Οδηγήσαμε το νέο Prelude στην ελληνική παρουσίασή του και γνωρίσαμε το S+ Shift, με το οποίο η Honda προσθέτει ένα διαφορετικό χαρακτήρα στην υβριδική οδήγηση.

Η επιστροφή του Honda Prelude μετά από δύο δεκαετίες είναι κάτι παραπάνω από την αναβίωση ενός ονόματος από το παρελθόν. Σε μια αγορά όπου τα κουπέ έχουν γίνει σπάνια, η Honda επιλέγει να επαναφέρει ένα αυτοκίνητο που βάζει την οδηγική ευχαρίστηση στο επίκεντρο, χρησιμοποιώντας την υβριδική τεχνολογία όχι μόνο για οικονομία, αλλά και για να δημιουργήσει έναν διαφορετικό δεσμό με τον οδηγό.

Στην ελληνική παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το νέο Prelude και να το οδηγήσουμε στην πίστα. Παράλληλα, ενημερωθήκαμε για τον τρόπο λειτουργίας των υβριδικών συστημάτων της Honda και για την επόμενη γενιά τους, η οποία θα αποτελέσει βασικό άξονα της στρατηγικής της εταιρείας τα προσεχή χρόνια.

Η επιστροφή με χαρακτήρα grand tourer

Το νέο Prelude δεν επιχειρεί να γίνει ένα Civic Type R με διαφορετικό αμάξωμα. Η Honda το τοποθετεί ως ένα κουπέ καθημερινής χρήσης με χαρακτήρα grand touring: ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει την ακρίβεια και την ευχαρίστηση στις στροφές με την άνεση και την ευχρηστία.

Η χαμηλή, φαρδιά σιλουέτα, η ομαλή γραμμή της οροφής και οι τροχοί των 19 ιντσών δίνουν τη σχεδιαστική κατεύθυνση. Η διαμόρφωση του πίσω μέρους, με μεγάλη πόρτα αποσκευών τύπου hatchback, προσθέτει πρακτικότητα σε ένα αμάξωμα που εξακολουθεί να έχει σαφώς κουπέ αναλογίες.

Η ίδια λογική περνά και στην καμπίνα. Η Honda έχει διαφοροποιήσει ακόμη και τα δύο εμπρός καθίσματα: του οδηγού δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη, ενώ του συνοδηγού στην άνεση και στην ευκολία πρόσβασης. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 10,2 ιντσών και η κεντρική οθόνη 9 ιντσών, με υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto.

184 ίπποι, αλλά όχι συμβατικό αυτόματο κιβώτιο

Το υβριδικό σύστημα e:HEV συνδυάζει έναν δίλιτρο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού, που λειτουργεί σε κύκλο Atkinson, με δύο ηλεκτρικές μηχανές: έναν ηλεκτροκινητήρα κίνησης και μία γεννήτρια. Η μέγιστη απόδοση του συνόλου είναι 184 ίπποι, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 315 Nm. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,2 δευτερόλεπτα.

Σημαντικό είναι να καταλάβουμε τι υπάρχει πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Σε πολλές καθημερινές συνθήκες, την κίνηση αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας. Ο βενζινοκινητήρας μπορεί να λειτουργεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν συνδέεται μηχανικά με τους κινητήριους τροχούς μέσω συμπλέκτη.

Δεν υπάρχει συμβατικό κιβώτιο πολλαπλών σχέσεων. Ούτε οι στροφές του βενζινοκινητήρα χρειάζεται να ακολουθούν συνεχώς την ταχύτητα του αυτοκινήτου, όπως θα συνέβαινε σε ένα παραδοσιακό σύστημα μετάδοσης. Σε αυτή την ιδιαιτερότητα έρχεται να παρέμβει το Honda S+ Shift.

Τι κάνει το Honda S+ Shift

Το S+ Shift δεν προσθέτει πραγματικές σχέσεις μετάδοσης. Συντονίζει τον έλεγχο του βενζινοκινητήρα και του ηλεκτροκινητήρα, ώστε να δημιουργεί την αίσθηση διαδοχικών αλλαγών, συνδέοντας την απόκριση, τις στροφές και τον ήχο με τις εντολές του οδηγού.

Το σύστημα προσομοιώνει οκτώ σχέσεις και επιτρέπει χειρισμό από τα paddles στο τιμόνι. Στα ανεβάσματα δημιουργεί τη χαρακτηριστική μεταβολή της απόδοσης και των στροφών, ενώ στα κατεβάσματα προσομοιώνει την προσαρμογή των στροφών, το γνωστό rev-matching. Το Active Sound Control συμπληρώνει την εμπειρία με έλεγχο του ήχου στην καμπίνα.

Η λειτουργία δεν περιορίζεται σε μια προκαθορισμένη ακολουθία. Λαμβάνει υπόψη τις εντολές του οδηγού και την κατάσταση του αυτοκινήτου, προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά της στην επιτάχυνση, στο φρενάρισμα και στις στροφές. Στόχος είναι ένα υβριδικό που δεν προσφέρει μόνο άμεση απόκριση, αλλά δίνει στον οδηγό πιο αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς όταν θέλει να κινηθεί πιο συμμετοχικά.

Το Prelude διαθέτει προγράμματα Comfort, GT, Sport και Individual. Η λειτουργία του S+ Shift συνδυάζεται με αυτά, ώστε η αίσθηση των εικονικών αλλαγών να διαφοροποιείται ανάλογα με τον επιλεγμένο χαρακτήρα. Χωρίς ενεργό S+ Shift, τα paddles χρησιμοποιούνται για την επιλογή του επιπέδου επιβράδυνσης.

Η συγγένεια με το Type R βρίσκεται στο πλαίσιο

Η τεχνική συγγένεια με το Civic Type R είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Το Prelude χρησιμοποιεί εμπρός ανάρτηση Dual-Axis Strut, μια διάταξη που συμβάλλει στον περιορισμό των ανεπιθύμητων αντιδράσεων στο τιμόνι όταν η ισχύς περνά στους εμπρός τροχούς.

Το πακέτο συμπληρώνουν τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, τα φρένα Brembo και το σύστημα Agile Handling Assist. Τα αμορτισέρ προσαρμόζουν ανεξάρτητα την απόσβεση στους τέσσερις τροχούς, αξιοποιώντας δεδομένα για τις κινήσεις του αμαξώματος και τους χειρισμούς του οδηγού.

Η Honda δεν μετέφερε απλώς τις ρυθμίσεις του Type R στο νέο κουπέ. Έδωσε στο Prelude δική του παραμετροποίηση, με μεγαλύτερο εύρος ανάμεσα στην άνεση και στη σπορ συμπεριφορά. Η τεχνική βάση υπηρετεί εδώ έναν διαφορετικό σκοπό: την ακρίβεια ενός προσθιοκίνητου σπορ αυτοκινήτου, χωρίς να χαθεί ο χαρακτήρας του grand tourer.

Η πρώτη θετική ένδειξη

Η δική μας επαφή περιορίστηκε σε δύο γύρους στην πίστα. Είναι ένα πολύ μικρό δείγμα για πλήρη αξιολόγηση, για συμπεράσματα σχετικά με την άνεση στον δρόμο ή για να διερευνήσουμε σε βάθος τα όρια και όλες τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου.

Μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, πάντως, η πρώτη αίσθηση ήταν θετική: οι ισχυρισμοί της Honda για τη συμπεριφορά του Prelude φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Η υπόσχεση ενός κουπέ που δίνει βάρος στην οδηγική πλευρά της υβριδικής τεχνολογίας βρίσκει ένα πρώτο έρεισμα πίσω από το τιμόνι.

Αυτό κρατάμε από τα Μέγαρα, χωρίς να παρουσιάζουμε μια σύντομη γνωριμία ως ολοκληρωμένη δοκιμή. Η ουσιαστική συνέχεια θα δοθεί με περισσότερο χρόνο στο αυτοκίνητο και σε δημόσιο δρόμο, εκεί όπου θα φανεί πώς συνδυάζονται η καθημερινή λειτουργία, ο ταξιδιωτικός χαρακτήρας και η διάθεση για οδήγηση.

Άλλο το Prelude, άλλο η επόμενη γενιά υβριδικών

Η παρουσίαση στα Μέγαρα είχε και μια δεύτερη σημαντική διάσταση: τη στρατηγική της Honda για τα επόμενα χρόνια. Εδώ χρειάζεται να ξεχωρίσουμε το σύστημα που χρησιμοποιεί σήμερα το Prelude από τα υβριδικά σύνολα επόμενης γενιάς που βρίσκονται στον σχεδιασμό της εταιρείας.

Η Honda προγραμματίζει 15 μοντέλα με υβριδική τεχνολογία επόμενης γενιάς παγκοσμίως έως το 2030, με έναρξη παραγωγής νέων μοντέλων από το 2027. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται νέα συστήματα e:HEV με κινητήρες 1,5 και 2,0 λίτρων, καθώς και ηλεκτρική τετρακίνηση E-AWD.

Για την επόμενη γενιά του δίλιτρου e:HEV, η εταιρεία θέτει στόχο βελτίωσης της οικονομίας καυσίμου άνω του 10%. Παράλληλα, στοχεύει σε μείωση του κόστους του υβριδικού συστήματος άνω του 30% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023. Πρόκειται για στόχους εξέλιξης και παραγωγής, όχι για μετρήσεις που αφορούν το σημερινό Prelude ή για αντίστοιχη εγγυημένη μείωση των λιανικών τιμών.

Η νέα πλατφόρμα μεσαίου μεγέθους προβλέπεται να είναι περίπου 90 κιλά ελαφρύτερη, με στόχο κοινά εξαρτήματα σε ποσοστό άνω του 60% μεταξύ μοντέλων. Το S+ Shift αναμένεται επίσης να επεκταθεί στα υβριδικά επόμενης γενιάς, μεταφέροντας τη λογική της πιο συμμετοχικής οδήγησης πέρα από το νέο κουπέ.

Το νέο Honda Prelude διατίθεται στην ελληνική αγορά στην έκδοση Advance, με τιμή από 53.700 ευρώ. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση, το S+ Shift, το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης Honda SENSING και ηχοσύστημα Bose.

Η επιστροφή του έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή δεν ακολουθεί την πιο συνηθισμένη διαδρομή της αγοράς. Είναι ένα υβριδικό κουπέ που επιχειρεί να δώσει σύγχρονο περιεχόμενο σε ένα παλιό ζητούμενο της Honda: την ευχαρίστηση πίσω από το τιμόνι. Οι δύο γύροι στα Μέγαρα δεν αρκούν για την τελική απάντηση, αλλά αποτελούν μια πολύ καλή αρχή.