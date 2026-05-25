Long Term Test BYD Seal U DM-i Design: Τα δώρα του Super Hybrid

Το τρίτο δεκαπενθήμερο το BYD Seal U DM-i Design κάλυψε περίπου 1.000 χιλιόμετρα και πλέον έχουμε μια συνολική εικόνα και για ζητήματα κατανάλωσης και κόστους χρήσης.

Η τελευταία μεγάλη αποστολή του BYD Seal U DM-i Design ήταν να ακολουθήσει τον ποδηλατικό αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas, σε διαδρομές που ξεκίνησαν από τα υπέροχα Ιωάννινα και μέσω Αγρινίου, Καρπενησίου, Βόλου, Λάρισας, Λαμίας, Αταλάντης, Αχαρνών και Πειραιά, κατέληξαν στο κέντρο της Αθήνας.

Πέντε ημέρες το αυτοκίνητο μας ανεβοκατέβαζε αβίαστα στα βουνά της κεντρικής Ελλάδας και, όπως έχουμε αναφέρει και στο δεύτερο απολογισμό της οδήγησής του, χωρίς να μας απασχολήσει με οτιδήποτε. Βάζεις καύσιμο ή φορτίζεις με ηλεκτρικό ρεύμα, κρατάς το δοχείο της πλυστικής συσκευής των παρμπρίζ γεμάτο με νερό και φεύγεις για οπουδήποτε. Έως τώρα. Ελπίζουμε και ως το τέλος.

Συνολικά, έχουμε καλύψει μαζί του περισσότερα από 7.000 χιλιόμετρα -αυτή τη στιγμή το οδόμετρο γράφει 25.890 χιλιόμετρα. Στην πρώτη επαφή μας μαζί του, έγραφε 19.000 χιλιόμετρα, όλα υπό την πίεση των δημοσιογραφικών δοκιμών στις οποίες υποβλήθηκε.

Χαλαρωτικό σε κάθε έκφανσή του

Η προηγμένη τεχνολογία κάτω από το αμάξωμα του BYD Seal U DM-i Design δεν έχει ως στόχο τις εκρηκτικές επιδόσεις και τη σπορ συμπεριφορά. Αυτό το έχουμε αναφέρει ξανά. Η εστίαση κατά την κατασκευή του ήταν στην άνεση, στην πρακτικότητα και την αποδοτικότητα, σε όλες τις συνθήκες. Έτσι η τετρακίνηση και οι 324 ίπποι που αποδίδουν μαζί ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης και δύο ηλεκτρικοί, δεν έχουν ως στόχο να βάλουν φωτιά στην άσφαλτο, αλλά να δώσουν τη δυνατότητα στον οδηγό να κινείται σε κάθε συνθήκη με τη μέγιστη ασφάλεια. Πάρε άλογα να προσπερνάς γρήγορα, πάρε άνετη ανάρτηση να ευχαριστιέσαι τα ταξίδια σου, αλλά μην «επιτίθεσαι» ως άλλος Χάμιλτον σε κάθε στροφή που θα συναντήσεις.

Να λοιπόν πως τα χιλιόμετρα της παρακολούθησης του ποδηλατικού αγώνα βγήκαν άκοπα, εύκολα και χωρίς ποτέ να έρθουμε σε δύσκολη θέση. Από την άλλη πλευρά, όταν χρειάστηκε να εξαντλήσουμε τη διαδρομή στο πεντάλ του γκαζιού, είδαμε στην πράξη τι σημαίνουν τα πολλά άλογα και τα πολλά κιλά -2.100 για την ακρίβεια τα δεύτερα, χωρίς φορτίο.

Αν το πατάς, θα το πληρώσεις -αλλά στιγμιαία

Με τη βενζίνη κατά το διάστημα που γράφεται αυτό το κείμενο να έχει σκαρφαλώσει στα 2,10 ευρώ, κάθε χιλιόμετρο που κάνουμε με το BYD Seal U DM-i Design προσπαθούμε να καλύπτεται από τους ηλεκτροκινητήρες. Αυτό είναι εφικτό για απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων στην πόλη, στον ανοιχτό δρόμο όμως πέφτει σημαντικά και πλέον αναλαμβάνει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης να υποβοηθήσει και να φορτίσει τη μπαταρία.

Το αυτοκίνητο μέσω του λογισμικού του δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να επιλέξει το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας σε ένα εύρος από 25 – 70%. Αυτό είναι εξαιρετικά θετικό, για πολλούς λόγους. Αν δεν το κάνει, τότε όταν η μπαταρία φτάσει σε επίπεδο φόρτισης περίπου 25%, αυτόματα το σύστημα επιλέγει πότε θα το αυτοκίνητο θα κινείται υβριδικά, δηλαδή με τη συνεργασία θερμικού και ηλεκτρικών κινητήρων, και πότε αμιγώς ηλεκτρικά.

Σε σημεία που απαιτείται η μέγιστη ισχύς και ροπή, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να πέσει και στο 15% ή χαμηλότερα για να υποβοηθήσει τον θερμικό κινητήρα. Σε αυτή την περίπτωση όμως, καθώς υπάρχει και η ανάγκη φόρτισης της μπαταρίας, ο θερμικός κινητήρας εργάζεται πυρετωδώς και η κατανάλωση αυξάνεται εκθετικά.

Πιο συγκεκριμένα. Αν κινείται κανείς με παράνομες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο ή σε μια ορεινή ανάβαση, θα δει μετά από μερικές δεκάδες χιλιόμετρα την κατανάλωση να φλερτάρει με διψήφια νούμερα, ανάμεσα στα 10 και 14 λίτρα/100 χλμ. Εντός του εύρους των νόμιμων ταχυτήτων και με κίνηση συνεχώς σε αυτοκινητόδρομο, η μέση κατανάλωση είναι μεταξύ 8,5 και 9,5 λίτρα/100 χλμ. Η μέση κατανάλωση που έχουμε εμείς στο σύνολο της δοκιμής μεγάλης διάρκειας, είναι 6,2 λίτρα/100 χλμ.

Αυτό, μόνο ως εξαιρετικό νούμερο μπορεί να εκληφθεί. Μην ξεχνάμε ότι οδηγούμε ένα αυτοκίνητο πλέον των 4,7 μέτρων μήκους, πλέον των 2 τόνων βάρους και πλέον των 300 ίππων ισχύος. Το οποίο καταναλώνει όσο ένα συμβατικό αυτοκίνητο πόλης με θερμικό κινητήρα του λίτρου! Το λες και... θαύμα.

Όλα τα παραπάνω, φυσικά, υπό την αίρεση ότι δεν θα ξεχνάς, πού και πού, να το τροφοδοτείς με λίγο ρεύμα. Για το δικό σου καλό πάντα. Ευτυχώς, το BYD Seal U DM-i Design έχει ξεχωριστό χιλιομετρητή για τα διανυθέντα χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικά, έναν ακόμα για αυτά που έχουν πραγματοποιηθεί και με τα τρία μοτέρ σε συνεργασία και έναν για το σύνολο των διανυθέντων χιλιομέτρων. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τα 25.890 χιλιόμετρα που έχει συνολικά καλύψει το αυτοκίνητο, 9.033 έχουν γίνει μόνο με κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Περισσότερα, δηλαδή, από το ένα τρίτο.

Δεν είναι μόνο η μικρότερη κατανάλωση το όφελος

Έχεις λοιπόν ένα μεγάλο, καλοφτιαγμένο, υπέρ-εξοπλισμένο, ευρύχωρο και super ασφαλές SUV, με 27 ντουζίνες άλογα, το οποίο καταναλώνει το καύσιμο όπως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το όφελος. Υπάρχουν πολλά ακόμα που έχουν να κάνουν με το κόστος χρήσης -χωρίς να υπολογίζουμε επιδόσεις κ.λ.π.

Τι εννοούμε όμως. Κατ' αρχάς, όταν το ένα τρίτο των συνολικών χιλιομέτρων πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση του θερμικού κινητήρα, αυτός απαιτεί όχι μόνο λιγότερο καύσιμο, αλλά και πολύ λιγότερη συντήρηση. Ακόμα όμως και όταν λειτουργεί ο κινητήρας, συνήθως το κάνει σε ένα βέλτιστο όριο περιστροφής, με ελάχιστο φορτίο, καθώς κατά βάση φορτίζει τη μπαταρία. Έτσι δεν ανεβάζει υψηλές πιέσεις στο εσωτερικό του, δεν ανεβάζει υψηλή θερμοκρασία, δεν καταπονεί τα κινούμενα μέρη αλλά και όλα τα υγρά ψύξης και λίπανσης, το κιβώτιο κ.λ.π.

Κοντολογίς, σε σχέση με ένα αυτοκίνητο που διαθέτει μόνο κινητήρα εσωτερικής καύσης, το BYD Seal U DM-i Design μπορεί να καλύψει πολλά περισσότερα χιλιόμετρα χωρίς ανάγκη αλλαγής φίλτρων κινητήρα, λιπαντικών κινητήρα και κιβωτίου, μπουζί και λοιπών αναλωσίμων. Μειώνοντας τα έξοδα χρήσης, στο προβλεπόμενο εύρος ζωής του αυτοκινήτου, τουλάχιστον στο 1/3.

Κέρδος από παντού

Οι πιο μελετηροί από τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες μας θα θυμάστε ότι στην αρχική φάση της τεχνολογίας plug-in hybrid, πολλοί κατασκευαστές και τα δημιουργήματά τους είχαν κατηγορηθεί για μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση, που θεωρητικά επιτύγχαναν τα αυτοκίνητα με αυτή την τεχνολογία, στην πράξη. Όντως υπήρχε μεγάλο θέμα, ειδικά όταν τα συστήματα αυτά εργάζονταν χωρίς την αρωγή μιας πλήρως φορτισμένης μπαταρίας, γεγονός που συνέβαινε συχνά.

Στην πορεία, τα θεσμοθετημένα πρωτόκολλα για τη μέτρηση της κατανάλωσης των plug-in hybrid αυτοκινήτων βελτιώθηκαν σημαντικά, ενώ, ταυτόχρονα, εξελίχθηκε και η τεχνολογία. Έγινε προφανές, ότι όταν ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης αναλάμβανε πολύ συχνά να κινήσει αυτούσιος το επαναφορτιζόμενο αυτοκίνητο με το αυξημένο βάρος, τότε κατανάλωνε υπερβολικά πολύ καύσιμο. Η υβριδική τεχνολογία DM-i της BYD, η οποία όχι άδικα ονομάζεται Super Hybrid, έδωσε τη λύση. Εδώ, έχουμε μια μεγάλης χωρητικότητας μπαταρία και κατά βάση παροχή ισχύος από τους ηλεκτροκινητήρες, με τον θερμικό κινητήρα να λειτουργεί επίσης κατά βάση ως γεννήτρια ρεύματος. Μπορεί ταυτόχρονα να κινεί και τους τροχούς υποβοηθητικά, αλλά όχι για μεγάλο διάστημα.

Με αυτή την τεχνολογία, επιτυγχάνεται η λειτουργία αμιγώς ηλεκτρικά για πολύ μεγαλύτερο διάστημα, με αποτέλεσμα οι ρύποι CO2 να μην ξεπερνούν τα 26 γρ./χλμ., η κατανάλωση καυσίμου με γεμάτη μπαταρία να μένει στα μόλις στα 1,2 λίτρα/100 χλμ., ενώ όταν λειτουργεί υβριδικά να μην ξεπερνά τα 7,4 λίτρα στο μικτό κύκλο. Αυτά, με βάση το πρωτόκολλο μέτρησης WLTP.

Αυτά όσον αφορά τα κόστη χρήσης -που αντιστοιχούν σε ένα αυτοκίνητο πόλης, τουλάχιστον 3 κατηγορίες μικρότερο. Για τα κόστη αγοράς αλλά και για τον ανταγωνισμό του BYD Seal U DM-i Design, κάντε έναν κόπο να ανατρέξετε στις τελευταίες παραγράφους του πρώτου άρθρου της δοκιμής μεγάλης διάρκειας.