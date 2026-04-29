Volkswagen ID. Polo: Το «ηλεκτρικό του λαού» (vid)

Το νέο Volkswagen ID.Polo έρχεται με αυτονομία που αγγίζει τα 454 χιλιόμετρα, χώρους που παραπέμπουν σε μεγαλύτερη κατηγορία και με τιμή κοντά στις 25.000 ευρώ.

Το νέο Volkswagen ID. Polo φέρει ένα «βαρύ» όνομα, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο πρεσβευτής της νέας φιλοσοφίας της μάρκας. Σχεδιασμένο πάνω σε μια νέα αρχιτεκτονική με την κίνηση στους εμπρός τροχούς, καταφέρνει να συνδυάσει compact εξωτερικές διαστάσεις με εσωτερικούς χώρους που θα ζήλευαν αυτοκίνητα της επόμενης κατηγορίας. Η σχεδίασή του είναι καθαρή, διαχρονική και αποπνέει τη σιγουριά ενός κλασικού Volkswagen, αποφεύγοντας τους περιττούς εντυπωσιασμούς και εστιάζοντας στην ουσία.

Τεχνολογία με ουσία και τρία επίπεδα ισχύος

Η Volkswagen προσφέρει το ID. Polo με μια ευρεία γκάμα επιλογών, ώστε να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης. Το μοντέλο θα διατίθεται με δύο μεγέθη μπαταρίας και τρία επίπεδα ισχύος: 85 kW (115 PS), 99 kW (135 PS) και την κορυφαία έκδοση των 155 kW (211 PS). Η μέγιστη αυτονομία φτάνει τα 454 χιλιόμετρα (κατά WLTP), καθιστώντας το κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό αυτοκίνητο πόλης, καθώς μπορεί να υποστηρίξει με άνεση και υπεραστικές διαδρομές.

Η φόρτιση είναι εξίσου αποτελεσματική, καθώς το ID. Polo υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε λιγότερο από 25 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο, η Volkswagen απαντά στο άγχος της αυτονομίας και του χρόνου αναμονής, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο καθημερινής χρηστικότητας.

Εσωτερικός κόσμος: Ψηφιακός αλλά και οικείος

Στο εσωτερικό, το ID. Polo ακολουθεί τη στρατηγική της «έξυπνης απλότητας». Το cockpit είναι πλήρως ψηφιακό, με ένα Digital Cockpit 10 ιντσών και μια κεντρική οθόνη infotainment 13 ιντσών. Η σημαντική είδηση όμως είναι η επιστροφή στα φυσικά χειριστήρια και ο διαισθητικός τρόπος λειτουργίας, ανταποκρινόμενη στα παράπονα των χρηστών για τα παλαιότερα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Παρά το compact μέγεθός του, η νέα αρχιτεκτονική επιτρέπει τη φιλοξενία πέντε επιβατών με άνεση, ενώ ο χώρος αποσκευών των 441 λίτρων είναι κορυφαίος για την κατηγορία, ξεπερνώντας ακόμα και πολλά μοντέλα της μεγαλύτερης κατηγορίας (C-segment). Επιπλέον, το μοντέλο εξοπλίζεται με τεχνολογίες από ανώτερες κατηγορίες, όπως το προαιρετικό Connected Travel Assist και τους προβολείς IQ.LIGHT LED matrix.

Στρατηγική True Volkswagen και άφιξη στην Ελλάδα

Το ID. Polo είναι το πρώτο μοντέλο που εκφράζει πλήρως τη στρατηγική «True Volkswagen»: τεχνολογία με πραγματικό όφελος, υψηλή αξία μεταπώλησης και προσιτή τιμή. Με τιμή εκκίνησης στη γερμανική αγορά τα 24.995 ευρώ, η Volkswagen περνά στην αντεπίθεση, στοχεύοντας να ανακτήσει την κυριαρχία της στα μικρά ηλεκτρικά.

Στην Ελλάδα, το νέο ID. Polo αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του τον Σεπτέμβριο του 2026. Η Kosmocar, με τη μακρόχρονη εμπειρία της, προετοιμάζει ήδη το έδαφος για μια παρουσίαση που θα φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στον μέσο Έλληνα οδηγό, προσφέροντας ένα αυτοκίνητο που δεν κάνει συμβιβασμούς στην ποιότητα και την ασφάλεια, παρά την ανταγωνιστική του τιμή.