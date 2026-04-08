Long Term Test BYD Seal U DM-i Design

Το πρώτο μας δεκαπενθήμερο με το BYD Seal U DM-i Design ολοκληρώθηκε με την κάλυψη περισσότερων των 3.000 χιλιομέτρων και χωρίς το παραμικρό απρόοπτο.

Οι υποχρεώσεις του BYD Seal U DM-i Design, που μας παραχώρησε η αντιπροσωπεία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε., ξεκίνησαν με ένα «βαρύ» πρόγραμμα που περιλάμβανε ταξίδια έως την... Κωνσταντινούπολη, για ρεπορτάζ των συναδέλφων της gazzetta. Έτσι, την ίδια μέρα που παρελήφθη, ξεκίνησε για Θεσσαλονίκη με πλήρες φορτίο, συνέχισε για Κωνσταντινούπολη και επέστρεψε στην Αθήνα μετά από περίπου 2.500 χιλιόμετρα κινούμενο με υψηλές ταχύτητες.

Υπέρ πλήρες μάλιστα, καθώς τέσσερις συνάδελφοι και δεκάδες κιλά φωτογραφικού και κινηματογραφικού εξοπλισμού κατάφεραν να βρουν τη θέση τους στο τεράστιο -ευτυχώς- εσωτερικό του. Στη συνέχεια, με μια μικρή ανάπαυλα αστικών υποχρεώσεων, έκανε το επόμενο ταξίδι αυθημερόν αυτή τη φορά, Αθήνα – Κορώνη – Αθήνα, με εξαιρετικά άστατο καιρό, αλλά παρόλα αυτά χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.

Εστιάζοντας

Μια γενική εικόνα των δυνατοτήτων του BYD Seal U DM-i Design μπορείτε να έχετε κάνοντας κλικ στο link 7 λέξεις πίσω. Στην παρούσα δοκιμή μεγάλης διάρκειας ωστόσο, θα εστιάσουμε περισσότερο σε στοιχεία καθημερινής χρήσης, τα οποία αναδεικνύονται συν τω χρόνω και πολλές φορές λανθάνουν στο περιορισμένο διάστημα των επτά ημερών μιας απλής δοκιμής.

Ήδη, οι απόψεις πολλών διαφορετικών οδηγών έρχονται να επιβεβαιώσουν αρκετά από τα ευρήματα του δημοσιογράφου που πραγματοποίησε την αρχική δοκιμή στο τέλος του 2024, ενώ άλλες να τις αντικρούσουν, επιβεβαιώνοντας το ρητό «περί ορέξεως...».

Η μεγάλη αυτονομία μείωσε τις στάσεις ανεφοδιασμού του ταξιδιού Αθήνα - Κωνσταντινούπολη - Αθήνα σε μόλις τρεις.

Εκεί που όλοι συμφωνούν, καθώς το BYD Seal U DM-i Design ξεκίνησε το μακρύ δοκιμαστικό του βίο καλύπτοντας κατά 99% μεγάλες αποστάσεις, είναι η ικανότητά του σε αυτό το πεδίο. Οι απόψεις είναι από διθυραμβικές μέχρι πολύ θετικές, αποδεικνύοντας ότι ο βασικός στόχος των σχεδιαστών και των μηχανικών της BYD επετεύχθη. Ένα SUV 4,775 μέτρων δεν έχει ως στόχο τη μέγιστη ευελιξία και ευκολία στην πόλη, αλλά την κάλυψη αυξημένων μεταφορικών απαιτήσεων και πολλών χιλιομέτρων.

Σε αυτό το πεδίο λοιπόν το αυτοκίνητο ξεχώρισε ήδη. Μάλιστα δεν ήταν μόνο οι οδηγοί που έμειναν ικανοποιημένοι, αλλά και οι επιβάτες, ο οποίοι πέρασαν ημέρες μέσα του και πραγματικά το απόλαυσαν, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά τους. Σε αυτό βοηθούν κυρίως η εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό, το μεγάλο διαθέσιμο μήκος και πλάτος στο πίσω κάθισμα, το ύψος της οροφής και η ρυθμιζόμενη κλίση της πλάτης των πίσω καθισμάτων.

Αυτά, φυσικά δεν αρκούν για να κρατήσουν ξεκούραστους τους επιβάτες. Η ανάρτηση, με γόνατα εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, απομονώνει κυριολεκτικά το εσωτερικό από τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος, ενώ και η ηχομόνωση συνολικά είναι πολύ καλή, με αποτέλεσμα η άνεση στο ταξίδι να είναι από τις κορυφαίες που μπορεί να απολαύσει κανείς σε αυτοκίνητο.

Υπάρχουν φυσικά ακόμα πολλές μικρές λεπτομέρειες, που κάνουν το ταξίδι απολαυστικό. Όπως για παράδειγμα οι αεραγωγοί του κλιματισμού για τους πίσω επιβάτες, η μεγάλη ηλιοροφή με σκίαστρο ή οποία μάλιστα ανοίγει στο εμπρός μισό τμήμα της, το πολύ καλό ηχοσύστημα της infinity με συνολικό αριθμό 10 ηχείων στο εσωτερικό και φυσικά η ορατότητα, η οποία λόγω και του υπερυψωμένου αμαξώματος είναι εξαιρετική.

Στα παραπάνω προσθέστε και τον εξαιρετικά πλούσιο εξοπλισμό, ο οποίος δεν θα αφήσει κανέναν παραπονεμένο. Πέντε ενήλικες μπορούν να βρουν τη θέση τους στο άνετο εσωτερικό, ωστόσο η τιμή του χώρου αποσκευών σε λίτρα απογοητεύει ως νούμερο: 450 λίτρα είναι «σταγόνα στον ωκεανό» όταν μιλάμε για ένα αμάξωμα περίπου 4,8 μέτρων, αλλά οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια.

Όπως μπορείτε να δείτε και στις αποκαλυπτικές εικόνες, το αυτοκίνητο χώρεσε ένα καράβι αποσκευές – φωτογραφικές μηχανές, τρίποδα, drones, σάκους με ρούχα και πολλά ακόμα- παρά την αριθμητική πενία του χώρο αποσκευών. Αυτό, διότι ο όγκος του σχετικού χώρου μετράται μέχρι το ύψος της εταζέρας και, όταν αυτή αφαιρεθεί, έως την οροφή του αυτοκινήτου αποκαλύπτονται μερικές εκατοντάδες λίτρα όγκου ακόμα. Επίσης η κανονικότητα του σχήματος του χώρου αποσκευών επιτρέπει εξαιρετικές χωροταξικά λύσεις.

Ένα ακόμα στοιχείο που καθιστά το BYD Seal U DM-i Design το ιδανικό μέσο κάλυψης μεγάλων αποστάσεων, είναι η αυτονομία του. Με ένα πλήρες ρεζερβουάρ καυσίμου (χωρητικότητα 60 λίτρα) και φορτισμένη μπαταρία, μπορεί να καλύψει σε πραγματικές συνθήκες περισσότερα από 800 χιλιόμετρα χωρίς στάση. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα ο οδηγός να επιλέξει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας -να μην πέφτει δηλαδή κάτω από ένα όριο- ώστε αν χρειαστεί, να μπορεί να εισέλθει σε ζώνες περιορισμού της κυκλοφορίας, ως αμιγώς ηλεκτροκίνητο.

Οι πρώτες εντυπώσεις σε επίπεδο λειτουργικότητας

Όταν παραλάβαμε το BYD Seal U DM-i Design είχε στο οδόμετρο λίγα παραπάνω από 19.000 χιλιόμετρα, όλα με υποχρεώσεις δημοσιογραφικού αυτοκινήτου. Έχει περάσει, εν ολίγοις, του Χριστού τα πάθη, από δεκάδες οδηγούς. Πλέον έχει φτάσει στις 22.500 χιλιόμετρα περίπου και το μόνο που χρειάστηκε να κάνουμε ήταν πλήρωση σε καύσιμο, σε υγρό για τους υαλοκαθαριστήρες και φόρτιση.

Τα πάντα μέσα και έξω λειτουργούν άψογα. Τριγμός δεν ακούγεται πουθενά, παρά το μέγεθος του αμαξώματος, τις ατελείωτες πλαστικές επιφάνειες και τα δεκάδες στοιχεία εξοπλισμού. Η ανάρτηση εργάζεται όπως τη θυμόμαστε από τη δοκιμή στα τέλη του 2024 -σε ένα ολοκαίνουριο τότε αυτοκίνητο test drive- ενώ δεν έχει προκύψει η παραμικρή ένδειξη δυσλειτουργίας στον πίνακα οργάνων.

Φαίνεται ότι τα 6 χρόνια εγγύηση που δίνει ο κατασκευαστής βασίζονται στην πεποίθηση μιας προσεγμένης κατασκευής, η οποία έως τώρα αποδεικνύεται περίτρανα. Θα συνεχίσουμε να γράφουμε χιλιάδες χιλιόμετρα, για να διαπιστώσουμε αν αυτή η πιστότητα όλων των λειτουργιών του αυτοκινήτου συνεχιστεί, ή αν θα βγει λαγός από το καπέλο.

Να αφήσουμε εδώ, στην πρώτη αυτή αναφορά, τις τιμές του μοντέλου, οι οποίες ξεκινούν από τις 35.990 ευρώ για τη δικίνητη έκδοση Boost των 218 ίππων, ανεβαίνουν στις 37.990 ευρώ στην επίσης δικίνητη έκδοση Comfort με 218 ίππους αλλά μεγαλύτερη μπαταρία, ενώ η κορυφαία τετρακίνητη της δοκιμής μας με την ονομασία Design, που αποδίδει 324 ίππους, κοστίζει 42.500 ευρώ.

Για να έχετε μια εικόνα του ανταγωνισμού, το Volkswagen Tiguan 1.5 eHybrid με 204 ίππους κοστίζει 51.780 ευρώ, ενώ με 272 ίππους κοστίζει 52.580 ευρώ, πάντα με κίνηση μόνο εμπρός. Το Ford Kuga PHEV με κίνηση εμπρός και 243 ίππους κοστίζει 54.142 ευρώ, ενώ με μια πρόσφατη προωθητική ενέργεια η τιμή του πέφτει στα 40.000 ευρώ παρά κάτι. Τέλος, για να δούμε λίγο και τον εξ' ανατολών ανταγωνισμό, το Geely Starray EM-i, δικίνητο plug-in hybrid με 214 ίππους, ξεκινά με προωθητικό πρόγραμμα Freedom Bonus από 32.990 ευρώ.