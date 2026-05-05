Ο Γιόνας Φόλγκερ επιστρέφει στη δράση με την Tech3 για το MotoGP της Γαλλίας, αντικαθιστώντας τον τραυματία Μάβερικ Βινιάλες.

Τα πλάνα του Μάβερικ Βινιάλες για μια δυναμική επιστροφή στο GP Γαλλίας του MotoGP, που θα διεξαχθεί το προσεχές 3ήμερο (8-10 Μαΐου) ανατράπηκαν οριστικά. Ο Ισπανός αναβάτης, ο οποίος υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση μιας χαλαρής βίδας στον ώμο του (κατάλοιπο από την πτώση του στο Σάχσενρινγκ τον περασμένο Ιούλιο), δεν έλαβε το «πράσινο φως» από τους ειδικούς. Παρά την εντατική δουλειά στο Red Bull Athletic Performance Centre, η φυσική του κατάσταση δεν κρίθηκε επαρκής για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός αγωνιστικού τριημέρου.

Maverick Viñales will miss the #FrenchGP as he continues his recovery from recent corrective shoulder surgery. He’ll be replaced by Jonas Folger at Red Bull KTM Tech3 for the team’s home race at Le Mans.



May 4, 2026

«Είμαι απογοητευμένος, αλλά καταλαβαίνω ότι η πλήρης ανάρρωση είναι η προτεραιότητα», δήλωσε ο Βινιάλες, ο οποίος μετά την απουσία του από τη Χερέθ, αναγκάζεται τώρα να παρακολουθήσει και τον αγώνα του Λε Μαν από την τηλεόραση. Η απουσία αυτή δημιούργησε ένα σημαντικό κενό στην Tech3, ειδικά σε έναν αγώνα που θεωρείται «εντός έδρας» για τη γαλλική ομάδα, η οποία υπό το νέο καθεστώς ιδιοκτησίας επιθυμεί να παρουσιαστεί με πλήρη σύνθεση μπροστά στους οπαδούς της.

Η επιστροφή του Γιόνας Φόλγκερ

Με τον αναπληρωματικό αναβάτη της KTM, Πολ Εσπαργκαρό, να παραμένει επίσης τραυματίας και τον Ντάνι Πεδρόσα να μην αποδέχεται την πρόσκληση για αντικατάσταση, η Tech3 έκανε την έκπληξη στρεφόμενη στον Γιόνας Φόλγκερ. Ο 32χρονος Γερμανός έχει μια μακρά και ιδιαίτερη ιστορία με τη συγκεκριμένη ομάδα, καθώς μαζί της έκανε τα πρώτα του βήματα στη μεγάλη κατηγορία το 2017, εντυπωσιάζοντας τότε με ένα βάθρο στον αγώνα της πατρίδας του.

Η καριέρα του Φόλγκερ είχε διακοπεί απότομα λόγω προβλημάτων υγείας, όμως η στενή του σχέση με το γκρουπ της KTM ως αναβάτης δοκιμών τον κράτησε σε ετοιμότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που καλείται να παίξει τον ρόλο του αντικαταστάτη, αφού το 2023 είχε συμμετάσχει σε έξι αγώνες αντικαθιστώντας τον Πολ Εσπαργκαρό. Η επιστροφή του σε μια γνώριμη ομάδα και ένα περιβάλλον που τον εκτιμά, θεωρείται η ιδανική λύση για τη διαχείριση μιας δύσκολης κατάστασης.

Ο ίδιος ο Φόλγκερ δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή, αλλά αναγνωρίζει τις δυσκολίες. Το να ανέβεις σε μια μοτοσικλέτα MotoGP μετά από καιρό και να αγωνιστείς στο κορυφαίο επίπεδο χωρίς προετοιμασία είναι μια τεράστια πρόκληση. «Το Λε Μαν θα είναι δύσκολο, καθώς απαιτείται γρήγορη προσαρμογή, αλλά πιστεύω ότι τα θετικά υπερτερούν των δυσκολιών», δήλωσε ο Γερμανός, ο οποίος ανυπομονεί να συνεργαστεί ξανά με τους μηχανικούς της Tech3.