Το δεύτερο βάθρο του στο 2026 πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έμεινε ιδιαίτερα χαρούμενος με το αποτέλεσμα στο Red Bull Ring.

Το Grand Prix Αυστρίας ήταν ένας διαφορετικός αγώνας για τη Red Bull Racing σε σύγκριση με τους προηγούμενους αγώνες. Η αυστριακή ομάδα πάλεψε για τη νίκη, με τον Μαξ Φερστάπεν να τερματίζει 2ος, κάτω από δύο δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, Τζορτζ Ράσελ.

Ο Ολλανδός έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα εκκινώντας 5ος, μία ημέρα μετά το ατύχημά του στη στροφή 9 στις κατατακτήριες δοκιμές.

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Ο Φερστάπεν χαρούμενος μετά από καιρό

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Φερστάπεν μίλησε για τον αγώνα του και αναφέρθηκε κυρίως στην απόδοση της αναβαθμισμένης RB22.

«Ήταν πολύ καλός αγώνας. Οι δύο πρώτοι γύροι ήταν πολύ διασκεδαστικοί. Από εκεί και πέρα έπρεπε να κάνω διαχείριση ελαστικά. Το μονοθέσιο ήταν πολύ γρήγορο για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Από ένα σημείο και μετά είχαμε κάποια προβλήματα που δεν μου επέτρεψα να βρω ρυθμό. Το να είμαι 2ος, τόσο κοντά στη νίκη είναι πολύ θετικό για εμάς. Είμαι πολύ χαρούμενος».

Όσο για τη στρατηγική, ο Ολλανδός άφησε υπόνοιες πως θα μπορούσε να κινηθεί διαφορετικά η Red Bull στην τελευταία αλλαγή ελαστικών του. Όμως, όπως αναγνώρισε αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να κριθεί εκ των υστέρων.

«Έχει περάσει καιρός από τότε που ήμασταν σε μάχη για τη νίκη και συνολικά ήταν πολύ καλός αγώνας. Εκ του αποτελέσματος θα μπορούσαμε να κάναμε το undercut στη Mercedes και να πάρουμε τη θέση, αλλά αυτό είναι πολύ εύκολο να το λέμε μετά τον αγώνα».

What a drive, Max 👏 A second podium of the season 🏆#F1 || #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/fLvA8LWdgf — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 28, 2026

Το πρόβλημα στο μονοθέσιο του Φερστάπεν

Στη μεικτή ζώνη ο Ολλανδός παραδέχθηκε πως είχε πρόβλημα στα φρένα του μονοθεσίου του και αυτό ενδεχομένως να του κόστισε τη νίκη στην Αυστρία. Συνολικά για τον ίδιο ήταν ένα θετικό τριήμερο, με τις αναβαθμίσεις της Red Bull στην RB22 να δουλεύουν εξαιρετικά.

Για πρώτη φορά στο 2026 ήταν σε θέση να παλέψει για τη νίκη, κάτι που όπως παραδέχθηκε δεν το περίμενε.

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