Η Williams Racing «κλείδωσε» την οδηγική της σύνθεση για το 2027, με τον Κάρλος Σάινθ να βάζει την υπογραφή του σε νέο, πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση ανανέωσης του Άλεξ Άλμπον, η Williams Racing επισημοποίησε την παραμονή του Κάρλος Σάινθ στο Γκρόουβ για τα επόμενα χρόνια. Ο Ισπανός, σε αντίθεση με τον Ταϊλανδό teammate του, έβαλε την υπογραφή του σε πολυετές και όχι μονοετές συμβόλαιο.

Τους τελευταίους μήνες ο Σάινθ ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος με τη δυναμική της Williams. O στόχος της βρετανικής ομάδας ήταν η πρόοδος σε σχέση με το 2025, όμως η FW48 έχει απογοητεύσει με την έλλειψη ανταγωνιστικότητάς της.

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Ο Σάινθ πιστεύει στη Williams

H υπογραφή του νέου συμβολαίου και μάλιστα με πολυετή διάρκεια δείχνει πως ο Σάινθ δεν έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στο πρότζεκτ του Τζέιμς Βόουλς. Παρότι δεν επισημοποιήθηκε το χρονικό διάστημα παραμονής του στη Williams, o Σάινθ θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το 2028 στο Γκρόουβ, θέλοντας παράλληλα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο.

Μιλώντας για το νέο του συμβόλαιο με τη Williams Racing, o Σάινθ δήλωσε:

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω τη συνέχιση του ταξιδιού μου με την οικογένεια της Williams F1 Team. Πιστεύω πραγματικά στους ανθρώπους που απαρτίζουν αυτή την ομάδα, τόσο στο εργοστάσιο όσο και στις πίστες, καθώς και στις επενδύσεις και τη σκληρή δουλειά που γίνονται στο παρασκήνιο. Έχουμε όλα όσα χρειάζονται για να ανατρέψουμε την κατάσταση μαζί. Είμαι εξίσου αφοσιωμένος όπως την πρώτη μέρα στο να βοηθήσω τη Williams να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Ανυπομονώ να δημιουργήσουμε περισσότερες αναμνήσεις με την ομάδα».

Ο ηγετικός ρόλος και η ιστορική 50ή σεζόν

Η παραμονή του Σάινθ εξασφαλίζει ότι ο Ισπανός θα ηγηθεί της προσπάθειας της Williams στην ιστορική 50ή της σεζόν στην F1. Σύμφωνα με τις φήμες των τελευταίων ωρών, οι απολαβές του Σάινθ θα αυξηθούν στα 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ με το τωρινό του συμβόλαιο λαμβάνει 12-13 εκατομμύρια δολάρια.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ομάδας, Τζέιμς Βόουλς, σχολίασε με ιδιαίτερα θερμά λόγια τη συμφωνία: «Από τη στιγμή που ήρθε, το ταλέντο του Κάρλος πίσω από το τιμόνι και η αφοσίωσή του στο εργοστάσιο υπήρξαν εξαιρετικά πολύτιμα για αυτό το project, δουλεύοντας μέρα με τη μέρα με τους μηχανικούς του για να βρει κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου. Είναι ηγέτης αυτής της ομάδας και είμαι ενθουσιασμένος που βλέπει τι είναι εφικτό καθώς συνεχίζουμε την αναδόμηση. Μαζί με τον Άλεξ, πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε ένα από τα ισχυρότερα δίδυμα στο grid και μια ομάδα ικανή να παλέψει ενωμένη για κάθε ίχνος απόδοσης».

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