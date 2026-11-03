Το νέο BYD Dolphin G DM-i είναι το πιο προσιτό plug-in hybrid μοντέλο στην ελληνική αγορά και το μοναδικό στην κατηγορία B hatchback με αυτή την τεχνολογία κίνησης.

Η BYD κινείται δυναμικά σε όλους τους τομείς, με την κατάκτηση νέων εμπορικών αλλά και τεχνολογικών κορυφών. Ειδικότερα στην Ελλάδα η πορεία της είναι κατακόρυφα ανοδική, με αύξηση μεριδίου 47% στις ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων, το διάστημα Ιανουαρίου - Στεπτεμβρίου 2026, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Το BYD Dolphin ήταν ένα από τα μοντέλα που πυροδότησε αυτή τη δυναμική στα πρώτα βήματα της μάρκας στη χώρα μας, αλλά πλέον δεν υπάρχει στη γκάμα της. Αυτά όμως δεν είναι διόλου κακά νέα, καθώς το Dolphin αντικαθίσταται πλέον από το Dolphin G DM-i, το οποίο λόγω του plug-in hybrid συστήματος κίνησης που διαθέτει αλλά και τις τιμής του, απευθύνεται στο σύνολο των υποψήφιων αγοραστών της κατηγορίας B και όχι μόνο σε αυτούς της υποκατηγορίας των αμιγώς ηλεκτρικών.

Γκολ από τα αποδυτήρια

Αρκεί κανείς να δει τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου BYD Dolphin G DM-i, για να διαπιστώσει ότι «τικάρει» όλα τα πιθανά κουτάκια ενός δυνητικού Best Seller. Με μήκος 4,160 μέτρα και πλάτος 1,825 μέτρα, έρχεται να τοποθετηθεί στο άνω μέρος της κατηγορίας B, της πιο δημοφιλούς -με μεγάλη διαφορά- της ελληνικής αγοράς. Χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο των 2,61 μέτρων έχει χώρους για πέντε άτομα και όγκο αποσευών που φτάνει στα 425 λίτρα.

Ο εξοπλισμός του είναι πλούσιος, οι εκδόσεις του ισχυρές, με ισχύ 176 ίππους η βασική και 212 ίππους οι αμέσως πιο ισχυρές και εξοπλιστικά πλουσιότερες, ενώ η σχεδίασή του εξαιρετικά προσεγμένη και προσανατολισμένη ξεκάθαρα στην ικανοποίηση της αισθητικής των Ευρωπαίων οδηγών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και πρώτες εντυπώσεις

Η διά ζώσης γνωριμία με το BYD Dolphin G DM-i επιφυλλάσσει μια ευχάριστη έκπληξη -ειδικά στο έντονο πορτοκαλί χρώμα αμαξώματος του λανσαρίσματος. Το αυτοκίνητο είναι συμπαγές, με πολύ όμορφες αναλογίες και μια ροή γραμμών που σε κερδίζει. Η οπτική αίσθηση της αιωρούμενης οροφής λειτουργεί εξαιρετικά με την αντίθεση μαύρου και πορτοκαλί, ενώ αισθητικά η ενσωμάτωση των φωτιστικών σωμάτων στο σύνολο είναι απόλυτα οργανική.

Θετική όμως είναι και η αίσθηση κατά την οδήγηση. Στο οδικό δίκτυο της Αθηναϊκής Ριβιέρας το νέο BYD Dolphin G DM-i έδειξε κατ' αρχάς ένα απόλυτα ισορροπημένο χαρακτήρα. Μια διαδρομή 20 μόλις χιλιομέτρων δεν μπορεί να αποτελέσει πεδίο δοκιμής, ωστόσο το αυτοκίνητο ήταν αθόρυβο, συμπαγές και όταν το πιέσαμε σε κάποιες κλειστές στροφές, αντέδρασε απόλυτα ελεγχόμενα. Οι χώροι του είναι μεγάλοι, η ποιότητά του πειστική -αν και πλέον τα εκτεταμένα σκληρά πλαστικά στο ταμπλό δείχνουν την προσπάθεια που κάνουν και οι Κινέζοι κατασκευαστές για μείωση του κόστους- ενώ ο εξοπλισμός πληρέστατος.

Το plug-in hybrid σύστημα κίνησης DM 5ης γενιάς χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε αυτό το μοντέλο και έχει εντυπωσιακά αριθμητικά δεδομένα. Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη του υβριδικού συστήματος αποδίδει ισχύ 163 PS (120 kW) και ροπή 210 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 8,3 δευτερόλεπτα. Στην έκδοση Active η συνδυαστική ισχύς του συστήματος φθάνει τους 176 ίππους, ενώ στις υπόλοιπες εκδόσεις τους 212 ίππους. Όπως διαπιστώσαμε μάλιστα η επιτάχυνση του αυτοκινήτου είναι εξαιρετική και μάλιστα χωρίς οι εμπρός τροχοί να χάνουν εύκολα την πρόσφυσή τους υπό πλήρη ισχύ.

Η Blade Battery στο DOLPHIN G DM-i έχει δύο διαφορετικές χωρητικότητες. Η έκδοση Active διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 7,42 kWh, προσφέροντας 40 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP συνδυασμένη) και συνολική αυτονομία έως 1.020 χλμ.. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport εξοπλίζονται με μπαταρία Blade 18,3 kWh, αυξάνοντας την ηλεκτρική αυτονομία στα 105 χλμ. και τη συνολική στα 1.040 χλμ., ενώ μειώνουν τις εκπομπές CO₂ από 60 γρ./χλμ. σε μόλις 32 γρ./χλμ.. Η έκδοση Active διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή 3,3 kW, ο οποίος φορτίζει πλήρως τη μπαταρία από 15% σε λιγότερο από τρεις ώρες. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport ανεβάζουν την ισχύ στα 6,6 kW και υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC 39 kW, η οποία επιτρέπει φόρτιση από 10% έως 80% σε 26 λεπτά.

Εκδόσεις και τιμές

Όπως ήδη αναφέραμε, το μοντέλο διατίθεται σε αρκετές εκδόσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Συγκεκριμένα:

Active 1.498 κ.εκ. 7,4 kWh 176 PS 22.990 ευρώ

Boost 1.498 κ.εκ. 18,3 kWh 212 PS 26.990 ευρώ

Comfort 1.498 κ.εκ. 18,3 kWh 212 PS 28.490 ευρώ

Sport 1.498 κ.εκ. 18,3 kWh 212 PS 29.990 ευρώ

Δεν πρέπει φυσικά να παραλείψουμε και τις πλουσιοπάροχες εγγυήσεις της BYD, οι οποίες είναι 6 χρόνια (ή 150.000 χλμ.) το σύνολο των μηχανικών μερών του αυτοκινήτου και ειδικά για τον ηλεκτρικό κινητήρα 8 χρόνια (ή 150.000 χλμ.), ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης, 8 χρόνια (ή 250.000 χλμ.).