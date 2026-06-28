Η νίκη του Ράσελ, η αναγέννηση της Red Bull και η παγίδα στην οποία έπεσε η Ferrari αποδεικνύουν ότι στη φετινή Formula 1 η αλήθεια της Παρασκευής μπορεί να γίνει ο εφιάλτης της Κυριακής.

Το «φλεγόμενο» από τον καύσωνα (35°C στον αέρα και των 50°C στο οδόστρωμα) Red Bull Ring μας υπενθύμισε με τον πιο εμφατικό τρόπο τη βασική αλήθεια της φετινής Formula 1: στην πρώτη χρονιά αυτών των ριζικά νέων κανονισμών, τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Οι ισορροπίες είναι τόσο ρευστές που η δογματική προσέγγιση αποτελεί το μεγαλύτερο σφάλμα - τόσο για τις ίδιες ομάδες και τους οδηγούς όσο και για εμάς που προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα

Μέσα σε αυτό το απρόβλεπτο σκηνικό, το Grand Prix της Αυστρίας εξελίχθηκε σε ένα συναρπαστικό τακτικό και οδηγικό θρίλερ. Είδαμε τη Mercedes να επιβεβαιώνει τη δυναμική της, τη Red Bull να αντιδρά με τον τρόπο που μόνο μια πρωταθλήτρια ομάδα ξέρει, και τη Ferrari να εγκλωβίζεται στις δικές της προσδοκίες, αποδεικνύοντας ότι το 2026 για πολλούς παραμένει ακόμα ένας άλυτος γρίφος.

Returning to P2 🔼



George Russell makes it a Mercedes 1-2 in the Drivers' Standings again after Austria 👏#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/yP8h8cCVmY — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Η λύτρωση του Ράσελ από την κυκλοθυμία των ΜΜΕ

Για τον Τζορτζ Ράσελ, η καρό σημαία στο Σπίλμπεργκ δεν ήταν απλώς η δεύτερη φετινή του νίκη, αλλά μια τεράστια ένεση ψυχολογικής ανακούφισης. Από τον Μάρτιο και την πρεμιέρα της Αυστραλίας, ο Βρετανός βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο, βιώνοντας ένα σερί κακοτυχίας την ώρα που ο νεαρός teammate του, Κίμι Αντονέλι, έκλεβε τις εντυπώσεις και οδηγούσε την κούρσα του πρωταθλήματος. Η κυριαρχική εμφάνιση του Ράσελ από την pole position (η οποία θα μπορούσε να είναι πάνω από τέσσερα δέκατα αν δεν είχε αναγκαστεί να κόψει λόγω κίτρινης σημαίας το Σάββατο) έδειξε ότι το «status» του στην ομάδα παραμένει ισχυρό, πέρα από το γεγονός ότι τον επανέφερε στη 2η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Ο Τότο Βολφ, εμφανώς ενοχλημένος από την κριτική των προηγούμενων εβδομάδων, έσπευσε να στηρίξει δημόσια τον οδηγό του, καυτηριάζοντας την τάση των μέσων ενημέρωσης να μεταπηδούν μέσα σε πέντε ημέρες από την απόλυτη ευφορία στη βαθιά κατάθλιψη. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση: η Mercedes αυτήν τη στιγμή έχει το ταχύτερο και πιο σταθερό πακέτο. Ακόμα και ο Αντονέλι, με τα νεανικά λάθη και τα προβλήματα με τα φρένα στο πρώτο stint, έδειξε στο τέλος ότι έχει την ταχύτητα για να κρατάει τους πάντες σε διαρκή εγρήγορση.

Τα «φτερά» της Red Bull δίνουν ηρεμία στον Φερστάπεν

Η Red Bull είχε κυκλώσει τον εντός έδρας αγώνα της για να παρουσιάσει το πρώτο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων της RB22, με εκτενείς αεροδυναμικές αλλαγές και σημαντική μείωση βάρους στο κατώτατο επιτρεπτό όριο. Αν και ο Λοράν Μεκίς προσπάθησε να κρατήσει χαμηλά την μπάλα, το πακέτο λειτούργησε υποδειγματικά. Ο Μαξ Φερστάπεν, από κομπάρσος των προηγούμενων εβδομάδων, μεταμορφώθηκε στον -ίσως- ταχύτερο οδηγό της Κυριακής.

Παρά το λάθος στις κατατακτήριες που τον ανάγκασε να εκκινήσει 5ος και να χάσει πολύτιμο χρόνο δίνοντας σκληρές μάχες με τον Λιούις Χάμιλτον, ο Ολλανδός επέστρεψε δριμύτερος. Η στρατηγική της Red Bull να επιμηκύνει το δεύτερο stint του έδωσε φρεσκότερα ελαστικά στο τέλος, και παρότι οι 22 γύροι δεν στάθηκαν αρκετοί για να καλύψει τα 11 δευτερόλεπτα από τον Ράσελ, η δεύτερη θέση και η τελική διαφορά αφήνουν μια μάλλον γλυκιά γεύση. Το σημαντικότερο κέρδος για την ομάδα από το Μίλτον Κέινς δεν είναι οι βαθμοί, αλλά η ψυχολογία του Φερστάπεν. Ένας ικανός για νίκη Μαξ δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να κοιτάζει το μέλλον του μακριά από τη Red Bull.

Η Ferrari και τα ελλείμματα

Στον αντίποδα, η Ferrari έζησε μια πραγματική ψυχρολουσία. Η νίκη του Χάμιλτον στη Βαρκελώνη αποδείχθηκε μια όμορφη παρένθεση, καθώς το Red Bull Ring εξέθεσε τις αδυναμίες της Scuderia. Ο Φρεντ Βασέρ παραδέχτηκε ανοιχτά το στρατηγικό λάθος της ομάδας: η Ferrari εγκλωβίστηκε στο να κοιτάζει αποκλειστικά τη Mercedes. Πίεσε υπερβολικά στο πρώτο stint, κατέστρεψε τα ελαστικά της και αναγκάστηκε να καταφύγει σε μια επιθετική στρατηγική τριών pitstop από καθαρή ανάγκη και όχι από τακτική επιλογή.

Το πρόβλημα όμως φαίνεται να είναι βαθύτερο και έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι οδηγικό και αποτυπώνεται στα λόγια του Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος τερμάτισε 8ος (19 δευτερόλεπτα πίσω από τον 5ο Χάμιλτον). Ο Μονεγάσκος εξήγησε ότι ενώ το μονοθέσιο είχε εξαιρετικό μπροστινό σύστημα με λίγα καύσιμα το Σάββατο, στον αγώνα το πίσω μέρος ήταν «αόρατο», δείχνοντας ότι η SF26 έχει ένα στενό και κάποιες φορές δυσνόητο παράθυρο λειτουργίας.

Το δεύτερο σκέλος είναι η ισχύς. Η νέα αναβάθμιση του κινητήρα δεν φαίνεται ικανή να καλύψει -τουλάχιστον σε πρώτη φάση- το κενό που αποκάλυψε η απόφαση ADUO της FIA, η οποία θέλει την Ferrari να υπολείπεται κατά 4% σε απόδοση από τη Red Bull. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Χάμιλτον, η Ferrari έχανε έξι δέκατα στις ευθείες την Παρασκευή, όχι λόγω έλλειψης δύναμης στην έξοδο, αλλά λόγω του «deployment» της ενέργειας, η οποία εξαντλείται στο τέλος της ευθείας την ώρα που η Mercedes συνεχίζει να επιταχύνει.

🤏 Contact between Piastri and Leclerc!



Piastri and Hamilton muscle their way past the Monegasque driver 🤯‼️#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8YE4VvT8BS — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Το reality check της McLaren

Αν η Ferrari προβληματίζεται, η McLaren οφείλει να ανησυχεί. Μετά τα ενθαρρυντικά long run της Παρασκευής, η ομάδα ήταν σχεδόν «αόρατη» όταν η πίεση ανέβηκε. Ήταν η τέταρτη δύναμη σε ρυθμό, με τον Λάντο Νόρις να μην μπορεί να αποδώσει ούτε σε καθαρό αέρα. Η 4η θέση του Όσκαρ Πιάστρι ήρθε ως αποτέλεσμα ενός ώριμου αγώνα, αλλά κυρίως επειδή εκμεταλλεύτηκε την κατάρρευση της Ferrari. Η Red Bull προσπέρασε καθαρά τη McLaren σε ρυθμό εξέλιξης, αναγκάζοντας τον Αντρέα Στέλλα να παραδεχτεί ότι το εργοστάσιο πρέπει να αυξήσει την «ένταση» των αναβαθμίσεων αν θέλει να παραμείνει στο γκρουπ των πρωτοπόρων.

Επόμενος σταθμός: Σίλβερστον

Το καραβάνι της F1 μεταφέρεται τώρα στο Σίλβερστον, μια πίστα με τελείως διαφορετικές απαιτήσεις. Οι παρατεταμένες, γρήγορες καμπές της Μ. Βρετανίας θα αποτελέσουν το απόλυτο crash test για το νέο πακέτο της Red Bull – εκεί που παραδοσιακά πονούσε. Παράλληλα, είναι η πατρίδα του Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός, παρά το δύσκολο τριήμερο στην Αυστρία, μεταμορφώνεται πάντα μπροστά στο κοινό του και η Ferrari θα χρειαστεί κάθε ρανίδα της εμπειρίας και της ικανότητάς του.

Σε ένα πρωτάθλημα που αλλάζει μορφή από τριήμερο σε τριήμερο, η πραγματική πρόκληση δεν είναι να βρεις μια φορά το τέλειο στήσιμο, αλλά να μπορείς να επιβιώσεις και να προσαρμοστείς όταν οι συνθήκες γύρω σου μεταβάλλονται ριζικά. Η Formula 1 του 2026 δεν συγχωρεί ούτε τη δογματική σιγουριά των πρωτοπόρων ούτε τον πανικό των διεκδικητών. Κι αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη φετινή σεζόν τόσο συναρπαστική: το γεγονός ότι κανένα τεχνικό πλεονέκτημα δεν είναι πλέον μόνιμο και καμία αγωνιστική κρίση δεν είναι οριστική, αφήνοντας την πόρτα ορθάνοιχτη για την επόμενη μεγάλη ανατροπή.

Όλο το παρασκήνιο και η βαθιά ανάλυση για το θρίλερ του GP Αυστρίας έρχονται αύριο στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Συντονιστείτε στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube για να βάλετε μαζί μας τα πράγματα στη θέση τους.