O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα Ιντερλάγκος.

Το Grand Prix Βραζιλίας, ο 20ος αγώνας της Formula 1 στο 2026 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να αξιολογήσουν τα μονοθέσιά τους και να αντλήσουν πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Στη διαδικασία είδαμε ορισμένους rookies να παίρνουν ευκαιρίες στα μονοθέσια. Ταχύτερος ήταν ο Γκαμπριέλε Μίνι της Alpine, o οποίος ήταν 7ος στην κατάταξη. Οι Ντίνο Μπεγκάνοβιτς με Ferrari στη θέση του Σαρλ Λεκλέρ και Γκρεγκ Σλέιτερ στη θέση του Νίκο Χούλκενμπεργκ αντιμετώπισαν μηχανικά προβλήματα και δεν έγραψαν πολλούς γύρους.

Στο τέλος του FP1 είδαμε τους οδηγούς να κάνουν γύρους με πολλά καύσιμα, ώστε να πάρουν μια ιδέα από ρυθμό αγώνα και να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα.

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Θετικό ξεκίνημα για McLaren

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Βραζιλίας ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:11,717 και πήρε την 1η θέση με την αναβαθμισμένη του MCL40. Ο χρόνος του ήταν πολύ καλός, αλλά ήταν ο τελευταίος από τους κορυφαίους οδηγούς που έκαναν χρόνο με τη μαλακή γόμα ελαστικών.

Στη 2η θέση ήταν ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής, Κίμι Αντονέλι, ο οποίος βρέθηκε μόλις 0,082 δλ μακριά από τον Νόρις, έχοντας εξαιρετική ταχύτητα. Τρίτος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ήταν ο πρώτος που έκανε χρόνο με τη μαλακή γόμα ελαστικών και ξεπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari.

Οι Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και Ίσακ Χατζάρ ήταν στην 6η θέση, ενώ ο Γκαμπριέλε Μίνι της Alpine πήρε την 7η θέση. Πολύ θετική εμφάνιση είχε ο Γκάμπιελ Μπορτολέτο της Audi με την 8η θέση, ενώ στην πρώτη 10άδα βρέθηκαν οι Φράνκο Κολαπίντο με Alpine Και Λίαμ Λόσον με Racing Bulls.

Οι διαφορές στο Ιντερλάγκος είναι αρκετά μικρές μετά την πρώτη περίοδο δοκιμών. Η McLaren ως ταχύτερη ομάδα ήταν μόλις 1,7 δλ μπροστά από την πιο αργή από τις 11 ομάδες, Williams. Μένει να δούμε εάν θα δούμε μια διαφορετική εικόνα αργότερα στο FP2, όπου η πίστα θα έχει και περισσότερη πρόσφυση.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται αργότερα στις 21:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Grand Prix Βραζιλίας.

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