BYD DOLPHIN G DM-i: Plug-in hybrid supermini με έως 105 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας

Το νέο BYD DOLPHIN G DM-i φέρνει την plug-in hybrid τεχνολογία Super DM στην κατηγορία B, συνδυάζοντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 105 χλμ., χώρο αποσκευών 425 λίτρων και τιμή εκκίνησης από 22.990 ευρώ.

Η BYD ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το DOLPHIN G DM-i, ένα νέο πεντάθυρο supermini που τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας B και αξιοποιεί την τεχνολογία Super Hybrid DM-i της κινεζικής μάρκας. Το μοντέλο συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία Blade Battery, επιδιώκοντας να καλύψει καθημερινές μετακινήσεις με ηλεκτρική ενέργεια και μεγαλύτερα ταξίδια με τη σιγουριά του υβριδικού συστήματος.

Με μήκος 4,16 μέτρα, πλάτος 1,825 μ. και μεταξόνιο 2,61 μ., το DOLPHIN G DM-i διατηρεί διαστάσεις κατάλληλες για την πόλη, ενώ διαθέτει χώρους που στοχεύουν και σε οικογενειακή χρήση. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 425 λίτρα και αυξάνεται έως τα 1.225 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Σχεδίαση με δυναμισμό

Το εμπρός μέρος υιοθετεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα της BYD, με ομαλές επιφάνειες, καθαρές γραμμές και διακριτικά ενσωματωμένες εισαγωγές αέρα στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα. Τα πιο κάθετα άκρα του εμπρός τμήματος τονίζουν οπτικά το πλάτος του αυτοκινήτου, ενώ τα φωτιστικά σώματα LED περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων.

Στο πλάι, η χαρακτηριστική γραμμή του αμαξώματος οδηγεί το βλέμμα προς την κολόνα C και τη σχεδίαση της «αιωρούμενης» οροφής. Πίσω, η οριζόντια μπάρα φωτισμού LED εκτείνεται σε όλο το πλάτος του αμαξώματος, ενσωματώνοντας το λογότυπο της BYD. Η γκάμα ξεκινά με ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών στις Active και Boost, ενώ οι Comfort και Sport διαθέτουν ζάντες 18 ιντσών· η Sport χρησιμοποιεί μαύρο φινίρισμα.

Υβριδική τεχνολογία DM-i

Στον πυρήνα του DOLPHIN G DM-i βρίσκεται το σύστημα Super Hybrid με DM-i, όπου ο ηλεκτροκινητήρας έχει κεντρικό ρόλο στην κίνηση του αυτοκινήτου. Ο τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων αποδίδει 95 ίππους, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας φτάνει τους 163 ίππους και τα 210 Nm ροπής.

Η έκδοση Active αποδίδει συνδυαστικά 176 ίππους και διαθέτει Blade Battery 7,4 kWh. Οι Boost, Comfort και Sport χρησιμοποιούν μπαταρία Blade Battery 18,3 kWh και συνδυαστική ισχύ 212 ίππων. Οι ισχυρότερες εκδόσεις επιταχύνουν από 0-100 χλμ./ώρα σε 8,3 δλ. και φτάνουν τα 180 χλμ./ώρα.

Η μεγάλη μπαταρία προσφέρει έως 105 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας στον μικτό κύκλο WLTP και έως 150 χλμ. στην πόλη. Με γεμάτο ρεζερβουάρ 42 λίτρων και πλήρως φορτισμένη μπαταρία, η συνολική αυτονομία φτάνει έως τα 1.040 χλμ. Η επίσημη σταθμισμένη κατανάλωση ανακοινώνεται στα 1,4 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές CO₂ στα 32 γρ./χλμ. για τις εκδόσεις με την μπαταρία των 18,3 kWh.

Η φόρτιση των Boost, Comfort και Sport υποστηρίζεται σε AC έως 6,6 kW και σε DC έως 39 kW. Η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε 26 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC, ενώ η πλήρης φόρτιση από 15% έως 100% σε AC 6,6 kW απαιτεί περίπου 2,9 ώρες. Η βασική Active φορτίζει σε AC έως 3,3 kW, με χρόνο περίπου 2,8 ώρες από 15% έως 100%.

Πρακτική καμπίνα και συνδεσιμότητα

Στο εσωτερικό, το ταμπλό ακολουθεί μια οριζόντια σχεδίαση, με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών να συνδυάζεται με κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών στην Active ή 12,8 ιντσών στις υπόλοιπες εκδόσεις. Ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στην κολόνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα για αποθήκευση αντικειμένων και ποτηροθήκες.

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν Apple CarPlay, Android Auto, πλοήγηση, έξυπνο φωνητικό έλεγχο «Hi, BYD», ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού και ενσωματωμένη συνδεσιμότητα 4G. Η Comfort και η Sport προσθέτουν ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, head-up display, πανοραμική κάμερα 360 μοιρών και πανοραμική ηλιοροφή.

Η BYD τοποθετεί σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμό ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού που περιλαμβάνει έξι αερόσακους, adaptive cruise control, intelligent cruise control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, διατήρηση λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, έλεγχο τυφλού σημείου, προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας με δυνατότητα πέδησης και σύστημα παρακολούθησης οδηγού.

Τέσσερις εκδόσεις στην Ελλάδα

Το BYD DOLPHIN G DM-i προσφέρεται στην Ελλάδα σε τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού. Η Active ξεκινά από 22.990 ευρώ και αποτελεί την εισαγωγική επιλογή, με μπαταρία 7,4 kWh και ηλεκτρική αυτονομία έως 40 χλμ. Η Boost ανεβαίνει στα 26.990 ευρώ και φέρνει τη μεγαλύτερη μπαταρία των 18,3 kWh, την ηλεκτρική αυτονομία έως 105 χλμ., περισσότερη ισχύ και επιπλέον εξοπλισμό άνεσης.

Η Comfort κοστίζει 28.490 ευρώ, προσθέτοντας μεταξύ άλλων πανοραμική οροφή, κάμερα 360°, head-up display, Google built-in και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού. Στην κορυφή βρίσκεται η Sport, με τιμή 29.990 ευρώ, η οποία βασίζεται στην Comfort και προσθέτει μαύρες ζάντες 18 ιντσών και επενδύσεις καθισμάτων από συνθετικό suede.

Το DOLPHIN G DM-i συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση έξι ετών ή 150.000 χλμ., εγγύηση οκτώ ετών ή 150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα και οκτώ ετών ή 250.000 χλμ. για την μπαταρία.