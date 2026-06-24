Test Drive Nissan Micra Advance 150 PS: Όχι μόνο γλυκούλι

Το ερωτεύεσαι όταν το βλέπεις και δεν θες να σταματήσεις να το οδηγάς. Η έκτη γενιά του Nissan Micra είναι «το κάτι άλλο» και όχι μόνο για τους παραπάνω λόγους.

Το Nissan Micra είναι ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της ιαπωνικής μάρκας. Όνομα που κερδίζει δεν το αλλάζεις προφανώς, με αποτέλεσμα να συνεχίζει την παρουσία του στις γραμμές παραγωγής της Nissan για έκτη γενιά, από το 1982 παρακαλώ. Μέχρι την πέμπτη γενιά, τα Micra αποτελούσαν μια φυσική εξέλιξη το ένα του άλλου, με την δεύτερη και την τρίτη ωστόσο να «ξεφεύγουν» αισθητικά, δημιουργώντας ένα πραγματικό trend στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης, με την cartoon αισθητική τους και τις έντονες καμπύλες της σχεδίασής τους.

Το Micra ωστόσο που ήρθε στα χέρια μας το 2026, τεχνολογικά διαρρηγνύει παντελώς οποιαδήποτε σχέση με το παρελθόν, επαναφέροντας όμως -ταυτόχρονα- τη funky αισθητική των Micra της δεκαετίας του 90. Αμιγώς ηλεκτρικό πλέον, συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, μια σαφώς νοσταλγική σχεδίαση για όσους μεγάλωσαν με τα παλιά Micra, αλλά όχι ξεκάθαρα vintage ή νεο ρετρό για τους νεότερους οδηγούς. Οι τελευταίοι βλέπουν ένα βιομηχανικό προϊόν που θα μπορούσε να είναι και... κατοικίδιο.

Ξεκινώντας από μια εξαιρετική βάση

Μπορεί το νέο Nissan Micra να αποτελεί τον τεχνολογικό κλώνο του Renault 5, που γνωρίσαμε πέρυσι και μας ενθουσίασε, αλλά αυτό μόνο θετικά στοιχεία εμπεριέχει. Μην ξεχνάμε ότι το μικρό γαλλικό BEV έχει αποσπάσει τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς το 2025, κατατάχτηκε δεύτερο στον αντίστοιχο θεσμό στην Ελλάδα για το 2026 και συνολικά έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από τους εκπροσώπους του αυτοκινητικού Τύπου.

Έχουμε λοιπόν ένα πολύ καλό τεχνολογικό υπόβαθρο και μια διακριτή αισθητική, η οποία μπορεί να αρέσει ή όχι, αλλά σίγουρα δεν θα αφήσει καμία και κανέναν αδιάφορο. Η άποψή μου είναι πως το νέο Nissan Micra είναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα σχήματα της εποχής μας, καθώς δύσκολα θα το μπερδέψεις με οτιδήποτε άλλο. Επίσης «ζωντανό» είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον αισθητικά από ότι αφήνει να φανεί η αποτύπωσή του στα pixels, ενώ διαχωρίζει τη θέση του και από το Renault 5, παρότι είναι δίδυμα. Σε εμφάνιση είναι ετεροζυγωτικά, σε απόδοση μονοζυγωτικά. Δεν θα μπορούσα να περιμένω τίποτα καλύτερο.

Περιμένοντας το καλύτερο

Όπως είχα εξηγήσει και στο παρελθόν, στο πλαίσιο της ψήφου μου στο θεσμό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» για την Ελλάδα, το Renault 5 κατάφερε να φέρει την απόλαυση της οδήγησης στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης. Μπαίνοντας λοιπόν στο νέο Nissan Micra δεν είχα να περιμένω τίποτα λιγότερο.

Το μεγαλύτερο «όπλο» και του νέου Nissan Micra, εξαιρουμένης της αισθητικής, είναι η αίσθηση της οδήγησης. Το αυτοκίνητο βρίσκεται στο στοιχείο του στην πόλη, αλλά αυτό είναι αναμενόμενο λόγω των συμπαγών αναλογιών του (μήκος 3,974 μέτρα, πλάτος 1,772) και των εγγενών πλεονεκτημάτων της υψηλής ροπής και της άμεσης απόκρισης του ηλεκτρικού κινητήρα.

Είναι επίσης αξιοσημείωτα εύκολο λόγω της αυτόματης μετάδοσης, ενώ ο μικρός κύκλος στροφής των 10,8 μέτρων και οι αισθητήρες στάθμευσης που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό κάνουν το παρκάρισμα σε στενά σημεία παιχνιδάκι. Το κατά βάση άθλιο οδόστρωμα των αστικών δρόμων δεν ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τον οδηγό και τους επιβάτες, παρότι η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη (γόνατα εμπρός, πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω), με έμφαση στις άμεσες αντιδράσεις του αμαξώματος και όχι στην κορυφαία άνεση.

Εκτός πόλης, στο επαρχιακό δίκτυο, το Micra αλλάζει χαρακτήρα σε γεννήτρια απόλαυσης. Μπορεί να μην διαθέτει τα διαπιστευτήρια ενός αμιγώς σπορ αυτοκινήτου, αλλά όπως και το Renault 5 είναι πιο διασκεδαστικό να το οδηγείς σε κλειστές στροφές, από πολλά ακριβά, χαρακτηρισμένα ως hot hatch αυτοκίνητα. Η ισχύς των 150 ίππων και η άμεση απόδοση των 245 Nm της ροπής, το καθιστούν ταχύτατο στις ενδιάμεσες επιταχύνσεις. Μπορεί η μέγιστη ταχύτητα να περιορίζεται στα 150 χλμ./ώρα, αλλά τα 8,0 δλ. για την επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα αποδεικνύουν τη σβελτάδα του Micra.

Τα άμεσα φρένα δίνουν αυτοπεποίθηση, η μηχανική πρόσφυση είναι εξαιρετική χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους και στους μεγάλους τροχούς, ενώ και το συνολικά χαμηλό βάρος (1.452 κιλά στην έκδοση της δοκιμής), καθιστά την αδράνεια λογική και όχι τον μπαμπούλα, που παραμονεύει σε πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα οποία έχουν υψηλό περιθώριο πρόσφυσης, αλλά αν ξεπεραστεί θα βρεθείς «στο άπειρο και ακόμα παραπέρα». Κατανομή βάρους, γεωμετρία και ανάρτηση, συνθέτουν ένα υπέροχο σύνολο.

Παρότι μικρό, το Nissan Micra δεν θα νοιώσει άβολα ούτε στον αυτοκινητόδρομο. Η εξαιρετική του ανάρτηση το κρατά ακλόνητο στην πορεία του, ο θόρυβος από τα ελαστικά και τον αέρα παραμένουν σε λογικές εντάσεις και η άνεση των εμπρός καθισμάτων είναι η προσήκουσα, ακόμα και για πολύωρα ταξίδια. Η θέση οδήγησης είναι εξαιρετική, η πληρότητα του εξοπλισμού εντυπωσιακή και έτσι οι μεγάλες αποστάσεις καλύπτονται με ελάχιστη κόπωση.

Αυτοί που δεν θα νοιώσουν ανάλογα άνετα είναι σίγουρα οι πίσω επιβάτες. Αν οδηγός και συνοδηγός έχουν ύψος κοντά στο 1,80, δύσκολα θα κάτσει κάτι ψηλότερο από Χόμπιτ στο πίσω κάθισμα. Αντίθετα, ο χώρος αποσκευών με όγκο 326 λίτρα είναι ένα από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία των Β BEV Hatchback. Προσωπικά θα προτιμούσα λίγο περισσότερο χώρο για τους πίσω επιβάτες και έναν μικρότερο για τις αποσκευές.

Η έκδοση της δοκιμής με τη μεγάλη μπαταρία των 52 kWh εξασφαλίζει αυτονομία σε μικτές συνθήκες που φτάνει στα 419 χλμ. σύμφωνα με το πρωτόκολλο μέτρησης WLTP, ενώ η μέση κατανάλωση ανέρχεται στις 14,7 kWh/100 χλμ. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας επιβεβαιώσαμε εύκολα τα παραπάνω, εννοείται όμως ότι στον αυτοκινητόδρομο, με ταχύτητες πέριξ των νόμιμων ορίων, η κατανάλωση αγγίζει τις 17,5 kWh/100 χλμ, οπότε τα διαστήματα στάσης για φόρτιση δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 250 – 300 χιλιόμετρα το μέγιστο.

Ο εσωτερικός φορτιστής AC του αυτοκινήτου υποστηρίζει αντίστοιχη ισχύ φόρτισης 11 kW, ενώ σε DC φορτιστή η μέγιστη ισχύς ανεβαίνει στα 100 kW. Έτσι, σε λιγότερο από μισή ώρα το αυτοκίνητο μπορεί να φτάσει από το 10 – 80% του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας του, ενώ σε AC φορτιστή περίπου 5 ώρες είναι αρκετές.

Ψηφιακή εικόνα και ασφάλεια

Το ταμπλό του νέου Nissan Micra είναι σχεδόν copy paste αυτού του Renault 5, με μικρές διαφορές στις επενδύσεις. Μερικά σκληρά πλαστικά δικαιολογούνται, παρότι οι Κινέζοι κατασκευαστές μας έχουν κακομάθει σε αυτό το επίπεδο, ενώ και η πολυχρωμία στον πίνακα οργάνων και στην κεντρική οθόνη, προσωπικά δεν μου αρέσει. Για να ολοκληρώσουμε με τα αρνητικά, θεωρώ επίσης λανθασμένη την επιλογή της Renault (που πέρασε και στο Micra) να προσθέσει έναν ακόμα μοχλό -για το κιβώτιο- στη δεξιά κολόνα του τιμονιού, διατηρώντας επίσης αυτόν για τους υαλοκαθαριστήρες αλλά και το σταθερό block λίγο πιο κάτω, με τους πιεστικούς διακόπτες του ηχοσυστήματος. Χάος στη δεξιά πλευρά του τιμονιού, γήπεδο στην αριστερή.

Εξαιρετικά πρακτικοί είναι οι φυσικοί διακόπτες που υπάρχουν για το σύστημα κλιματισμού, καθώς και τα shortcuts που έχουν τοποθετηθεί σταθερά στο αριστερό κάθετο σημείο της οθόνης πολυμέσων, αλλά και στο κάτω οριζόντιο τμήματα της. Επίσης, η δυνατότητα παραμετροποίησης των ενδείξεων του πίνακα οργάνων είναι ευπρόσδεκτη, καθώς μπορείς να έχεις εκεί το χάρτη πλοήγησης -επομένως πιο κοντά στο οπτικό πεδίο- και στην κεντρική οθόνη όποια άλλη λειτουργία επιλέξεις.

Το Micra στην έκδοση της δοκιμής διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,1 ιντσών και την κεντρική οθόνη αφής για το σύστημα infotainment 10,1 ιντσών, η οποία είναι στραμμένη, σωστά, προς τον οδηγό. Εδώ υπάρχουν ενσωματωμένες πολλές λειτουργίες Google, όπως οι χάρτες στους οποίους λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο φόρτισης κατά την άφιξη και οι στάσεις, παρουσιάζονται όλοι οι σταθμοί φόρτισης και μπορεί κανείς να ρυθμίσει τη διαδρομή του με όλα τα παραπάνω δεδομένα. Η ενσωμάτωση τηλεφώνων είναι πανεύκολη, είτε ασύρματα είτε ενσύρματα. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο εξοπλισμού του Nissan Micra, είναι το V2L, δηλαδή η δυνατότητα τροφοδοσίας με ρεύμα συσκευών, από την μπαταρία υψηλής τάσης.

Στο θέμα της ασφάλειας συναντάμε πληρότητα, με έξι αερόσακους, μια πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης και ένα συνολικό στήσιμο του αυτοκινήτου που συμβάλλει στην ενεργητική ασφάλεια. Το αυτοκίνητο δεν έχει αξιολογηθεί από τον Euro NCAP ξεχωριστά, αλλά στη βάση της λογικής ότι αποτελεί τεχνικά πανομοιότυπο μοντέλο με το Renault 5. Έτσι έχει λάβει τέσσερα αστέρια.

Σύνοψη με θετικό πρόσημο

Το νέο Nissan Micra δεν μου άρεσε απλώς. Με ενθουσίασε. Με ένα τέτοιο αυτοκίνητο θα ήθελα να περνάω τις ώρες μου στο μποτιλιάρισμα, να απολαμβάνω όμορφες ορεινές διαδρομές, ακόμα και να ταξιδεύω. Συμφωνώ με όσους έχουν δεύτερες σκέψεις ή περιορισμούς αναφορικά με την καθημερινή χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά πέραν όλων αυτών, κρίνοντας μόνο το μηχάνημα αυτό καθαυτό, είναι υπέροχο.

Ναι, δεν έχει επαρκή χώρο για τους πίσω επιβάτες, ούτε και κάποια ψαγμένη εργονομία ή πρακτικότητα. Επίσης, για τα λεφτά που κοστίζει να μπορούσε να έχει πιο premium πλαστικά και επενδύσεις. Και χωρίς την κρατική επιδότηση είναι επίσης αρκετά ακριβό. Αν το κρίνεις όμως για την απόλαυση που προσφέρει, τότε θα έδινα ευχάριστα κάθε ευρώ που ζητάει η Νικ. Ι. Θεοχαράκης. Πόσα;

Η έκδοση της δοκιμής κοστίζει 31.500 ευρώ, ενώ με την εμπορική πολιτική της εισαγωγικής εταιρείας και το σύνολο της κρατικής επιδότησης, η τιμή πέφτει στα 23.900 ευρώ. Η βασική έκδοση του μοντέλου με την μικρότερη μπαταρία και τους 120 ίππους ισχύος, κοστίζει από 26.900 ευρώ χωρίς καμία επιδότηση, ή από 21.900 ευρώ με αυτές. Το αυτοκίνητο είναι διαθέσιμο ήδη στο δίκτυο της Nissan, στις εκδόσεις εξοπλισμού Engage, Advance και Evolve, με 8 χρόνια ή 160.000 εγγύηση για τα την μπαταρία και πέντε έτη ή 100.000 χιλιόμετρα για το υπόλοιπο αυτοκίνητο.