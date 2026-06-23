Test Drive GAC AION V Luxury: Χώρος να ζεις

Το αμιγώς ηλεκτρικό GAC AION V Luxury αποτελεί μια εντυπωσιακά αποδοτική επένδυση για κάθε οικογένεια ή λάτρεις των μεγάλων χώρων και της πρακτικότητας.

Με μήκος 4,61 μέτρα, πλάτος 1,85 μέτρα και ύψος 1,69 μέτρα, το GAC AION V τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των οικογενειακών ηλεκτρικών SUV της κατηγορίας C, απέναντι σε καταξιωμένα μοντέλα όπως τα Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, BYD ATTO 3 και Kia EV3. Ωστόσο, χάρη στο γενναιόδωρο μεταξόνιο των 2.775 χιλιοστών, καταφέρνει να προσφέρει εσωτερικούς χώρους που θυμίζουν μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Form Follows Function

Η τετραγωνισμένη φόρμα του αμαξώματος του GAC AION V δεν είναι μια τυχαία επιλογή, αλλά μια στρατηγική απόφαση που εξυπηρετεί το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του αυτοκινήτου: αυτό της ευρυχωρίας. Οι σχεδόν κάθετες πλευρικές και πίσω επιφάνειες δίνουν τη δυνατότητα στους μηχανικούς να εκμεταλλεύονται όλο το μεγάλο πλάτος και ύψος του αμαξώματος, συνθέτοντας ένα εσωτερικό που θυμίζει περισσότερο άνετο living room. Μαζί με τα εγγενή πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπως το απολύτως επίπεδο πάτωμα και την ελάχιστα ογκώδη γραμμή κίνησης, συνθέτουν ένα αυτοκίνητο που απέξω δείχνει μικρό – μεσαίο και από μέσα... ατελείωτο.

Αυτή η επιλογή επιβάλλει ωστόσο, αισθητικά, κάποιες παραχωρήσεις. Διατηρώντας όσο το δυνατόν πιο κάθετες επιφάνειες, είναι αδύνατο να ξεφύγεις από μια αίσθηση «κουτιού» στη συνολική εικόνα. Η οποία, στην προκειμένη περίπτωση, αμβλύνεται από τους τονισμένους θόλους των τροχών και το καρτούν εμπρός μέρος, που προσθέτουν μια δυναμική και παιχνιδιάρικη νότα.

Η εικόνα του GAC AION V ξενίζει ορισμένες και ορισμένους, από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορείς να μην συμφωνήσεις ότι έχει έντονη προσωπικότητα, αποφεύγοντας τις εύκολες μιμήσεις. Στη δική μου μνήμη ανασύρονται εικόνες Nissan X-Trail πρώτης γενιάς, ειδικά στο εμπρός μέρος. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο στόχος επετεύχθη, καθώς το πάρτι αρχίζει εντός...

Έκπληξη με το άνοιγμα της πόρτας

Το πραγματικό ενδιαφέρον ξεκινά όταν ανοίξει κανείς την πόρτα του GAC AION V. Η καμπίνα δημιουργεί αμέσως εντύπωση ανώτερης κατηγορίας. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει μία μεγάλη οθόνη αφής 14,6 ιντσών, ενώ μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,88 ιντσών. Τα υλικά κατασκευής είναι προσεγμένα και οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τους επιβάτες είναι σε μεγάλο βαθμό επενδεδυμένες με μαλακά υλικά.

Οι χώροι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ατού του μοντέλου. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν εντυπωσιακό χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι, ενώ η επίπεδη σχεδίαση του δαπέδου αυξάνει σημαντικά την άνεση για τρεις ενήλικες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα ανάκλισης των πίσω καθισμάτων, μετατρέποντας ουσιαστικά το πίσω μέρος σε lounge για πολύωρα ταξίδια. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών των 427 λίτρων καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας οικογένειας, ενώ με την αναδίπλωση των καθισμάτων η χωρητικότητα φτάνει σχεδόν τα 1.000 λίτρα.

Η GAC έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και στον εξοπλισμό άνεσης. Το πανοραμικό γυάλινο πάνελ οροφής -το οποίο διαθέτει ηλεκτρικά συρόμενο σκίαστρο- φωτίζει το εσωτερικό, ενώ τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν θέρμανση, αερισμό και ηλεκτρικές ρυθμίσεις. Αντίστοιχα, θερμαινόμενα είναι και τα πίσω καθίσματα, ενώ θερμαινόμενο είναι και το τιμόνι. Στον εξοπλισμό συναντάμε ακόμη κάμερα 360 μοιρών, διζωνικό κλιματισμό, ατμοσφαιρικό φωτισμό, ηχοσύστημα εννέα ηχείων και αντλία θερμότητας για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση κατά τους χειμερινούς μήνες. Ξεχωριστό χαρακτηριστικό αποτελεί το ενσωματωμένο ψυγείο στην κεντρική κονσόλα -το οποίο ανήκει στο βασικό εξοπλισμό της έκδοσης Luxury της δοκιμής- μαζί με τα ανακλινόμενα τραπεζάκια για τους πίσω επιβάτες, μία λεπτομέρεια που σπάνια συναντάται στην κατηγορία. Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε ότι το «ψυγείο» δεν ψύχει μόνο -και μάλιστα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες- θερμαίνει κιόλας! Διαθέτει τρεις επιλογές λειτουργίας, οι οποίες εκτείνονται σε θερμοκρασιακό εύρος από τους -15 έως τους 50 βαθμούς κελσίου (!!!).

Η πρακτικότητα του εσωτερικού ενισχύεται ακόμα περισσότερο από στοιχεία όπως το άνοιγμα των εμπρός και πίσω θυρών κατά περίπου 90 μοίρες, το ηλεκτρικό άνοιγμα της πόρτας του χώρου αποσκευών σε όλες τις εκδόσεις και τη δυνατότητα παροχής ρεύματος σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές, χάρη στο σύστημα V2L. Ταυτόχρονα, με τη δυνατότητα επίπεδης ρύθμισης όλων των καθισμάτων, το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει η βάση μιας ολιγοήμερης απόδρασης, ακόμα για διανυκτέρευση!

Εξοπλισμός και ασφάλεια κορυφής

Η GAC έχει προικίσει πλουριοπάροχα το AION V, τόσο σε επίπεδο άνεσης όσο και ασφάλειας. Η έκδοση Premium, η οποία είναι και η βασική, έχει ήδη την Άρτα και τα Γιάννενα, ενώ στην Luxury της δοκιμής βρίσκει κανείς και λίγο από Αμφιλοχία, ήτοι δερμάτινες επενδύσεις στα καθίσματα και μασάζ στα εμπρός, πτυσσόμενα τραπεζάκια στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων για τους πίσω επιβάτες, ενσωματωμένο ψυγείο με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν ήδη προηγουμένων και προηγμένο φίλτρο αέρα μικοσωματιδίων 2,5 micron.

Εννοείται ότι όλες οι ηλεκτρικές ευκολίες είναι διαθέσιμες, ασύρματη φόρτιση κινητών (δύο), περσίδες αερισμού πίσω επιβατών τοποθετημένες ψηλά στις μεσαίες κολόνες του αμαξώματος, θύρες USB αλλά και τύπου αναπτήρα για παροχή ρεύματος. Στις ψηφιακές δυνατότητες του μοντέλου συναντάμε όλες τις ασύρματες δυνατότητες σύνδεσης με smartphones, μαζί με ενσωματωμένο σύστημα GPS και το προηγμένο σύστημα ήχου 9 ηχείων, το οποίο η GAC ονομάζει... Belgium Premium -προφανώς από την προέλευση των sound masters που το ρύθμισαν. Το σύστημα πολυμέσων δίνει τη δυνατότητα χειρισμού και μέσω φωνητικών εντολών, ενώ υπάρχει διαθέσιμη και εφαρμογή απομακρυσμένου ελέγχου του αυτοκινήτου και ενημέρωσης του οδηγού, μέσω smartphone.

Στο τομέα της ασφάλειας η προηγμένη δομή αμαξώματος, οι 7 αερόσακοι και τα 13 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης αποφέρουν ένα κορυφαίο αποτέλεσμα, ήτοι αξιολόγηση 5 αστέρων από τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό φορέα Euro NCAP. Έτσι όλοι οι επιβάτες αλλά και όλοι οι χρήστες του δρόμου, απολαμβάνουν ιδανική προστασία.

Σύγχρονη ηλεκτρική δομή

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται η νέα ηλεκτρική πλατφόρμα της GAC. Η ευρωπαϊκή έκδοση εξοπλίζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον εμπρός άξονα, ο οποίος αποδίδει 204 ίππους και 240 Nm ροπής. Η ισχύς αυτή μπορεί να μην εντυπωσιάζει σε μία εποχή όπου πολλά ηλεκτρικά SUV ξεπερνούν τους 300 ίππους, ωστόσο στην πράξη αποδεικνύεται απόλυτα επαρκής. Το AION V επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε περίπου οκτώ δευτερόλεπτα και προσφέρει άμεσες ενδιάμεσες επιταχύνσεις, χαρακτηριστικό που εκτιμάται ιδιαίτερα στην καθημερινή οδήγηση. Η μέγιστη ταχύτητα είναι περιορισμένη στα 160 χλμ./ώρα για τους συνήθεις λόγους αποδοτικότητας.

Την απαιτούμενη ενέργεια παρέχει μία μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 75,3 kWh. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, η αυτονομία σε μικτές συνθήκες κίνησης φθάνει έως τα 510 χιλιόμετρα -κάτι το οποίο διαπιστώσαμε και εμείς- τοποθετώντας το μοντέλο ανάμεσα στις καλύτερες προτάσεις της κατηγορίας από αυτή την άποψη. Σε πραγματικές συνθήκες χρήσης με κίνηση κατά κύριο λόγο σε αστικό περιβάλλον η αυτονομία εύκολα φτάνει στα 500 χιλιόμετρα, χωρίς εκπτώσεις στη χρήση της θέρμανσης ή της ψύξης. Εδώ, σημαντικό ρόλο παίζει και η στάνταρ αντλία θερμότητας.

Εξίσου θετική είναι η εικόνα στον τομέα της φόρτισης. Το ηλεκτρικό SUV της GAC υποστηρίζει ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος έως 180 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε λιγότερο από 25 λεπτά. Σε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει στα 11 kW, που σημαίνει ότι ο χρόνος για μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας έως το 100% της χωρητικότητάς της είναι λίγο μεγαλύτερος από 8 ώρες.

Σταθερό στο στόχο

Στο δρόμο, το AION V αποδεικνύεται ένα αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί πρωτίστως με γνώμονα την άνεση. Η ανάρτηση, η οποία χρησιμοποιεί γόνατα McPherson εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, φιλτράρει αποτελεσματικά τις περισσότερες ανωμαλίες του οδοστρώματος, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ποιότητας κύλισης. Στην πόλη εντυπωσιάζει με την ευκολία χειρισμών, ενώ στον αυτοκινητόδρομο διακρίνεται για την πολύ καλή ηχομόνωση και τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Εκεί όπου δεν εντυπωσιάζει είναι όταν ο ρυθμός ανέβει, σε δρόμο με στροφές. Οι κλίσεις του αμαξώματος είναι αισθητές, ενώ το τιμόνι δίνει περιορισμένη πληροφόρηση στον οδηγό. Πρόκειται για μία συνειδητή επιλογή της GAC, καθώς η έμφαση έχει δοθεί ξεκάθαρα στην άνεση και όχι στη δυναμική συμπεριφορά. Τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης λειτουργούν σωστά, ενώ αυτό που θα ζητούσαμε για τη βελτίωση της εργονομίας είναι μερικοί φυσικοί διακόπτες παραπάνω. Επίσης, έναν shortcut διακόπτη κάποιων ενοχλητικών βοηθημάτων οδήγησης τα οποία δεν είναι πάντα χρήσιμα.

Φτάσαμε στο συμπέρασμα

Το GAC AION V κοστίζει από 29.900 ευρώ με βάση την εμπορική πολιτική της εισαγωγικής εταιρείας και την επιδότηση των 3.000 ευρώ του κρατικού προγράμματος Kινούμαι Ηλεκτρικά 3. Η τιμή αυτή, με βάση τις επιδόσεις, τον εξοπλισμό, τους χώρους αλλά και την αμιγώς ηλεκτρική πρόωση του μοντέλου, είναι εντυπωσιακά χαμηλή και άμεσα ανταγωνιστική όλων των αντίστοιχου μεγέθους και ισχύος συμβατικών SUV. Για την έκδοση Luxury υπολογίστε 3.000 ευρώ περισσότερα, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μας η βασική Premium είναι ήδη εντυπωσιακά εξοπλισμένη και εξασφαλίζει καλύτερο value for money.



Στα παραπάνω προσθέστε εγγύηση 8 ετών για τα μηχανικά μέρη, τον ηλεκτρικό κινητήρα και την μπαταρία, καθώς και την τεχνογνωσία της εισαγωγικής εταιρείας inchcape – η ίδια που εισάγει και διανέμει Toyota και Lexus στη χώρα μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Στην εξίσωση βάλτε και το γεγονός ότι η GAC είναι μια από τις παλαιότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα, με έτος ίδρυσης το 1955 και ταχεία ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές, για να έχετε ολόκληρο το αποτέλεσμα της σοβαρότητας τόσο της GAC, όσο επίσης του AION V αλλά και της ελληνικής εκπροσώπησης της μάρκας.

