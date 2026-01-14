Το αμιγώς ηλεκτρικό BYD Atto 2 Comfort έχει σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία και αρκετές βελτιώσεις, σε κόστος που παραμένει ιδιαίτερα προσιτό.

Η νέα κορυφαία έκδοση Comfort του αμιγώς ηλεκτρικού BYD Atto 2 συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας, αυξημένη αυτονομία και αναβαθμισμένο πακέτο εξοπλισμού άνεσης, ασφάλειας και προηγμένων τεχνολογιών, προσφέροντας κορυφαία εμπειρία οδήγησης για εκδρομές με την οικογένεια και καθημερινή χρήση.

Τα νέα στοιχεία του BYD Atto 2 Comfort

Το BYD Atto 2 Comfort βασίζεται στην προηγμένη αρχιτεκτονική e-Platform 3.0 και εξοπλίζεται με Blade Battery 64,8 kWh, προσφέροντας αυτονομία 430 χλμ. με βάση το συνδυασμένο κύκλο μέτρησης κατά WLTP και πάνω από 600 χλμ. στην πόλη. Ο ηλεκτροκινητήρας ισχύος 204 ίππων (150 kW) και ροπής 310 Nm εξασφαλίζει δυναμικές επιδόσεις, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 160 χλμ./ώρα.

Η νέα έκδοση ξεχωρίζει επίσης για τις βελτιωμένες δυνατότητες φόρτισης. Η DC ταχεία φόρτιση είναι 155 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% σε 80% σε μόλις 19 λεπτά, ιδανική για γρήγορα ταξίδια. Παράλληλα, ο στάνταρ τριφασικός φορτιστής AC 11 kW εξασφαλίζει πλήρη φόρτιση σε λίγο πάνω από 7 ώρες, προσφέροντας άνεση για καθημερινή χρήση και νυχτερινή φόρτιση στο σπίτι.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, τα εμπρός καθίσματα έχουν πλέον προσκέφαλο που δεν είναι ενσωματωμένο σε αυτά, ενώ στο πίσω κάθισμα έχει τοποθετηθεί και

τρίτο προσκέφαλο για τον επιβάτη που θα καθίσει στο κέντρο. Παράλληλα, ο μοχλός επιλογής της κίνησης του αυτοκινήτου έχει μεταφερθεί από την κεντρική κονσόλα στην κολώνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει γόνατα MacPherson εμπρός, ενώ πίσω μια διάταξη πολλαπλών συνδέσμων για καλύτερη διαχείριση του βάρους και της ισχύος, κάτι που συμβάλει θετικά στην οδική συμπεριφορά και την άνεση των επιβατών. Στην αποτελεσματική επιβράδυνση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες συμβάλουν τα δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς (τα εμπρός είναι αεριζόμενα).

Τιμές, εξοπλισμός και εγγυήσεις

Στον στάνταρ εξοπλισμό του αυτοκινήτου περιλαμβάνονται περισσότερα από 25 συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, ενώ η πλούσια λίστα στοιχείων συμπληρώνεται ενδεικτικά από τα εξής:

Πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο

Vegan δερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα (6 κατευθύνσεων) και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

Θερμαινόμενο τιμόνι

Ζάντες αλουμινίου 17’’

Φώτα LED εμπρός και πίσω

Ασύρματη φόρτιση smartphone με αεραγωγό για την ψύξη

Αντλία θερμότητας

Πανοραμική κάμερα 360°

Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω

Πίνακας οργάνων 8,8''

Οθόνη αφής infotainment 12,8'' (περιλαμβάνει πλοήγηση)

Προφίλ οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Snow

Τα διαθέσιμα χρώματα του αμαξώματος είναι τα μεταλλικά Time Grey, Hiking Green, Skiing White και Obsidian Black, με το πρώτο να προσφέρεται χωρίς επιπλέον χρέωση. Για το εσωτερικό υπάρχει επιλογή μαύρης ή μπεζ απόχρωσης των επενδύσεων.





Το Αtto 2 Comfort, όπως και όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της μάρκας, συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).

Η τιμή του BYD Atto 2 Comfort είναι 36.990 ευρώ. Με την αφαίρεση όμως του Electric Bonus του Ομίλου Σφακιανάκη, ύψους 4.000 ευρώ, καθώς και της επιδότησης των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» (KH3), η τελική τιμή για τον πελάτη διαμορφώνεται στα 29.990 ευρώ, καθιστώντας το μοντέλο ιδιαίτερα προσιτό και ανταγωνιστικό, ακόμη και σε σύγκριση με αντίστοιχου μεγέθους αυτοκίνητα με θερμικό κινητήρα.

