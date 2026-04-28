Porsche Cayenne Coupé Electric: Με έμπνευση από την 911

Το νέο ηλεκτρικό SUV της Porsche έχει ισχύ που αγγίζει τους 1.156 ίππους και αεροδυναμική σχεδίαση «flyline» που παραπέμπει σε ένα εμβληματικό σχήμα.

Η Porsche διευρύνει την γκάμα των SUV μοντέλων της με την Cayenne Coupé Electric, ένα όχημα που συνδυάζει τις επιβλητικές αναλογίες με εξαιρετικές ηλεκτρικές επιδόσεις. Σχεδιαστικά, η νέα πρόταση αντλεί έμπνευση από τη μορφή της 911 και τη χαρακτηριστική της γραμμή οροφής, γνωστή ως «flyline». Η κεκλιμένη γραμμή της οροφής εκτείνεται πάνω από τους φαρδείς ώμους του αυτοκινήτου, προσδίδοντας μια ιδιαίτερα σπορ εμφάνιση, ενώ το παρμπρίζ έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την έκδοση Coupé.

Κορυφαία αεροδυναμική και αυτονομία

Η σχεδίαση της Cayenne Coupé Electric δεν είναι μόνο ζήτημα αισθητικής αλλά και επιστημονικής ακρίβειας. Η κεκλιμένη οροφή και οι ειδικά σχεδιασμένοι προφυλακτήρες επιτρέπουν στο μοντέλο να επιτύχει έναν εντυπωσιακό συντελεστή οπισθέλκουσας cd 0,23. Η τιμή αυτή είναι κατά 0,02 χαμηλότερη από την έκδοση SUV, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση της αυτονομίας κατά περίπου 18 χιλιόμετρα.

Η επίδοση αυτή υποστηρίζεται από το σύστημα Porsche Active Aerodynamics (PAA). Το σύστημα περιλαμβάνει ενεργά πτερύγια ψύξης στο εμπρός μέρος και μια προσαρμοζόμενη πίσω αεροτομή, η οποία εκτείνεται αυτόματα για να αυξήσει την κάθετη δύναμη στις υψηλές ταχύτητες ή να βελτιστοποιήσει τη ροή του αέρα για μέγιστη αποδοτικότητα. Το αποτέλεσμα είναι μια συνδυασμένη αυτονομία WLTP που αγγίζει τα 669 χιλιόμετρα, καθιστώντας την Cayenne Coupé Electric ιδανική για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Τρεις εκδόσεις με καταιγιστικές επιδόσεις

Η Porsche προσφέρει το νέο μοντέλο σε τρεις διακριτές εκδόσεις, με την κορυφαία Turbo να προκαλεί δέος με τους αριθμούς της. Χάρη στη λειτουργία overboost με Launch Control, η ισχύς μπορεί να φτάσει στους 1.156 ίππους (850 kW), επιτρέποντας την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα.

Η αρχιτεκτονική των 800 Volt εξασφαλίζει ότι η Cayenne Coupé Electric δεν είναι γρήγορη μόνο στον δρόμο αλλά και στο σταθμό φόρτισης. Υπό βέλτιστες συνθήκες, η μπαταρία μπορεί να δεχθεί ισχύ φόρτισης DC έως και 390 kW. Αυτό σημαίνει ότι η αναπλήρωση της ενέργειας από το 10% στο 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε χρόνο που ελάχιστα μοντέλα μπορούν να προσεγγίσουν, προσφέροντας αυτονομία εκατοντάδων χιλιομέτρων σε μόλις λίγα λεπτά φόρτισης.

Χαρακτηριστικό Cayenne Coupé Electric Cayenne S Coupé Electric Cayenne Turbo Coupé Electric Ισχύς (kW/PS) 300 kW (408 PS) 400 kW (544 PS) 630 kW (857 PS) / 850 kW (1.156 PS)* 0-100 χλμ./ώρα 4,8 δευτ. 3,8 δευτ. 2,5 δευτ. Τελική Ταχύτητα 230 χλμ./ώρα 250 χλμ./ώρα 260 χλμ./ώρα Αυτονομία (WLTP) Έως 669 χλμ. Έως 645 χλμ. Έως 612 χλμ.

*Με ισχύ overboost (Launch Control)

Δυναμική οδήγηση και καθημερινή πρακτικότητα

Παρά τον προσανατολισμό στις επιδόσεις, η Porsche δεν έκανε συμβιβασμούς στην άνεση και την χρηστικότητα. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει προσαρμοζόμενη αεροανάρτηση δύο θαλάμων και δύο βαλβίδων με το σύστημα PASM (Porsche Active Suspension Management). Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τον ανεξάρτητο έλεγχο της απόσβεσης κατά την επαναφορά και τη συμπίεση, προσφέροντας μια ξεκάθαρη διαφοροποίηση ανάμεσα στη ρύθμιση για μέγιστη άνεση και στη ρύθμιση για απόλυτη σπορ συμπεριφορά.

Στο εσωτερικό, η Cayenne Coupé Electric προσφέρει χώρους για έως και πέντε επιβάτες, με τον όγκο αποσκευών να φτάνει τα 1.347 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Επιπλέον, ο μπροστινός χώρος αποσκευών (frunk) των 90 λίτρων προσφέρει επιπλέον πρακτικότητα για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης. Για όσους επιζητούν το απόλυτο, το προαιρετικό πακέτο Lightweight Sport μειώνει το βάρος του οχήματος έως και 33 κιλά, βελτιώνοντας περαιτέρω την οδική συμπεριφορά.

Η νέα Cayenne Coupé Electric είναι πλέον διαθέσιμη για παραγγελία, με τις παραδόσεις να αναμένονται στο δεύτερο μισό του έτους, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τα SUV υψηλών επιδόσεων.