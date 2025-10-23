Η BYD ATTO 2 DM-i: Υβριδική τεχνολογία με αυτονομία έως 1.020 χλμ.

Το νέο compact SUV της BYD φέρνει στην Ευρώπη την τεχνολογία Super Hybrid DM, συνδυάζοντας ηλεκτρική εμπειρία και μεγάλη αυτονομία.

Η BYD παρουσίασε το νέο ATTO 2 DM-i, ένα compact SUV με την τεχνολογία Super Hybrid DM (Dual Mode–intelligent) που στοχεύει να προσφέρει εμπειρία οδήγησης ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με έως 1.020 χλμ. συνδυασμένης αυτονομίας και έως 90 χλμ. καθαρά ηλεκτρικής κίνησης. Το σύστημα δίνει προτεραιότητα στο ρεύμα και μεταβαίνει σε υβριδική λειτουργία όταν απαιτείται, συνδυάζοντας θερμικό κινητήρα 1.5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία Blade.

Δύο εκδόσεις

Το ATTO 2 DM-i θα διατεθεί σε δύο εκδόσεις, που διαφέρουν σε μέγεθος μπαταρίας, ηλεκτρική και συνολική αυτονομία, καθώς και σε συνδυαστική ισχύ και επιδόσεις. Σε σχέση με τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις ATTO 2, το DM-i ξεχωρίζει από τη μεγαλύτερη κεντρική εμπρός εισαγωγή αέρα, νέα διακοσμητικά στοιχεία στον προφυλακτήρα, απουσία πλαϊνών αεραγωγών στα εμπρός φτερά και ειδικά λογότυπα πίσω. Θα είναι επίσης διαθέσιμο στο νέο χρώμα Midnight Blue, αποκλειστικά για την έκδοση DM-i.

Η παγκόσμια πρεμιέρα για την Ευρώπη έγινε στο Fleet Europe Days στο Λουξεμβούργο, ενώ η παρουσίαση στα μέσα θα ακολουθήσει τον Νοέμβριο. Οι προ-παραγγελίες πρόκειται να ανοίξουν σύντομα, με τις πρώτες παραδόσεις εντός του α’ τριμήνου 2026.

Στόχος της BYD είναι να ενισχύσει την παρουσία της στα ευρωπαϊκά compact SUV προσφέροντας ένα υβριδικό που λειτουργεί πρωτίστως ως EV, καλύπτοντας τα περισσότερα καθημερινά δρομολόγια ηλεκτρικά και διατηρώντας μεγάλη αυτονομία για ταξίδια. Η τοποθέτηση του ATTO 2 DM-i χτίζει πάνω στην επιτυχία άλλων DM-i μοντέλων της μάρκας στην Ευρώπη.