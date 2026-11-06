O Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα Ιντερλάγκος.

Η δράση στο Grand Prix Βραζιλίας, τον 20ο αγώνα της Formula 1 στο 2026 συνεχίστηκε με το FP2 στο Ιντερλάγκος. Στη μία ώρα που είχαν στη διάθεσή τους ομάδες και οδηγοί, είδαμε προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα, με τα δεδομένα να είναι άκρως σημαντικά για τη συνέχεια.

Οι χρόνοι έπεσαν σημαντικά από την πρώτη περίοδο δοκιμών, με την πίστα να αποκτά περισσότερη πρόσφυση. Πέρα από μερικές ψιχάλες στο φινάλε, η βροχή έμεινε μακριά από το FP2 παρά την έντονη συννεφιά, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οδηγών ήταν η στροφή 1. Σχεδόν τα δύο τρίτα του grid είχε μπλοκάρισμα στον εμπρός αριστερό τροχό, με το σημείο φρεναρίσματος να έχει έντονες αναπηδήσεις.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Clouds still clinging to the skyline but no rain, yet #F1 #BrazilGP https://t.co/R9KETJbE9q — Formula 1 (@F1) November 6, 2026

Mercedes και McLaren πρωταγωνιστούν

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 του Grand Prix Βραζιλίας ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1. Ο Ιταλός οδηγός με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:10,763 και πήρε την 1η θέση στη διαδικασία και μάλιστα με άνεση, δείχνοντας την ταχύτητά του.

Στη 2η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος είχε θέσει τον ταχύτερο χρόνο στο FP1. O χρόνος του ήταν 0,253 δλ μακριά από την κορυφή και μόλις 0,006 δλ ταχύτερος του 3ου της κατάταξης Μαξ Φερστάπεν. Η Red Bull Racing βρίσκεται στο παιχνίδι της κορυφής, με τον Ολλανδό να έχει καλή ταχύτητα στον ένα γύρο και στις προσομοιώσεις αγώνα. Στο τέλος του FP2 αντιμετώπισε πρόβλημα με το σύστημα διεύθυνσης της RB22.

Lock-ups 🤝 Turn 1 #F1 #BrazilGP https://t.co/ErLzBsQi6O November 6, 2026

Αρκετά πίσω σε ταχύτητα είναι οι οδηγοί της Scuderia Ferrari. Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν 6ος μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ και πίσω από τους Τζορτζ Ράσελ και Όσκαρ Πιάστρι. Η SF-26 χάνει πολύ χρόνο στις ευθείες, ενώ υστερεί και στον δεύτερο τομέα του Ιντερλάγκος, δυσκολεύοντας και τους δύο οδηγούς. Έχει πολλά προβλήματα ισορροπίας να λύσει η Scuderia ενόψει του υπόλοιπου τριημέρου.

Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο συνέχισε την εντυπωσιακή του Παρασκευή με την 8η θέση για την Audi, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Ίσακ Χατζάρ με Red Bull και Όλιβερ Μπέρμαν με Haas.

Στα τελευταία λεπτά του FP2, είδαμε προσομοιώσεις αγώνα από όλες τις ομάδες, με τις διαφορές να αυξομειώνονται ανάλογα τη γόμα ελαστικών. Σταθερά στην κορυφή σε χρόνους ήταν οι Mercedes και McLaren, με τη Ferrari να υστερεί αισθητά και τους οδηγούς της να παλεύουν με το μονοθέσιο. Στη διαδικασία λόγω μηχανικού προβλήματος δεν έκανε χρόνο ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi.

Here's a look at that Leclerc/Camara moment 🫣 #F1 #BrazilGP https://t.co/4Vuo3Iueis — Formula 1 (@F1) November 6, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στο Grand Prix Βραζιλίας συνεχίζεται το Σάββατο στις 16:30 με το FP3. Εκεί οι ομάδες θα κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες ενόψει της μάχης για την pole position.

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Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.