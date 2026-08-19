Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο υβριδικό supercar της Toyota που ξεπέρασε κάθε προσδοκία ζήτησης πριν καν ανοίξουν οι επίσημες παραγγελίες

Το κορυφαίο κεφάλαιο στην ιστορία των σπορ μοντέλων της Toyota γράφεται με τον πιο εμφατικό τρόπο, καθώς το ολοκαίνουργιο GR GT εξαντλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν καν ανοίξουν επίσημα οι παραγγελίες για το ευρύ κοινό. Η αμερικανική αγορά πρόκειται να παραλάβει συνολικά μεταξύ 200 και 250 μονάδων, με ολόκληρη την αρχική κατανομή να έχει ήδη δεσμευτεί πλήρως.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα δεν αποτελεί αδυναμία της παραγωγής, αλλά στρατηγική επιλογή. Η Toyota επιθυμεί να διασφαλίσει ότι το νέο της δημιούργημα θα καταλήξει αποκλειστικά σε πραγματικούς λάτρεις της οδήγησης και όχι σε κερδοσκόπους (flippers) που στοχεύουν στη γρήγορη μεταπώληση με υπερκέρδος.

Αυστηρό φιλτράρισμα των υποψηφίων

Το τεράστιο ενδιαφέρον αποτυπώθηκε ανάγλυφα στο φημισμένο event The Quail κατά τη διάρκεια του Monterey Car Week στην πίστα Λαγκούνα Σέκα, όπου περισσότεροι από 150 υποψήφιοι πελάτες κάθισαν με στελέχη της μάρκας για να διαμορφώσουν τα αυτοκίνητά τους, παρότι το βιβλίο παραγγελιών δεν είχε τεθεί σε επίσημη λειτουργία.

Για να αποκτήσει κανείς το δικαίωμα αγοράς του GR GT, τα χρήματα δεν αποτελούν το μοναδικό κριτήριο. Όπως επιβεβαίωσε ο διευθυντής του προγράμματος της Gazoo Racing, Τζεφ Μπαλ, οι ενδιαφερόμενοι περνούν από εξονυχιστική διαδικασία αξιολόγησης (vetting). Προτεραιότητα δίνεται σε υφιστάμενους ιδιοκτήτες μοντέλων της σειράς GR που έχουν αποδεδειγμένη οδηγική δραστηριότητα, ενώ δεν αποκλείεται να ζητηθούν και δεσμεύσεις για μη άμεση μεταπώληση του οχήματος.

Υβριδικός twin-turbo V8 κινητήρας

Στην κορυφή της γκάμας της Gazoo Racing, το ιαπωνικό supercar εξοπλίζεται με έναν νέο twin-turbo V8 κινητήρα 4,0 λίτρων που συνδυάζεται με υβριδικό σύστημα. Η συνολική απόδοση ξεπερνά τους 641 ίππους και τα 850 Nm ροπής, με την κίνηση να μεταδίδεται μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων.

Με εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης πάνω από τις 220.000 δολάρια (περίπου 200.000 ευρώ), το GR GT αποτελεί το ακριβότερο αυτοκίνητο που έχει κατασκευάσει ποτέ η Toyota. Οι πρώτες παραδόσεις στους επιλεγμένους ιδιοκτήτες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά.

Το μοντέλο ήδη έχει μετατραπεί σε αγωνιστικό τύπου GT3 και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στα κορυφαία πρωταθλήματα αντοχής όπως του WEC και της IMSA το 2027.