Το premium τετράθυρο κουπέ της Mercedes-Benz με τον ήπια υβριδικό κινητήρα των 163 ίππων συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο ποθητά αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς.

Σε μια εποχή όπου η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει να έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στη μονομανία των SUV, η Mercedes-Benz επιμένει να κρατά ζωντανή τη φλόγα των παραδοσιακών, αλλά πάντα γοητευτικών, χαμηλών αμαξωμάτων. Η CLA αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά success stories της γερμανικής μάρκας τα τελευταία χρόνια, έχοντας καταφέρει να επαναπροσδιορίσει την έννοια του compact premium sedan, μετατρέποντάς το σε ένα σχεδιαστικό αντικείμενο πόθου για ένα σαφώς νεανικότερο κοινό. Στην τρέχουσα, ανανεωμένη εκδοχή της, η CLA 200 έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η αισθητική υπεροχή μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με την ψηφιακή ωριμότητα και την τεχνολογική αναβάθμιση.

Το γερμανικό μοντέλο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς η σιλουέτα του είναι άμεσα αναγνωρίσιμη σε κάθε γωνιά των ελληνικών δρόμων. Η CLA κατάφερε να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στην πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου και στο συναίσθημα που προκαλεί ένα καθαρόαιμο κουπέ. Με την προσθήκη της ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 48V σε ολόκληρη τη γκάμα των βενζινοκινητήρων, η Mercedes-Benz δεν φρέσκαρε απλώς την εμφάνιση του μοντέλου, αλλά βελτίωσε ουσιαστικά την καθημερινή του χρηστικότητα, μειώνοντας την κατανάλωση και προσφέροντας πιο πολιτισμένη λειτουργία στις αστικές μετακινήσεις.

Η τέχνη της σιλουέτας

Στην πρώτη επαφή με τη Mercedes-Benz CLA 200, σε καθηλώνει με τις αναλογίες της. Οι σχεδιαστές της εταιρείας εφάρμοσαν τη φιλοσοφία της αισθητικής καθαρότητας, περιορίζοντας τις έντονες ακμές και δίνοντας έμφαση στις καμπύλες επιφάνειες που παίζουν ιδανικά με το φως. Το εμπρός μέρος, με τη χαρακτηριστική μάσκα singleframe και το μεγάλο αστέρι στο κέντρο, έχει μια έντονη κλίση προς τα εμπρός, προσδίδοντας στο αυτοκίνητο μια επιθετική αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη όψη. Τα ανανεωμένα high performance LED φωτιστικά σώματα, με τη νέα φωτεινή υπογραφή, συμπληρώνουν ιδανικά τη δυναμική εικόνα του μοντέλου.

Το πραγματικό highlight της εξωτερικής σχεδίασης, ωστόσο, αποκαλύπτεται από το πλάι. Η οροφή χαμηλώνει γλυκά προς το πίσω μέρος, σβήνοντας αρμονικά πάνω στο ανασηκωμένο κάλυμμα του χώρου αποσκευών. Οι πόρτες χωρίς πλαίσιο στα παράθυρα αποτελούν μια ξεκάθαρη κουπέ αναφορά που προσθέτει πολλούς πόντους στην premium αίσθηση κάθε φορά που επιβιβάζεσαι στο αυτοκίνητο. Παράλληλα, η σχεδίαση αυτή δεν εξυπηρετεί μόνο το φαίνεσθαι, καθώς η CLA διαθέτει έναν από τους κορυφαίους αεροδυναμικούς συντελεστές στην κατηγορία της, στοιχείο που περιορίζει δραστικά τους αεροδυναμικούς θορύβους στο ταξίδι και βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση.

Ψηφιακός γαλαξίας και premium ατμόσφαιρα

Περνώντας στο εσωτερικό, η CLA 200 σε υποδέχεται σε ένα περιβάλλον που σφύζει από τεχνολογία και πολυτέλεια. Η αρχιτεκτονική του ταμπλό κυριαρχείται από το γνωστό και εξαιρετικά επιτυχημένο σύστημα MBUX, το οποίο αποτελείται από δύο ψηφιακές οθόνες 10,25 ιντσών τοποθετημένες κάτω από ένα ενιαίο κρύσταλλο. Η αριστερή οθόνη εκτελεί χρέη πίνακα οργάνων με κορυφαία γραφικά και δυνατότητες εξατομίκευσης, ενώ η κεντρική οθόνη αφής διαχειρίζεται το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Η συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto γίνεται ασύρματα, ενώ και η φωνητική υποβοήθηση είναι αναβαθμισμένη.

Η ποιότητα των υλικών βρίσκεται στο αναμενόμενο κορυφαίο επίπεδο για ένα αυτοκίνητο με το αστέρι στη μάσκα. Μαλακά, αφρώδη πλαστικά καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, ενώ οι στρογγυλοί αεραγωγοί που θυμίζουν τουρμπίνες αεροπλάνου παραμένουν ένα από τα πιο όμορφα σχεδιαστικά στοιχεία της καμπίνας. Ο κρυφός ατμοσφαιρικός φωτισμός, με τις δεκάδες επιλογές χρωμάτων και θεμάτων, μεταμορφώνει το εσωτερικό της CLA τις νυχτερινές ώρες, δημιουργώντας μια άκρως lounge ατμόσφαιρα. Το νέο τιμόνι με τις διπλές ακτίνες και τα πλήκτρα αφής απαιτεί μια μικρή περίοδο εξοικείωσης, αλλά προσφέρει πλήρη έλεγχο χωρίς να χρειάζεται να πάρεις τα χέρια σου από τη στεφάνη.

Χώροι και εργονομία στην καθημερινή χρήση

Η θέση οδήγησης είναι εξαιρετική, τοποθετώντας το σώμα χαμηλά και προσφέροντας σωστή πλευρική στήριξη, γεγονός που σε προδιαθέτει θετικά για μακρινές διαδρομές. Οι χώροι για τους εμπρός επιβάτες είναι υπερεπαρκείς, με την εργονομία να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, χάρη και στη μεταφορά του επιλογέα του αυτόματου κιβωτίου στην κολόνα του τιμονιού, στοιχείο που απελευθέρωσε πολύτιμο χώρο για μικροαντικείμενα και ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα.

Στο πίσω κάθισμα, η κατάσταση είναι αυτή που περιμένει κανείς από ένα γνήσιο τετράθυρο κουπέ. Ο χώρος για τα γόνατα των επιβατών είναι ικανοποιητικός, όμως η έντονη κλίση της οροφής προς τα πίσω θα θέσει περιορισμούς για το κεφάλι επιβατών με ανάστημα άνω του μετρίου. Η πρόσβαση στο πίσω κάθισμα απαιτεί επίσης μια μικρή παραχώρηση, καθώς το άνοιγμα των θυρών είναι σχετικά χαμηλό. Από την άλλη πλευρά, ο χώρος αποσκευών των 460 λίτρων είναι επαρκής για τις ανάγκες μιας οικογένειας, διαθέτοντας μεγάλο βάθος, αν και το στενό άνοιγμα της πίσω πόρτας θα δυσκολέψει τη φόρτωση αντικειμένων με μεγάλο όγκο.

Υβριδική καρδιά με έμφαση στην αποδοτικότητα

Κάτω από το ανάγλυφο καπό της CLA 200 βρίσκεται ο γνωστός και δοκιμασμένος υπερτροφοδοτούμενος τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης των 1,33 λίτρων, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με τη Renault. Για την περίσταση, το σύνολο αποδίδει 163 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και 270 Nm ροπής, η οποία είναι διαθέσιμη σε ένα ευρύ φάσμα από τις 1.600 έως τις 4.000 σ.α.λ. Η σημαντικότερη προσθήκη αφορά το ήπιο υβριδικό σύστημα 48V, το οποίο ενσωματώνει μια μίζα-γεννήτρια (RSG) που παίρνει κίνηση μέσω ιμάντα. Το σύστημα αυτό συνεισφέρει προσωρινά επιπλέον 14 ίππους και extra ροπή στις χαμηλές στροφές, γεμίζοντας ιδανικά τα κενά απόδοσης μέχρι να αναλάβει δράση το Turbo.

Στην πράξη, η παρουσία του ηλεκτρικού συστήματος ενισχύει σημαντικά την καθημερινή μετακίνηση. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν κάποιες μεμονωμένες φορές, όπου στο ξεκίνημα και κατά τη μετάβαση από την ηλεκτρική λειτουργία στον θερμικό κινητήρα παρατηρείται ένα μικρό τίναγμα. Το φαινόμενο αυτό πάντως αντισταθμίζεται άμεσα από την υποδειγματική γραμμικότητα που παρουσιάζει το σύνολο αμέσως μετά, αλλά και από την εξαιρετικά πολιτισμένη και αθόρυβη λειτουργία του στην πόλη. Επιπλέον, κατά την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο, το σύστημα επιτρέπει τη λειτουργία sailing (ρολάρισμα), σβήνοντας εντελώς τον κινητήρα εσωτερικής καύσης όταν ο οδηγός αφήνει το γκάζι, με τη μέση κατανάλωση να συγκρατείται στα 6,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα -ένα νούμερο πραγματικά εξαιρετικό για το κύρος και το μέγεθος του αυτοκινήτου- ενώ σε συνθήκες ταξιδιού μπορεί εύκολα να πέσει ακόμα και κοντά στα 5,5 λίτρα.

Επιδόσεις και συνεργασία με το αυτόματο κιβώτιο

Η δύναμη του κινητήρα μεταφέρεται αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων (7G-DCT). Η συνεργασία των δύο συνόλων είναι υποδειγματική, με τις αλλαγές των σχέσεων να γίνονται γρήγορα και βελούδινα στην κανονική λειτουργία. Στο πρόγραμμα Sport, το κιβώτιο κρατά περισσότερο τις σχέσεις και ανταποκρίνεται πιο άμεσα στα kickdown, επιτρέποντας στη CLA 200 να ολοκληρώνει τη διαδικασία του 0-100 χλμ./ώρα σε 8,4 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 229 χλμ./ώρα.

Ο κινητήρας δείχνει γεμάτος από χαμηλά και προσφέρει εξαιρετικές ενδιάμεσες επιταχύνσεις (ρεπρίζ), κάνοντας τις προσπεράσεις στο επαρχιακό δίκτυο μια ασφαλή και γρήγορη υπόθεση. Μόνο κάτω από έντονη πίεση και κοντά στο όριο των στροφών ο θόρυβος του τετρακύλινδρου συνόλου θα γίνει αισθητός στην καμπίνα, χωρίς όμως να γίνεται ποτέ ενοχλητικός, χάρη στην προσεγμένη ηχομόνωση που απομονώνει τους επιβάτες από το εξωτερικό περιβάλλον.

Στο δρόμο: Η χρυσή τομή

Οδηγώντας τη Mercedes-Benz CLA 200, αντιλαμβάνεσαι αμέσως ότι οι μηχανικοί της γερμανικής εταιρείας επέλεξαν ένα set-up που ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στον σπορ χαρακτήρα που υπόσχεται η εμφάνιση και την άνεση που επιβάλλει το όνομα της μάρκας. Η ανάρτηση, η οποία αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και μια διάταξη πολλαπλών συνδέσμων πίσω, διαχειρίζεται αρκετά καλά τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων παρά τη σχετικά σφιχτή ρύθμιση. Μόνο λόγω της παρουσίας των τροχών μεγάλης διαμέτρου, κάποια υποψία κραδασμών μπορεί τελικά να περάσει στα σώματα των επιβατών.

Στον αυτοκινητόδρομο, η CLA 200 ξεδιπλώνει τον αυθεντικό χαρακτήρα μιας γνήσιας Mercedes-Benz. Η ποιότητα κύλισης είναι κορυφαία, με το αυτοκίνητο να παρουσιάζει εξαιρετική σταθερότητα ακόμα και σε πολύ υψηλές ταχύτητες, αδιαφορώντας για τους πλευρικούς ανέμους. Οι αεροδυναμικοί θόρυβοι είναι ανύπαρκτοι, κάνοντας το ταξίδι μια ξεκούραστη και απολαυστική εμπειρία. Το τιμόνι, αν και ελαφρύ στο πρόγραμμα Comfort για χάρη της ευελιξίας στην πόλη, βαραίνει ευχάριστα στο πρόγραμμα Sport, προσφέροντας καλή πληροφόρηση για τη θέση των εμπρός τροχών.

Όταν η διαδρομή γίνεται πιο «στριφτερή», η CLA 200 αποδεικνύεται εξαιρετικά ισορροπημένη και προβλέψιμη. Η σφιχτή ανάρτηση περιορίζει τις κλίσεις του αμαξώματος, επιτρέποντας στον οδηγό να διατηρήσει υψηλή ταχύτητα μέσα στη στροφή. Τα περιθώρια πρόσφυσης είναι πολύ υψηλά, και αν ο οδηγός υπερβάλει, η υποστροφή θα εμφανιστεί προοδευτικά και θα ελεγχθεί άμεσα από τα διακριτικά ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας.

Τα φρένα, από την πλευρά τους, στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, προσφέροντας κορυφαία επιβράδυνση και εξαιρετική αίσθηση στο πεντάλ, χωρίς να παρουσιάζουν τάσεις κόπωσης μετά από παρατεταμένη χρήση σε κατηφορικές διαδρομές. Παράλληλα, το πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), το οποίο περιλαμβάνει ενεργή διατήρηση λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, λειτουργεί ως μια αόρατη ομπρέλα προστασίας, επεμβαίνοντας μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο.

Εκεί που το συναίσθημα συναντά τον ορθολογισμό

Η Mercedes-Benz CLA 200 Coupe αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση στην premium κατηγορία, απευθυνόμενη σε όσους αρνούνται να ακολουθήσουν το ρεύμα της εποχής που επιβάλλει τα ψηλά αμαξώματα και αναζητούν ένα αυτοκίνητο με έντονη προσωπικότητα, κορυφαία αισθητική και οδηγική αρχοντιά. Η προσθήκη της ήπια υβριδικής τεχνολογίας έδωσε στον κινητήρα των 1,33 λίτρων τη ζωντάνια και την οικονομία που χρειαζόταν, καθιστώντας τη CLA 200 μια απόλυτα ορθολογική επιλογή για καθημερινή χρήση.

Στα στοιχεία που ξεχωρίζουν συγκαταλέγονται αναμφίβολα η εντυπωσιακή εξωτερική σχεδίαση, η high-tech και ποιοτική καμπίνα και η εξαιρετική ποιότητα κύλισης. Μπορεί η τιμή κτήσης να παραμένει υψηλή, στις 54.900 ευρώ, και ο περιορισμένος χώρος για τα κεφάλια των πίσω επιβατών και το στενό άνοιγμα του χώρου αποσκευών να είναι ένα επιπλέον -μικρό- τίμημα που πρέπει να πληρώσει κανείς στον βωμό της κουπέ σχεδίασης, αλλά για τον αγοραστή που θέτει το στιλ, την τεχνολογία αιχμής και το κύρος σε πρώτη προτεραιότητα, η CLA 200 παραμένει μια κορυφαία επιλογή.