Long Term Test BYD Seal U DM-i Design: Το απόγειο της γαλαντομίας

Όσο περισσότερο το οδηγούμε, τόσο περισσότερο μας κακομαθαίνει το πληθωρικό plug-in hybrid SUV της BYD.

Το τέταρτο δεκαπενθήμερο με το BYD Seal U DM-i Design καλύψαμε λίγα περισσότερα από 1.300 χιλιόμετρα. Συνολικά, έχουμε οδηγήσει μαζί του για περισσότερα από 8.000 χιλιόμετρα -αυτή τη στιγμή το οδόμετρο γράφει 27.130 χιλιόμετρα ενώ στην πρώτη επαφή μας έδειχνε . Έχουμε περάσει μέρες, πλέον, στο εσωτερικό του, ασχολούμενοι ακόμα και με τα πιο μύχια στοιχεία του εξοπλισμού του. Ειδικά μέσα στην πόλη, όπου οι στιγμές αναμονής είναι πολλές, παίζουμε είτε με τη φωνητική βοηθό του συστήματος πολυμέσων, η οποία ενεργοποιείται με την φράση «Hey BYD», είτε με τα διαθέσιμα μενού της κεντρικής οθόνης. Επίσης, με τα πολλά στοιχεία του εξοπλισμού του, κάποια εκ των οποίων διαθέτουν μια εξαιρετική «ευφυία».

Δεν μας απασχόλησε κάτι, οπότε...

Να σημειώσουμε για μια ακόμα αναφορά ότι τα μόνα που χρειάστηκε το αυτοκίνητο έως σήμερα από εμάς ήταν καύσιμο, λίγο ρεύμα και... νερό. Το τελευταίο στο δοχείο της πλυστικής συσκευής. Αλλά και για τον καθαρισμό του συνολικά. Για να δείτε στοιχεία κατανάλωσης, μπορείτε να ανατρέξετε στην τρίτη μας δεκαπενθήμερη αναφορά, με τον τίτλο Long Term Test BYD Seal U DM-i Design: Τα δώρα του Super Hybrid.

Στη σημερινή μας αναφορά, θα ασχοληθούμε με τα στοιχεία του εξοπλισμού αυτά, τα οποία δημιουργούν έκπληξη τόσο με τον αριθμό τους, όσο και με τη λειτουργικότητά τους. Και τα οποία συναντάς συνήθως σε αυτοκίνητα διπλάσιου κόστους.

Έχει για όλους

Συνολικά οι κινεζικές μάρκες και ειδικότερα η BYD, χαρακτηρίζονται από μια απλοχεριά στην παροχή στοιχείων εξοπλισμού. Τα οποία μάλιστα εντάσσονται κατά κύριο λόγο στο βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου και δεν χρεώνονται έξτρα. Σε αντίθεση με ότι έχουμε μάθει από τους Ευρωπαίους, τους Ιάπωνες και του Κορεάτες κατασκευαστές, εδώ στοιχεία άνεσης, ασφάλειας, αλλά και τεχνολογίας, βρίσκονται εξαρχής στη λίστα, ενώ τα προαιρετικά στοιχεία είναι ελάχιστα. Δείτε για παράδειγμα την ηλιοροφή. Εκτός από πανοραμική είναι επίσης ανοιγόμενη, ενώ διαθέτει σκίαστρο για τις πολύ φωτεινές ώρες της ημέρας. Ή τα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού. Είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και ταυτόχρονα διαθέτουν τις εξαιρετικά ευπρόσδεκτες λειτουργίες της θέρμανσης για το χειμώνα, αλλά και του αερισμού για το καλοκαίρι.

Το σύστημα κλιματισμού, δύο ανεξάρτητων ζωνών, μπορεί να σε καταψύξει κυριολεκτικά με την έντασή του, αν και λειτουργικά έχει ένα αρνητικό σημείο, που αφορά στο θόρυβο της λειτουργίας του ανεμιστήρα. Δεν είναι ενοχλητικός, αλλά είναι ακουστός. Εδώ, ευτυχώς, έχει βάλει το χεράκι της η «ευφυία» που αναφέρθηκε προηγουμένως. Όταν ενεργοποιείται η ακρόαση του κινητού μέσω bluetooth, τότε η ένταση του ανεμιστήρα πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο. Cool.

Το BYD Seal U DM-i Design διαθέτει επίσης φίλτρα καθαρισμού αέρα στο σύστημα κλιματισμού, τα οποία συγκρατούν αιωρούμενα σωματίδια μεγέθους 2.5 μικρομέτρων, τα οποία είναι και τα πλέον επικίνδυνα καθώς εισέρχονται όχι μόνο στους πνεύμονες, αλλά και στο αίμα. Μάλιστα, όταν η παρουσία τέτοιων αιωρούμενων μικροσωματιδίων ξεπεράσει τις αποδεκτές συγκεντρώσεις /κυβικό μέτρο αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, τότε ο οδηγός ειδοποιείται για χρήση του κλιματισμού με μήνυμα στην κεντρική οθόνη, ώστε να γίνει καθαρισμός.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο ευκολίας, άνεσης και ασφάλειας στο BYD Seal U DM-i Design αποτελούν οι κάμερες που προσφέρουν οπτική 360 μοιρών κατά τη στάθμευση, με εξαιρετική απεικόνιση. Αντίθετα με αντίστοιχες εφαρμογές άλλων κατασκευαστών, εδώ η θέση του αυτοκινήτου στο χώρο αλλά και οι αναλογίες του σε σχέση με το περιβάλλον είναι ακριβείς, ενώ η ποιότητα της εικόνας πολύ καλή.

Υπέροχα όλα τα παραπάνω, αλλά μπορούν να γίνουν και καλύτερα. Χωρίς, μάλιστα, κόστος. Πώς; Μέσα από τις over the air αναβαθμίσεις. Δύο έχει κάνει το λειτουργικό σύστημα του αυτοκινήτου μέχρι σήμερα, με τη μεγαλύτερη να διαρκεί 67 λεπτά, λίγες ώρες πριν τη σύνταξη αυτού του κειμένου. Τι σημαίνει αυτό; Ότι πιθανές δυσλειτουργίες διορθώνονται, ενώ νέες δυνατότητες προστίθενται συν τω χρόνω.

Στα παραπάνω προσθέστε το εξαιρετικό σύστημα ήχου της infinity, την ηλεκτρική πόρτα του χώρου αποσκευών και φυσικά το σύστημα V2L, το οποίο μπορεί να τροφοδοτήσει, μέσω της θύρας φόρτισης με ειδικό αντάπτορα, τη λειτουργία κάθε ηλεκτρικής συσκευής με μέγιστη ισχύ έως 3,3 kW. Για τη χρησιμότητα μάλιστα του καινοτόμου αυτού συστήματος, που είναι ίδιον μόνο των PHEV ή αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αναφερθήκαμε αναλυτικά στο δεύτερο θέμα της σειράς με τον τίτλο Long Term Test BYD Seal U DM-i Design: Πραγματικός σύντροφος

Κάτι, ωστόσο, που αποδείχτηκε παντελώς άχρηστο -αν και φαντεζί ως gadget- είναι η δυνατότητα περιστροφής της οθόνης πολυμέσων. Ειδικά στην δική μας περίπτωση που συνδέουμε κατά κύριο λόγο Android κινητά στο αυτοκίνητο και έτσι αυτή η λειτουργία -της περιστροφής- δεν υποστηρίζεται, αποτελεί κενό γράμμα. Καλώς λοιπόν καταργήθηκε αυτή η λειτουργία στα πιο πρόσφατα μοντέλα της μάρκας. Εδώ να σημειώσουμε επίσης την απρόσκοπτη και άμεση σύνδεση των κινητών, ασύρματα μάλιστα. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό θετικό στοιχείο του αυτοκινήτου στο επίπεδο της εργονομίας, αποτελούν τόσο η μπάρα των shortcuts στο μενού της οθόνης -ακόμα και όταν είναι συνδεδεμένο το Android Auto- όσο και οι διακόπτες στο κέντρο της κονσόλας ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα, για άμεση πρόσβαση σε κύριες λειτουργίες.

Απρόσμενα απροβλημάτιστο

Ο δοκιμές μεγάλης διάρκειας έχουν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις τυπικές, εβδομαδιαίας διάρκειας δοκιμές που πραγματοποιούν σχεδόν όλα τα ειδικά Μέσα αυτοκινήτου στον κόσμο. Αναδεικνύουν θετικά και αρνητικά στοιχεία που απαιτούν είτε πολύ χρόνο, είτε πολύ ειδικές συνθήκες για να εμφανιστούν.

Ο δημοσιογράφος, για παράδειγμα, μπορεί να μην βάλει ποτέ έναν επιβάτη 1,65 μέτρων ύψους στην πίσω μεσαία θέση ενός αυτοκινήτου, ώστε να διαπιστώσει ότι η μεσαία ζώνη αντί να τον προστατεύει, τον «πνίγει» -και πιστέψτε με κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει σε πολλά αυτοκίνητα. Σε μια δοκιμή μεγάλης διάρκειας όμως, όπου πραγματοποιούμε πολλά ταξίδια με φίλους ή μέλη της οικογένειας, κάτι τέτοιο μπορεί να αναδειχθεί.

Αυτό που εμείς έχουμε δει μέχρι σήμερα πίσω από το τιμόνι του BYD Seal U DM-i Design, είναι ότι δεν έχει εμφανιστεί το παραμικρό λειτουργικό πρόβλημα. Είτε από το λογισμικό του αυτοκινήτου, είτε από τα μηχανικά του μέρη. Μηδέν. Ακόμα και αέρα στα ελαστικά έχουμε πάνω από δύο μήνες να βάλουμε -καθώς οι ενδείξεις του TPMS δεν έχουν αλλάξει ούτε ένα PSI από την ημέρα που το πήραμε.

Θα μπορούσαμε, μάλιστα, να συγχωρήσουμε μικρές αστοχίες σε ένα μεγάλο αυτοκίνητο με μήκος 4,775 μέτρων, τετρακίνητο, PHEV, που αποδίδει 324 ίππους, έχει τη λίστα του Σίντλερ σε στοιχεία εξοπλισμού και κοστίζει μόλις 42.500 ευρώ. Δεν χρειάστηκε όμως. Αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, διότι δεν είναι σύνηθες. Πολλά ανταγωνιστικά μοντέλα με «βαριά» ονόματα και σχεδόν διπλάσιο κόστος, δεν είναι άμοιρα διαφόρων bugs στα συστήματα πολυμέσων τους, τριγμών ή μεμπτών υλικών στην κατασκευή τους, έχοντας μάλιστα διανύσει πολλά λιγότερα χιλιόμετρα πριν αρχίσουν να εμφανίζουν «δυσάρεστες» εκπλήξεις.