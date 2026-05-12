Long Term Test BYD Seal U DM-i Design: Πραγματικός σύντροφος

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο με το BYD Seal U DM-i Design καλύψαμε λίγα περισσότερα από 2.500 χιλιόμετρα, όλα απολαυστικά και όχι μόνο στην οδήγηση.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές το BYD Seal U DM-i Design ακολουθεί τον ποδηλατικό αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas, σε υπέροχες διαδρομές στα βουνά της κεντρικής Ελλάδας. Συνολικά, έχουμε καλύψει μαζί του περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα -αυτή τη στιγμή το οδόμετρο γράφει 25.080 χιλιόμετρα και ξεκίνησε στα χέρια μας από τις 19.000.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν μας έχει απασχολήσει το παραμικρό στο αυτοκίνητο. Είτε μιλάμε για τριγμούς, μηχανικούς θορύβους ή άλλες ακουστικές οχλήσεις, είτε για μηχανολογικά ζητήματα. Στο ψηφιακό επίπεδο επίσης όλα πάνε καλά, με απρόσκοπτες συνδέσεις κινητών αρκετών διαφορετικών οδηγών στο multimedia σύστημά του και τον φωνητικό χειρισμό να λειτουργεί όπως πάντα άψογα.

Ένας τεχνολογικά προηγμένος φίλος

Ακριβώς όπως ένας δικός μας άνθρωπος καταρτισμένος ψηφιακά είναι πάντα στο επίκεντρο για να μας επαναφέρει το κινητό, να μας «καθαρίσει» τον υπολογιστή ή να μας δώσει τα φώτα τους για νέες αγορές, έτσι και το BYD Seal U DM-i Design δείχνει να γίνεται πραγματικός φίλος για τα δύσκολα.

Πολύς λόγος γίνεται για τη δυνατότητα V2L, δηλαδή της παροχής ρεύματος από την μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου προς άλλες συσκευές ή οχήματα. Το BYD Seal U DM-i Design έχει αυτή τη δυνατότητα και μπορεί να υποστηρίξει φορτία έως 3,3 kW, τα οποία είναι υπέρ αρκετά για έναν πλήρη εξοπλισμό κάμπινγκ -για παράδειγμα.

Πολλά λοιπόν ωραία πράγματα μπορεί να κάνει κανείς με βάση αυτή τη δυνατότητα. Εμείς, ως σεσημασμένοι κοιλιόδουλοι, πήραμε μια εξαιρετική και ευρεία ηλεκτρική ψησταριά, την ρίξαμε στο χώρο αποσκευών του BYD Seal U DM-i Design μαζί με καρεκλάκια, τραπεζάκι, κιλά μπριζόλες και λουκάνικα, μπύρες, αναψυκτικά, 6 λίτρα νερό και συνοδευτικά, πριν πάρουμε το δρόμο για το βουνό.

Όλα τα φαγώσιμα και πόσιμα βρήκαν τη θέση τους σε ένα φορητό ηλεκτρικό ψυγείο με μετασχηματιστή για χρήση 12V, το οποίο ανάσκαψα από την οικιακή αποθήκη νούμερο τρία, με τα χιλιάδες εν αχρησία αντικείμενα της -πάλαι ποτέ- τρίτεκνης ζωής μου.

Φυσικά είχαμε φροντίσει να έχουμε το καλώδιο που συνδέεται στην παροχή φόρτισης και δίνει ρεύμα σε πολύπριζο τεσσάρων θέσεων παρακαλώ. Έτσι, μέσα σε μία ώρα σε ένα υπέροχο ξέφωτο στο βουνό, καταφέραμε να ροδοκοκκινίσουμε – και στη συνέχεια να καταναλώσουμε- πέντε χοιρινές μπριζόλες, έξι λουκάνικα και ένα καράβι πίτες. Στο μεταξύ μια ομάδα πεζοπόρων με οδηγό τη μύτη τους, έφτασαν κοντά και εντυπωσιάστηκαν από τη δυνατότητά μας να ψήνουμε, χωρίς να βάζουμε σε κίνδυνο το δάσος.

Το αρνητικό της εμπειρίας; Τα σκουπίδια που μαζέψαμε από μια περιοχή μόλις 300 τ.μ. και γέμισαν μια μεγάλη μαύρη σακούλα -και δεν αναφέρομαι στα δικά μας, τα οποία είχαν ήδη τοποθετηθεί σε άλλη σακούλα. Τελικά ο άνθρωπος και πολύ περισσότερο ο Έλληνας, έχει τη μοναδική ικανότητα στο ζωικό βασίλειο να καταστρέφει οτιδήποτε όμορφο έχει δημιουργηθεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια στον πλανήτη γη.

Σύντροφος -για πόσο, θα δούμε

Πλέον τα αυτοκίνητα δεν είναι μόνο μέσα μετακίνησης από ένα σημείο Α σε κάποιο σημείο Β. Το BYD Seal U DM-i Design το αποδεικνύει περίτρανα. Κατ' αρχάς, χάρη στο γαλαντόμο εσωτερικό του μπορεί, με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, να «φιλοξενήσει» ακόμα και δύο άτομα, με άνεση, για μια διανυκτέρευση ανάγκης. Χάρη στο V2L μπορεί να τροφοδοτεί συσκευές χρήσιμες για τη διαβίωση ή την άθληση στη φύση -και όχι μόνο τις απολύτως απαραίτητες.

Μπορεί μάλιστα να το κάνει για πολλές ημέρες, καθώς η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 18,3 kWh. Και αν εξαντληθεί, στην ανάγκη υπάρχει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, που παίρνει τη σκυτάλη ως γεννήτρια παραγωγής ρεύματος για την μπαταρία. Με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία δηλαδή και αρκετό καύσιμο στο ρεζερβουάρ, μπορεί κανείς να απολαμβάνει κάθε ηλεκτρική ευκολία στη φύση, όχι απλώς για ημέρες αλλά για εβδομάδες.

Εμείς ανεβήκαμε στο βουνό διατηρώντας τη μπαταρία σε επίπεδο φόρτισης 70%, χρησιμοποιήσαμε για περίπου μιάμιση ώρα την ηλεκτρική ψησταριά των 1,7 kW και συνεχώς το φορητό ψυγείο και φύγαμε μετά από πέντε περίπου ώρες με την μπαταρία στο 60%. Όλο αυτό το διάστημα το αυτοκίνητο ήταν εν λειτουργία, για να τροφοδοτούνται οι συσκευές.

Στο δια ταύτα του V2L

Μερικές δυνατότητες στα σύγχρονα αυτοκίνητα ακούγονται υπερβολικές ή απλά εφευρήματα του marketing. Αρκετές είναι η αλήθεια πως είναι, αλλά το V2L δεν συγκαταλέγεται σε αυτές. Δεν θα το χρησιμοποιήσεις καθημερινά αλλά όταν σου χρειαστεί, ειδικά αν απολαμβάνεις αποδράσεις στη φύση, θα απορήσεις πως ζούσες έως σήμερα χωρίς αυτό -με μια φορητή γεννήτρια ίσως;

Όπως και να 'χει, το V2L δεν θα σου αλλάξει τη ζωή, θα στην κάνει όμως πολύ ευκολότερη. Όπως το google maps άπαξ και μπήκε στη ζωή μας δεν βγήκε ποτέ, έτσι και η δυνατότητα του BYD Seal U DM-i Design να τροφοδοτεί με ηλεκτρισμό οτιδήποτε, αποτελεί μια ευκολία με τεράστιο εύρος χρήσης. Εμείς την εκτιμήσαμε... τρώγοντας, άλλοι θα την βρουν εξαιρετικά χρήσιμη στο ελεύθερο κάμπινγκ, πολλοί θα την χρησιμοποιήσουν για να φορτίσουν εξοπλισμό δραστηριοτήτων στη φύση, τόσο στο βουνό, όσο και στη θάλασσα. Τέλος, ερασιτέχνες Μπομπ θα διαπιστώσουν ότι η απομακρυσμένη δυνατότητα φόρτισης εργαλείων, σε κάνει μάστορα.

Συνεχίζουμε με το γκάζι στο πάτωμα

Η συνδυαστική ισχύς των 324 ίππων του κινητήρα εσωτερικής καύσης και των δύο ηλεκτρικών, καθιστά το BYD Seal U DM-i Design απολαυστικό στην επιτάχυνση (0-100 χλμ./ώρα σε 5,9 δ.λ.), αλλά και εξαιρετικά ασφαλές. Το τελευταίο διότι οι προσπεράσεις γίνονται ταχύτατα, ενώ η πρόσφυση που εξασφαλίζει η μετάδοση της κίνησης σε όλους τους τροχούς είναι ιδανική, ακόμα και κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης εν πλήρη ισχύ από στάση. Φυσικά, οι 324 ίπποι για τα 2.100 κιλά του μεγάλου SUV δεν είναι ικανοί να στρεβλώσουν το χωροχρόνο, ενώ και η λογική της ρύθμισης των αναρτήσεων του αυτοκινήτου δίνει έμφαση στην άνεση και όχι στη σπορ συμπεριφορά.

Θα πρέπει να γνωρίζει λοιπόν κανείς ότι όλη αυτή η ισχύς, αλλά και η μεγάλη ροπή των 550 Nm, δεν έχουν ως στόχο την επιθετική οδήγηση, αλλά την ιδανική υποστήριξη του οδηγού σε όποια κατάσταση πιθανώς να συναντήσει στο δρόμο του. Ο δικός μας είναι μακρύς ακόμα.

