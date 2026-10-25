Το supercar αλλιώς: Αντί για περισσότερα άλογα, λιγότερα κιλά

Το Michelotto Gruppo 4 Tributo τιμά τη Ferrari 308 των ράλλυ με ατμοσφαιρικό V8 380 ίππων, χειροκίνητο κιβώτιο και βάρος κάτω από έναν τόνο.

Σε μια εποχή που τα σπορ αυτοκίνητα συχνά απαντούν στην αύξηση του βάρους με ακόμη περισσότερη ισχύ, η AC Motorsport και η Michelotto παρουσιάζουν μια διαφορετική προσέγγιση. Το Michelotto Gruppo 4 Tributo συνδυάζει ατμοσφαιρικό V8, χειροκίνητο κιβώτιο και ανακοινωμένο βάρος μόλις 950 κιλών, αντλώντας έμπνευση από τις αγωνιστικές Ferrari 308.

Οι 380 ίπποι του μπορεί να μην εντυπωσιάζουν δίπλα στα τετραψήφια νούμερα ορισμένων σύγχρονων υπεραυτοκινήτων. Εδώ, όμως, δεν αποτελούν τη μισή ιστορία. Η άλλη μισή βρίσκεται στα κιλά που καλούνται να κινήσουν, με τη συγκεκριμένη αναλογία να αντιστοιχεί σε 400 ίππους ανά τόνο.

Μοιάζει με 308, αλλά δεν είναι ανακατασκευή

Παρά την έντονη συγγένεια με τη Ferrari 308, το Gruppo 4 Tributo δεν βασίζεται σε ένα παλιό αυτοκίνητο που αποκαταστάθηκε και αναβαθμίστηκε. Είναι μια νέα κατασκευή, με ειδικά σχεδιασμένο σωληνωτό πλαίσιο και ελαφρά πάνελ από σύνθετα υλικά.

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται η AC Motorsport, την οποία ίδρυσε πριν από δύο χρόνια ο Φραντσέσκο Καλτσαβάρα, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στη Michelotto. Η συνεργασία με την ιταλική εταιρεία αγωνιστικών κατασκευών δίνει και μια άμεση σύνδεση με το αυτοκίνητο που ενέπνευσε το νέο μοντέλο.

Ατμοσφαιρικός V8 και χειροκίνητο κιβώτιο

Ο κινητήρας είναι ένας ατμοσφαιρικός V8 χωρητικότητας 3,4 λίτρων, με απόδοση 380 ίππων και ροπή περίπου 365 Nm. Συνδυάζεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο τύπου «dog-leg», στο οποίο η πρώτη σχέση βρίσκεται εκτός της συνηθισμένης διάταξης «Η».

Το ανακοινωμένο βάρος των 950 κιλών είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο. Η επιλογή αυτή μεταφέρει το ενδιαφέρον από την απόλυτη ισχύ στη συνολική κατασκευή: ένα ελαφρύ αυτοκίνητο, με έναν κινητήρα χωρίς υπερτροφοδότηση και τον οδηγό να αναλαμβάνει ο ίδιος τις αλλαγές σχέσεων. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μετρήσεις επιδόσεων που να αποτυπώνουν το αποτέλεσμα στην πράξη.

Η αγωνιστική συγγένεια δεν κρύβεται

Η σχεδίαση διατηρεί τις χαρακτηριστικές αναλογίες της 308, με χαμηλό εμπρός μέρος, αναδυόμενους προβολείς και εισαγωγές αέρα πίσω από τις πόρτες. Τα φαρδύτερα φτερά, τα έντονα πλευρικά μαρσπιέ και οι τροχοί με αστεροειδές σχέδιο ενισχύουν την αγωνιστική εικόνα.

Στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν τα τέσσερα στρογγυλά φωτιστικά σώματα, οι μαύρες γρίλιες, οι δύο απολήξεις της εξάτμισης και ο εμφανής διαχύτης από ανθρακονήματα. Η ονομασία Gruppo 4 παραπέμπει στις Ferrari 308 GTB προδιαγραφών Group 4 που κατασκεύασε η Michelotto και οι οποίες συμμετείχαν και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ.

Λιτό εσωτερικό, ανοιχτά ερωτήματα

Στο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε, η καμπίνα ακολουθεί μια λειτουργική προσέγγιση. Το ταμπλό από ανθρακονήματα φιλοξενεί μεγάλη οθόνη μπροστά από τον οδηγό, ενώ στην κεντρική περιοχή υπάρχουν φυσικοί διακόπτες και περιστροφικά χειριστήρια. Την εικόνα συμπληρώνουν τιμόνι τριών ακτίνων, αγωνιστικά καθίσματα από ανθρακονήματα και επιλογέας με εμφανή μεταλλικό οδηγό.

Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τιμή ή ημερομηνία έναρξης πωλήσεων. Επομένως, το Gruppo 4 Tributo παραμένει προς το παρόν μια παρουσίαση με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προδιαγραφές, όχι ένα αυτοκίνητο του οποίου οι δυνατότητες έχουν επιβεβαιωθεί σε δοκιμή.

Δεν αποτελεί, φυσικά, απάντηση στο ζήτημα του προσιτού οικογενειακού αυτοκινήτου. Προσφέρει όμως ένα εύστοχο αντίστιχο στη συζήτηση για το βάρος και την πολυπλοκότητα των σύγχρονων κατασκευών, την οποία ανοίξαμε στο «Ο θάνατος της λογικής κάτω από δύο τόνους βάρος»: η εξέλιξη μπορεί να αναζητά το επόμενο βήμα και αφαιρώντας κιλά, όχι μόνο προσθέτοντας ίππους.