Επίσημα εκτός πρώτου αγώνα μετά την καλοκαιρινή διακοπή ο Ίσακ Χατζάρ, με τη Red Bull Racing να επιβεβαιώνει τον αντικαταστάτη του.

Τα άσχημα νέα για τον Ίσακ Χατζάρ επιβεβαιώθηκαν. Ο Γάλλος οδηγός θα χάσει το Grand Prix Ολλανδίας λόγω τραυματισμού στον καρπό του, κάτι που ανακοίνωσε η Red Bull Racing.

Ο 21χρονος οδηγός θα απουσιάσει από τον αγώνα που κατέκτησε το πρώτο βάθρο της καριέρας του ένα χρόνο νωρίτερα. Μάλιστα, είχε ετοιμάσει και ένα ειδικό κράνος να αγωνιστεί στο Ζάντβορτ, στον τελευταίο αγώνα της πίστας στη Formula 1 πριν αποχωρήσει από το καλεντάρι.

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Οι αλλαγές σε Red Bull και Racing Bulls

Τη θέση του Ίσακ Χατζάρ στη Red Bull Racing θα πάρει ο Λίαμ Λόσον, ο οποίος αγωνίζεται στη Racing Bulls. O Νεοζηλανδός επιστρέφει στη μεγάλη ομάδα της Red Bull έπειτα από τον υποβιβασμό του μετά τον αγώνα της Κίνας του 2025.

Σε ανακοίνωσή της η Red Bull Racing ανέφερε: «Ο οδηγός της Oracle Red Bull Racing, Ίσακ Χατζάρ, υπέστη τραυματισμό στον καρπό κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής διακοπής, ο οποίος θα τον εμποδίσει να αγωνιστεί στο Grand Prix Ολλανδίας 2026. Καλωσορίζουμε πίσω τον Λίαμ Λόσον, ο οποίος θα τον αντικαταστήσει στο μονοθέσιο RB22 αυτό το αγωνιστικό τριήμερο. Η ομάδα εύχεται στον Ίσακ ταχεία ανάρρωση και ευχαριστεί τον Λίαμ για την άμεση ανταπόκρισή του σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

BREAKING: Isack Hadjar will miss this weekend's Dutch Grand Prix due to injury



Liam Lawson will replace him at Red Bull Racing



We hope to see Isack soon after a speedy recovery! #F1 #DutchGP pic.twitter.com/gjoT4MjMhr — Formula 1 (@F1) August 19, 2026

Ως αποτέλεσμα του προβιβασμού του Λόσον στη Red Bull Racing, έμεινε μια κενή θέση στη Racing Bulls. Αυτή θα κληθεί να καλύψει ο Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος τελεί ρόλο αναπληρωματικού οδηγού και για τις δύο ομάδες. Έτσι ο Ιάπωνας επιστρέφει στη Formula 1 μετά τον αγώνα του Άμπου Ντάμπι το 2025.

Σε ανακοίνωσή της, η Racing Bulls ανέφερε: «Η Visa Cash App Racing Bulls επιβεβαιώνει ότι ο Λίαμ Λόσον θα οδηγήσει για την Oracle Red Bull Racing στο Grand Prix Ολλανδίας αυτό το αγωνιστικό τριήμερο, λόγω του τραυματισμού του Ισάκ Χατζάρ στον καρπό. Ως αποτέλεσμα της αλλαγής των οδηγών, ο εφεδρικός οδηγός Γιούκι Τσουνόντα θα οδηγήσει για τη Racing Bulls στο Ζάντβορτ αυτό το τριήμερο, στο πλευρό του Άρβιντ Λίντμπλαντ».

BREAKING: Yuki Tsunoda will drive for Racing Bulls in Zandvoort, taking the place of Liam Lawson who replaces the injured Hadjar at Red Bull Racing#F1 #DutchGP pic.twitter.com/y0XpixpVUW — Formula 1 (@F1) August 19, 2026

Άγνωστη η επιστροφή του Χατζάρ

Σύμφωνα με το BBC o Ίσακ Χατζάρ έσπασε τον καρπό του κατά τη διάρκεια προπόνησης πυγμαχίας. Η έκταση του τραυματισμού του είναι άγνωστη, ωστόσο το εν λόγω δημοσίευμα μιλά για «σπάσιμο χεριού», κάτι το οποίο δεν αποκλείεται να κρατήσει τον Γάλλο εκτός δράσης για πάνω από έναν αγώνα.

Το 2023 στο Ζάντβορτ, ο Ντάνιελ Ρικάρντο είχε σπάσει το μετακάρπιό του στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής. Ο Αυστραλός είχε χάσει 5 αγώνες και αντικαταστάτης του στη Racing Bulls ήταν ο Λίαμ Λόσον.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.