Η Formula 1 εξετάζει ένα σχέδιο δραστικής μείωσης της κάθετης δύναμης για το 2027, καθώς τα μονοθέσια αποδεικνύονται ταχύτερα από όσο αντέχουν... οι μπαταρίες τους.

Μπορεί το 2026 να αποτελεί το μεγάλο ορόσημο για τη Formula 1 με την εισαγωγή των νέων κανονισμών, ωστόσο η FIA φαίνεται πως ήδη προετοιμάζει διορθωτικές κινήσεις για το 2027. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Race, η Ομοσπονδία βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ομάδες για τη μείωση της αεροδυναμικής απόδοσης των μονοθεσίων, σε μια προσπάθεια να επιλυθούν δύο κρίσιμα ζητήματα: η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και η αντοχή των ελαστικών.

Ο τεχνικός διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, αποκάλυψε ότι οι ομάδες έχουν ήδη καταφέρει να παράγουν περισσότερη κάθετη δύναμη από όση είχε αρχικά εκτιμηθεί. Αυτή η «υπεραπόδοση» στις στροφές δημιουργεί ένα αναπάντεχο πρόβλημα: όσο πιο γρήγορα περνά ένα μονοθέσιο από μια στροφή, τόσο λιγότερο φρενάρει, και κατά συνέπεια τόσο λιγότερη ενέργεια ανακτά η μονάδα ισχύος.

Το παράδοξο της ενέργειας

Η νέα γενιά κινητήρων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα. Όταν όμως τα μονοθέσια έχουν πολλή κάθετη δύναμη, οι οδηγοί δεν χρειάζεται να φρενάρουν έντονα ή για αρκετή ώρα. Αυτό έχει αποτέλεσμα οι μπαταρίες να μην φορτίζουν επαρκώς, στερώντας από τους οδηγούς τη δυνατότητα να πιέζουν στο όριο σε όλη τη διάρκεια του γύρου.

Η μείωση της κάθετης δύναμης θα αναγκάσει τα μονοθέσια να είναι ελαφρώς πιο αργά μέσα στις στροφές. Αυτό θα οδηγήσει σε πιο έντονα φρεναρίσματα, επιτρέποντας στο σύστημα ανάκτησης ενέργειας να λειτουργεί πιο αποδοτικά, βελτιώνοντας τη συνολική διαχείριση ισχύος κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το «χαρτί» της ασφαλείας και τα ελαστικά

Πέρα από το ενεργειακό σκέλος, η FIA ανησυχεί για τις καταπονήσεις που δέχονται τα ελαστικά. Με τις ομάδες να βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους παραγωγής κάθετης δύναμης, τα φορτία που ασκούνται στα ελαστικά της Pirelli πλησιάζουν σε οριακά επίπεδα. Αν η εξέλιξη συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό, υπάρχει κίνδυνος να τεθούν ζητήματα ασφαλείας.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται τρεις προτάσεις για το 2027, οι οποίες προβλέπουν μείωση της κάθετης δύναμης κατά 20, 30 ή ακόμα και 50 «πόντους» downforce. Οι αλλαγές αυτές θα εστιαστούν στην εμπρός πτέρυγα, στο πάτωμα και στην περιοχή μπροστά από τα sidepods. Μάλιστα, η FIA έχει το δικαίωμα να επιβάλει τέτοιες αλλαγές μονομερώς, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, χωρίς να χρειάζεται την έγκριση των ομάδων.

Η απειλή του «Bib» και η ασφάλεια των οδηγών

Μια άλλη σημαντική αλλαγή που εξετάζεται για το επόμενο έτος αφορά το εμπρός μέρος του πατώματος, γνωστό ως «bib». Η FIA παρατήρησε ότι στα τρέχοντα σχέδια το σημείο αυτό εκτείνεται αρκετά προς τα εμπρός. Η ανησυχία είναι ότι σε περίπτωση ατυχήματος, αν ένα μονοθέσιο βρεθεί πάνω από ένα άλλο, αυτό το τμήμα του πατώματος θα μπορούσε να περάσει μέσα από το κενό του Halo και να τραυματίσει τον οδηγό.

Οι συζητήσεις για τη μείωση του μεγέθους αυτού του εξαρτήματος αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, καθώς η ασφάλεια των οδηγών παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα.

Είναι σαφές ότι η Formula 1 του 2027 θα είναι μια άσκηση ισορροπίας. Καθώς οι κινητήρες δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα πριν από το 2028, η αεροδυναμική παραμένει το μόνο «εργαλείο» της FIA για να διασφαλίσει ότι οι αγώνες θα παραμείνουν θεαματικοί, στρατηγικοί και, πάνω από όλα, ασφαλείς.