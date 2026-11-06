Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο ήταν ο ταχύτερος αναβάτης την πρώτη ημέρα δράσης του MotoGP στο Κατάρ, ενώ ο Χόρχε Μαρτίν πήρε απευθείας πρόκριση στο Q2.

H πρώτη ημέρα δράσης του MotoGP για το Grand Prix Κατάρ ήταν συναρπαστική με τον πρωταγωνιστή να μην είναι κανένας εκ των διεκδικητών του τίτλου. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 έγραψε την ταχύτερη επίδοση και πήρε την 1η θέση την Παρασκευή, έχοντας έναν εξαιρετικό χρόνο.

Ο Ιταλός αναβάτης στο τέλος των χρονομετρημένων ελεύθερων δοκιμών έγραψε το 1:50,406 και έγραψε ένα νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας στη Λουσέιλ. Η απόδοσή του ήταν εντυπωσιακή, καθώς κανένας άλλος αναβάτης δεν βρέθηκε στο ίδιο δέκατο.

THE SPEED IS BACK! @FabioDiggia49 with a new all-time lap record! 💪 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/Jsi54IYBaE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2026

Ο Μάρκεθ σε καλή κατάσταση

Στη 2η θέση της κατάταξης ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati. O πρωτοπόρος της βαθμολογίας ήταν 0,1 δλ πίσω από τον Ντι Τζιαναντόνιο και δείχνει πως έχει την ταχύτητα για τη νίκη στο τριήμερο.

Πίσω του ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia Racing, o οποίος δεν έκανε γρήγορη προσπάθεια στο τέλος της διαδικασίας, ενώ πολύ καλή επίδοση είχε ο 4ος Πέκο Μπανάια. Στην 5η θέση ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ, ενώ ταχύτερος αναβάτης της KTM ήταν ο Ενέα Μπαστιανίνι της Tech3 KTM.

Ο Μαρτίν απευθείας στο Q2

Με μία φοβερή επίδοση, ο Χόρχε Μαρτίν πήρε την 7η θέση παρά τον τραυματισμό του και πήρε το εισιτήριο για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών. Ο Ισπανός ήταν 0,6 δλ μακριά από την κορυφή και με κάθε γύρο που κάνει βελτιώνεται όλο και περισσότερο.

Στην 8η θέση ήταν ο Ζοάν Ζαρκό με την LCR Honda, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Άι Ογκούρα με Trackhouse και Μπραντ Μπίντερ με KTM.

15 laps in FP1 ✅ 18 laps in Practice ✅ Straight to Q2 ✅ @88jorgemartin is most definitely in the game. #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/nWWERKAZp1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 13:00 ώρα Ελλάδος με το FP2, ενώ οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 13:40 ώρα Ελλάδος.

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