Ο Τζορτζ Ράσελ έπρεπε να περιμένει 112 ημέρες για να ανέβει ξανά στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου σε αγώνα της Formula 1.

Με έναν άπταιστο αγώνα εκκινώντας από την πρώτη θέση, ο Τζορτζ Ράσελ διατηρήθηκε στην κορυφή και έφτασε στη νίκη στο Grand Prix Αυστρίας. Ο Βρετανός παρά την πίεση του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing τα έκανε όλα σωστά, είχε καλή στρατηγική και έφτασε στη δεύτερη φετινή του νίκη.

Έτσι, σε συνδυασμό με την 3η θέση του Κίμι Αντονέλι, μείωσε κατά 10 βαθμούς τη μεταξύ τους διαφορά στο πρωτάθλημα.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Επιστροφή στην κορυφή

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ράσελ ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος για τη επιστροφή του στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

«Είναι φοβερό να επιστρέφεις στην πρώτη θέση. Έχει περάσει καιρός από την τελευταία φορά και απόψε θα το γιορτάσω με την ομάδα μου. Είχα πρόσφατα κακή αγωνιστική φόρμα. Στον αγώνα ο Μαξ και η Red Bull ήταν πάρα πολύ γρήγοροι και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ευχαριστώ την ομάδα μου και όσους ήρθαν στην πίστα με αυτή τη ζέστη», είπε αρχικά.

Οδήγηση στο όριο

Έχοντας σε κάθε stint πιο παλιά ελαστικά από τους Μαξ Φερστάπεν και Κίμι Αντονέλι, ο Ράσελ ήξερε πως δεν υπήρχαν περιθώρια για λάθη. Όπως παραδέχθηκε μετά τον τερματισμό, το μυαλό του ήταν συνεχώς στη διαφορά από τους διώκτες του.

«Σε κάθε γύρο πίεζα. Προσπαθούσα να δοκιμάσω τα όρια και έκανα ένα-δυο λαθάκια. Ήξερα πόσο γρήγοροι ήταν οι οδηγοί πίσω μου. Ο Κίμι όλη τη σεζόν είναι ταχύτατος και σε κάθε γύρο έβλεπα τη διαφορά. Ήξερα πως στο τέλος θα έκανα πολλούς γύρους με τα ίδια ελαστικά, όμως η ομάδα έκανε τέλεια δουλειά με τη στρατηγική».

Ο Ράσελ κοιτάζει τώρα τον επόμενο αγώνα που είναι εντός έδρας στο Σίλβερστον της Μ. Βρετανίας.

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