποίηση του πίσω μπλοκέ διαφορικού, την ακύρωση του ESP, την επιλογή της λειτουργίας Hill Descent, της ενεργοποίησης των καμερών θέασης 360 μοιρών, της ακύρωσης λειτουργίας των αισθητήρων στάθμευσης, της ενεργοποίησης του Auto Hold και του χειρόφρενου και τέλος ένας ακόμα περιστρεφόμενος διακόπτης για την ένταση του ηχοσυστήματος.

Ο μεγάλος ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει ξεκάθαρα σχεδίαση και οργάνωση a la Mercedes – Benz, πολύ λογικό αφού η μητέρα εταιρεία της Foton, η BAIC, συνεργάζεται εδώ και δεκαετίες στην Κίνα με την γερμανική μάρκα, μέσω κοινοπραξίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό σε επίπεδο πληρότητας και αναγνωσιμότητας, ενώ η κεντρική οθόνη έχει επίσης ένα πολύ ευπρόσδεκτο χαρακτηριστικό: Μια μπάρα συντομεύσεων στο κάτω μέρος της, η οποία σου επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε σημαντικά μενού.

Άλλα στοιχεία προσεγμένης εργονομίας και σπάνια σε αυτοκίνητο του είδους αφορούν τη διαρρύθμιση του πίσω καθίσματος. Αυτό είναι διαιρούμενο στη βάση του και ταυτόχρονα αυτή ανασηκώνεται, αφήνοντας έναν τεράστιο, επίπεδο χώρο με μεγάλο ύψος για τοποθέτηση επιπρόσθετου φορτίου. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να είναι κοπιαρισμένο από την Honda (magic seats), αλλά παραμένει ένα στοιχείο ιδιαίτερης πρακτικότητας. Ταυτόχρονα, το επίπεδο πάτωμα και το μεγάλο πλάτος του καθίσματος πίσω. καθιστούν τη φιλοξενία τριών ενήλικων επιβατών εξαιρετικά εύκολη.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με μνήμες, αεριζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, αυτόματος κλιματισμός με φίλτρο γύρης και μικροσωματιδίων, κάμερα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, αυτόματη λειτουργία φώτων και υαλοκαθαριστήρων, φώτα ομίχλης με φωτισμό στροφής, αισθητήρες στάθμευσης και κάμερα περιμετρικής θέασης 360 μοιρών. Στον τομέα της ασφάλειας, εκτός των έξι αερόσακων, βρίσκουμε ηλεκτρονικό έλεγχο ευστάθειας, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα και υποβοήθηση κατάβασης. Τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης περιλαμβάνουν αυτόνομη πέδηση έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση σύγκρουσης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και παρακολούθηση τυφλού σημείου, μεταξύ πολλών ακόμα.

Φωτιστικά σώματα παντού στο εσωτερικό, πληρέστατος εξοπλισμός άνεσης, ηλιοροφή τεράστια και ανοιγόμενη στο εμπρός τμήμα της με σκίαστρο, θήκες και θέσεις για μικροαντικείμενα εμπρός και πίσω, τέσσερις θύρες φόρτισης συν μια παροχή ρεύματος 220V στις πίσω θέσεις και περσίδες αερισμού επίσης, χειρολαβές στις κολώνες του αμαξώματος για εύκολη είσοδο και έξοδο, συνθέτουν ένα εσωτερικό κορυφαίας πρακτικότητας, άνεσης και ασφάλειας που ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη για τον ανταγωνισμό.

Στο δρόμο -και εκτός δρόμου

Κατ' αρχάς το Foton Tunland V9 είναι ένα πολύ μεγάλο αυτοκίνητο, ακόμα και με τα μέτρα των διπλοκάμπινων pick up. Δεν μπαίνεις στο εσωτερικό του, ανεβαίνεις. Ως οδηγός έχεις μια πολύ εποπτική θέση, αρκετές ρυθμίσεις καθίσματος και σωστή ορατότητα τόσο από τις κάμερες, όσο και από τους τεράστιους εξωτερικούς καθρέφτες.

Το σύστημα keyless μας έκανε μια ατασθαλία την πρώτη μάλιστα ημέρα της δοκιμής, υπό την έννοια ότι μας άφησε να κλειδώσουμε το αυτοκίνητο και να φύγουμε, χωρίς όμως να έχει απενεργοποιηθεί το ηλεκτρικό κύκλωμα. Έτσι, με όλα τα συστήματα σε stand by για περίπου 10 ώρες έως την επόμενη επαφή μας, άδειασε η μπαταρία και χρειάστηκε να καταφύγουμε στη μέθοδο jump start -την τροφοδοσία της μπαταρίας του με ρεύμα από άλλο αυτοκίνητο μέσω καλωδίων- για να εκκινήσουμε και πάλι.

Το φαινόμενο δεν επαναλήφθηκε και η δοκιμή εξελίχθηκε κανονικά, όπως και η υγεία της μπαταρίας. Θετική έκπληξη αποτέλεσε ο δίλιτρος κινητήρας turbo diesel με την επωνυμία Aucan, ο οποίος έχει εξελιχτεί σε συνεργασία με τον αμερικανικό κολοσσό των κινητήρων diesel, την Cummins. Το σχετικά μικρό σε κυλινδρισμό μοτέρ συνδυάζεται με ένα σύστημα ήπιας υβριδικής υποβοήθησης 48V. Η απόδοση ισχύος του κινητήρα είναι 120 kW και της ηλεκτρικής υποβοήθησης 9 kW, δηλαδή 163 + 12 ίπποι στις 3.600 σ.α.λ. Η ροπή ανέρχεται στα 400 Nm + 50 Nm από την ηλεκτρική υποβοήθηση, συνολικά δηλαδή 450 Nm, που αποδίδονται σταθερά από τις 1.500 έως και τις 2.400 σ.α.λ.

Προφανώς αυτά τα νούμερα δεν δίνουν φτερά στο Foton Tunland V9, του οποίου το βάρος ανέρχεται στα 2.335 κιλά, ενώ το μικτό στα 3.055. Δεν του κόβουν όμως και τα «πόδια», καθώς αφενός ο κινητήρας αποδίδει εξαιρετικά, ενώ συνδυάζεται και με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, το οποίο διατηρεί πάντα το μοτέρ μέσα στο ιδανικό εύρος απόδοσης.

Συνολικά, μοτέρ και κιβώτιο συνεργάζονται αρμονικά, ενώ το πρώτο είναι κορυφαίο σε επίπεδο NVH, δηλαδή θορύβου, κραδασμών και τραχύτητας. Οι επιταχύνσεις είναι πάντα άμεσες, όχι όμως εντυπωσιακές, ωστόσο τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου δεν γίνεται ορατή κάποια έλλειψη ισχύος ή ροπής. Το Foton Tunland V9, λόγω χαρακτήρα και βάρους, δεν αγαπά την πίεση και την επιθετική οδήγηση. Αντίθετα, υποστηρίζει ιδανικά τις χαλαρές καταστάσεις και προσφέρει ποιότητα κύλισης εξαιρετική, τόσο εντός, όσο και εκτός δρόμου. Ταυτόχρονα, η κατανάλωση του κινητήριου συνόλου είναι απολύτως μέσα στα πλαίσια της κατηγορίας, με μέση τιμή τα 11 λίτρα/100 χλμ. κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Με ανάρτηση που περιλαμβάνει διπλά ψαλίδια εμπρός και άκαμπτο πίσω άξονα αλλά με στήριξη πέντε συνδέσμων, το αυτοκίνητο σιδερώνει οτιδήποτε εξέχει του επιπέδου της ασφάλτου, καθώς επίσης τις μικρές πέτρες και τα νεροφαγώματα στο χώμα. Τα φρένα, με δίσκους σε όλους τους τροχούς, εκτελούν αγόγγυστα το έργο τους, ενώ το σύστημα διεύθυνσης είναι αυτό που περιμένεις από αυτοκίνητο της κατηγορίας: ελαφρύ, χωρίς ιδιαίτερη αίσθηση αλλά χωρίς κενά γύρω από τη θέση της ευθείας και με σωστή επαναφορά.

Εύκολα παντού

Το σύστημα μετάδοσης δίνει τόσο στον επαγγελματία όσο και στον χομπίστα ιδιοκτήτη ένα τεράστιο «οπλοστάσιο», για να κινηθεί σε κάθε τερέν. Κατ' αρχάς τα προγράμματα οδήγησης -αυτά που ρυθμίζουν δηλαδή την απόκριση των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης και ελέγχου της πρόσφυσης, καθώς επίσης την απόκριση του κινητήρα και τη λειτουργία του κιβωτίου- είναι έξι. Εκτός από τα «κλασικά» Comfort, Eco και Sport, υπάρχουν επίσης τα Mud/Snow, Sand και Gravel. Η επιλογή τους πραγματοποιείται από έναν περιστροφικό διακόπτη, στην κονσόλα ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα.

Λίγο πιο δεξιά από το διακόπτη της επιλογή προγραμμάτων οδήγησης, βρίσκεται αυτός της κατ' επιλογήν τετρακίνησης. Υπό κανονικές συνθήκες, ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση Auto και η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς. Ανάλογα με τις συνθήκες και μέσω συνεκτικού συμπλέκτη, η κίνηση μπορεί να μεταδοθεί και εμπρός, όταν ανιχνευτεί απώλεια πρόσφυσης των πίσω τροχών. Ο οδηγός έχει την επιλογή στη θέση 2H να μεταδίδεται μόνιμα η κίνηση πίσω, στη θέση 4Η μόνιμα στους τέσσερις τροχούς με κλείδωμα του κεντρικού διαφορικού, ενώ με την επιλογή 4L επιλέγονται πιο κοντές σχέσεις μέσω ενδιάμεσου κιβωτίου, πάντα σε συνδυασμό με τετρακίνηση. Για τα πολύ δύσκολα εκτός δρόμου σημεία, υπάρχει επίσης διακόπτης κλειδώματος του πίσω διαφορικού και απενεργοποίησης του ESP.

Με όλες αυτές τις δυνατότητες, τα 24 εκατοστά απόσταση από το έδαφος και τα All Terrain ελαστικά της Giti, δύσκολα θα βρεθεί σημείο που το Foton Tunland V9 θα δυσκολευτεί να διασχίσει. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε επίσης ότι το αυτοκίνητο έχει τη δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου βάρους 3.500 κιλών με φρένα και βάρους 750 κιλών χωρίς φρένα. Το ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται στα 720 κιλά.

Τα στοιχεία πρακτικότητας που εκθείασα ήδη στο εσωτερικό, βρίσκονται σε αφθονία επίσης στο χώρο φόρτωσης αλλά και στο αμάξωμα. Πιο συγκεκριμένα, τα πλευρικά σκαλοπάτια που ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό επιτρέπουν την εύκολη επιβίβαση και αποβίβαση, ενώ τα αμορτισέρ στην πόρτα του χώρου φόρτωσης διευκολύνουν το άνοιγμά της. Στην πίσω πόρτα υπάρχει ένα τηλεσκοπικό σκαλοπάτι που διευκολύνει πολύ την πρόσβαση στην καρότσα, ενώ και η διαμόρφωση του προφυλακτήρα είναι τέτοια, που μπορεί κανείς να πατήσει επάνω του για να ανέβει στο χώρο φόρτωσης, όταν η πόρτα του είναι κλειστή.

Η διαμόρφωση του χώρου φόρτωσης είναι προσεγμένη, καθώς οι θόλοι τροχών καταλαμβάνουν ελάχιστο όγκο, επιτρέποντας ωφέλιμο πλάτος φόρτωσης 1,65 μέτρων, ενώ το ύψος του είναι αρκετό, στα 53 εκατοστά. Το πλαστικό προστατευτικό στο πάτωμα, στις πλευρές και στην πόρτα του χώρου φόρτωσης ανήκει στο βασικό εξοπλισμό, όπως επίσης οι ράγες οροφής και το roll bar. Το ηλεκτρικά συρόμενο κάλυμμα που φαίνεται στις εικόνες, αποτελεί στοιχείο προαιρετικού, after market εξοπλισμού.

Τελικά υπάρχει λάκκος στη φάβα;

Όχι, δεν υπάρχει. To Foton Tunland V9 είναι ένα μεγάλο, πλούσια εξοπλισμένο, πολυτελές αλλά και εξαιρετικά ικανό εκτός δρόμου πενταθέσιο pick up, με επαρκές ωφέλιμο φορτίο, εξαιρετικές εκτός δρόμου δυνατότητες και ένα σύγχρονο diesel κινητήρα. Με βάση το βάρος και τον όγκο του δεν θα ήταν κακοί 50 ίπποι επιπρόσθετης ισχύος, αλλά το αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων έρχεται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.

Συνολικά έχουμε να κάνουμε με ένα απρόσμενα μελετημένο pick up, τόσο συνολικά όσο και σε πολλές λεπτομέρειες, που αφορούν τόσο τον άνεση των επιβατών όσο και τη διευκόλυνση του επαγγελματία στα πιο σκληρά πεδία δραστηριοποίησης. Το κόστος των 56.900 ευρώ με ΦΠΑ είναι μεν υψηλό, αλλά και ανταγωνιστικό με βάση το μέγεθος και τον εξοπλισμό του Foton Tunland V9.

Tο αυτοκίνητο εισάγεται και διανέμεται στη χώρα μας από την FMS, η οποία προσφέρει εγγύηση 5 χρόνια ή 200.000 χλμ, και 5 χρόνια οδική βοήθεια. Ταυτόχρονα, διαθέτει δίκτυο υποστήριξης after sales στην Αττική, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Πτολεμαΐδα, στη Λάρισα και στα Ιωάννινα, καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδα και την Κρήτη.