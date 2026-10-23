Chery Tiggo X7: Πρεμιέρα για το πρώτο μοντέλο της σειράς Tiggo X

Το νέο SUV με off-road προσανατολισμό παρουσιάστηκε στο Chery Brand Night μαζί με το νέο Tiggo 7, το οποίο αναμένεται στις αγορές το 2028.

Το νέο Tiggo X7, πρώτο μοντέλο της σειράς Tiggo X, βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης Chery Brand Night, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου στη Wuhu της Κίνας. Μαζί του παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και το νέο Tiggo 7, το οποίο αναμένεται να διατεθεί στις αγορές εντός του 2028.

Η εκδήλωση είχε ως κεντρικό θέμα το «Together. For Family», με την Chery να συνδέει την παρουσίαση των δύο μοντέλων με διαφορετικές ανάγκες οικογενειακής μετακίνησης: από την καθημερινή χρήση στην πόλη έως τις εξορμήσεις στη φύση.

Tiggo X7 με έμφαση στις εξορμήσεις

Το Tiggo X7 εγκαινιάζει τη νέα σειρά Tiggo X, με χαρακτηριστικά που υπογραμμίζουν τον off-road προσανατολισμό του. Διαθέτει προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος, έξι προγράμματα οδήγησης για απαιτητικές συνθήκες και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.500 κιλά.

Παράλληλα, η Chery δίνει έμφαση στην άνεση των επιβατών, αναφέροντας ενισχυμένη ηχομόνωση και μια σειρά συστημάτων για τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα στην καμπίνα. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

Σύστημα ιονισμού του αέρα.

Σύστημα κατανομής και κατεύθυνσης του αέρα.

Παρακολούθηση των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

«Έξυπνη» ανακυκλοφορία και ανανέωση του αέρα.

Φιλτράρισμα με τεχνολογία MOFs (Metal-Organic Frameworks).

Το Tiggo X7 διαθέτει επίσης λειτουργία AI Learning, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, επιτρέπει στο όχημα να αναγνωρίζει συνήθειες και προτιμήσεις του οδηγού. Υπάρχει ακόμη δυνατότητα αποθήκευσης προσωπικών ρυθμίσεων.

Νέο Tiggo 7 με ορίζοντα το 2028

Η δεύτερη πρεμιέρα της βραδιάς ήταν το νέο Chery Tiggo 7. Η εταιρεία το τοποθετεί ως μια πρόταση για την καθημερινότητα της οικογένειας, με έμφαση στους χώρους, στην άνεση και στα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού.

Η διάθεσή του στις αγορές προγραμματίζεται εντός του 2028. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν περιλαμβάνονται στοιχεία για τα συστήματα κίνησης των δύο νέων μοντέλων, ούτε χρονοδιάγραμμα διάθεσης του Tiggo X7.

Η οικογένεια στο επίκεντρο της εκδήλωσης

Στο Chery Brand Night, οικογένειες από τη Ρουμανία, τη Νότια Αφρική και τη Βραζιλία μοιράστηκαν εμπειρίες από εξορμήσεις και ταξίδια στη φύση. Αντίστοιχα, οικογένειες από τον Ισημερινό, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρθηκαν στις απαιτήσεις των καθημερινών μετακινήσεών τους.

Ο Guibing Zhang, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Chery, συνέδεσε τη φιλοσοφία «For Family» με την ανάπτυξη των μοντέλων της: «Αυτή είναι η αρχή που καθοδηγεί τον σχεδιασμό και την κατασκευή των οχημάτων μας, καθώς και τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στις οικογένειες σε όλο τον κόσμο λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης, ως συνεργάτες της Chery, οι πρώην ποδοσφαιριστές Edwin van der Sar και Peter Crouch. Στην ελληνική αγορά, αποκλειστικός εισαγωγέας της μάρκας είναι το Spanos Group.