Lepas Aura: Το πρώτο πρωτότυπο της μάρκας δείχνει τη σχεδιαστική της κατεύθυνση

Το Lepas Aura παρουσιάστηκε στη Wuhu της Κίνας με αμάξωμα shooting brake, μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και φωτιζόμενη μάσκα.

Η Lepas αποκάλυψε το Aura, το πρώτο πρωτότυπο αυτοκίνητό της, στην εκδήλωση «Lepas Global Elegance Night», που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στη Wuhu της Κίνας. Το concept αποτελεί μια πρώτη ένδειξη της σχεδιαστικής κατεύθυνσης που σκοπεύει να ακολουθήσει η μάρκα στα μελλοντικά της μοντέλα. Το Aura εξελίσσει τη σχεδιαστική γλώσσα που η Lepas ονομάζει «Leopard Aesthetics», υιοθετώντας αμάξωμα shooting brake με ρευστές γραμμές και δυναμικές αναλογίες. Στα βασικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και η φωτιζόμενη μάσκα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το πρωτότυπο εκφράζει τη φιλοσοφία «Drive Your Elegance», με έμφαση στην αισθητική και στην ευζωία του χρήστη. Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στον σχεδιασμό του Aura, χωρίς να περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία για το σύστημα κίνησης ή πληροφορίες για ενδεχόμενη έκδοση παραγωγής.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 500 προσκεκλημένοι από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του Τύπου και συνεργάτες του προγράμματος «Global Elegant Lifestyle Partners».

Η διοίκηση της Lepas ανέφερε ότι η συνεργασία με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και η άντληση ιδεών από διαφορετικούς τρόπους ζωής θα συνεχίσουν να αποτελούν μέρος της προσέγγισής της, καθώς προετοιμάζει τη διεύρυνση της γκάμας της.