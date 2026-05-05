Transport Show 2026: Πανόραμα φορτηγών και λεωφορείων στο Metropolitan Expo

Η καρδιά των επαγγελματικών μεταφορών χτυπά δυνατά τον Μάιο, καθώς η έκθεση Transport Show 2026 ανοίγει τις πύλες της στο Metropolitan Expo, από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων κατασκευαστών φορτηγών και λεωφορείων, η διοργάνωση επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Η φετινή, 5η κατά σειρά διοργάνωση, είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα, παρουσιάζοντας ένα πλήρες φάσμα σύγχρονων επαγγελματικών οχημάτων για κάθε ανάγκη μεταφοράς. Από τράκτορες και φορτηγά μεγάλων αποστάσεων, μέχρι ρυμουλκούμενα, βαν αστικών διανομών, τουριστικά και υπεραστικά λεωφορεία, καθώς και πολυτελή minibus, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα οχήματα νέας τεχνολογίας, είτε πρόκειται για ηλεκτροκίνητα μοντέλα είτε για λύσεις με εναλλακτικά καύσιμα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Transport Show 2026 θα φιλοξενήσει σημαντικές πρεμιέρες, τόσο νέων μοντέλων όσο και νέων αντιπροσωπειών που εισέρχονται στην ελληνική αγορά. Το γεγονός αυτό ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης και αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στον τομέα των μεταφορών.

Τα επίσημα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 18:00, με την παρουσία εκπροσώπων από Περιφέρειες, Επιμελητήρια και Ομοσπονδίες του κλάδου, καθώς και στελεχών μεγάλων κατασκευαστών από την Ευρώπη και την Κίνα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους επαγγελματίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε οδηγούς, ιδιοκτήτες στόλων και στελέχη επιχειρήσεων να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις και να πραγματοποιήσουν σημαντικές επαφές.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η δράση Truck & Bus Driver Career Days, μια πρωτοβουλία που στοχεύει να φέρει σε άμεση επαφή εταιρείες με επαγγελματίες οδηγούς. Σε μια περίοδο όπου η έλλειψη οδηγών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τις μεταφορικές, τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις, η συγκεκριμένη δράση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ανοίγοντας δρόμους για νέες συνεργασίες και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Το Transport Show 2026 δεν είναι απλώς μια έκθεση, αλλά ένα ολοκληρωμένο σημείο συνάντησης για όλο τον κλάδο των οδικών μεταφορών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως κορυφαίο γεγονός των Μεταφορών στην Ελλάδα.

Το Transport Show διοργανώνει το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR (Εκδόσεις Αγριμανάκη Α.Ε.)