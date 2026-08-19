Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στον κόσμο της Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται Ζάντβορτ της Ολλανδίας μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Η Formula 1 είναι και πάλι εδώ! Έπειτα από τη διακοπή του Αυγούστου, το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη κάνει την επιστροφή του το τριήμερο 21-23 Αυγούστου με το Grand Prix Ολλανδίας. Ο 12ος αγώνας της σεζόν σηματοδοτεί την έναρξη του δεύτερου μισού του πρωταθλήματος, με το event να περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ. Αυτός θα είναι ο τελευταίος αγώνας στη συγκεκριμένη πίστα, καθώς δεν θα περιληφθεί στο πρόγραμμα του 2027.

Έχοντας γεμίσει τις μπαταρίες τους, ομάδες και οδηγοί ετοιμάζονται για έναν ακόμη μαραθώνιο, ο οποίος θα ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου, δίχως να γνωρίζουμε το πού. Με το σύνολο των βαθμών να μην είναι δεδομένο, οι αναβαθμίσεις και η μεγιστοποίηση του κάθε αποτελέσματος θα είναι ένας άκρως σημαντικός παράγοντας από εδώ και στο εξής.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Γνωρίστε την πίστα

Ο πρώτος αγώνας της Formula 1 στο Ζάντβορτ πραγματοποιήθηκε το 1952 και παρέμεινε στο πρόγραμμα μέχρι το 1985. Το 2021 επέστρεψε εκμοντερνισμένο και αναμένεται να γεμίσει για μία ακόμη φορά από τον «πορτοκαλί στρατό». Στη σημερινή του μορφή, έχει μήκος 4.259 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές. Η διάρκεια του Αγώνα Σπριντ το Σάββατο θα είναι 24 γύροι, ενώ την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 72 γύρους.

Τις περισσότερες νίκες τις έχει κερδίσει ο Τζιμ Κλαρκ με 4 συνολικά. Η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην Ολλανδία είναι η Ferrari με 8. Το 2025 νικητής ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, η τελευταία του μέχρι σήμερα στη Formula 1. Το ρεκόρ πίστας το έχει ο Λιούις Χάμιλτον με το 1:11,097.

Ένα νέο πρωτάθλημα ξεκινά στην Ολλανδία

Ο πρώτος αγώνας μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα αναμένεται ιδιαίτερα συναρπαστικός εντός κι εκτός πίστας. Ο Κίμι Αντονέλι οδεύει στο δεύτερο μισό της σεζόν έχοντας διαφορά 50 βαθμών από τον Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari. H μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες αναμένεται μεγάλη, με τις αναβαθμίσεις των δύο να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Τόσο η McLaren F1 όσο και η Red Bull Racing θέλουν να μπουν στο παιχνίδι της νίκης, με τη βρετανική ομάδα να είναι η ομάδα που θριάμβευσε τον τελευταίο αγώνα στην Ουγγαρία.

Who will reign? 🏆 The second half of the season is upon us…



Where immortality awaits.



🎙️ Colin Farrell #F1 pic.twitter.com/bNEHxa8mIW August 16, 2026

Τα ελαστικά του Grand Prix

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C2 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Ζάντβορτ. Πρόκειται για τη μέση λύση ανάμεσα στις γόμες της ιταλικής μάρκας, σε μία πίστα που φθείρει αρκετά τα ελαστικά. Δεν αποκλείεται λοιπόν να δούμε στρατηγικές δύο pit-stop, εκτός αν ο καιρός έχει διαφορετική άποψη.

Τηλεοπτική μετάδοση και πρόγραμμα GP Ολλανδίας

To GP Ολλανδίας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 12ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα τέσσερα LIVE μας για τις δύο κατατακτήριες δοκιμές και τους δύο αγώνες.

Πρόγραμμα Grand Prix Ολλανδίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 21 Αυγούστου

13:30-14:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:30-18:14 – Κατατακτήριες Σπριντ (LIVE 17:15)

Σάββατο 22 Αυγούστου

13:00-14:00 – Αγώνας Σπριντ (LIVE 12:40)

17:00-18:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 16:40)

Κυριακή 23 Αυγούστου

16:00 – Αγώνας (LIVE 15:30)

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.