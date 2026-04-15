Δοκιμή BYD Sealion 5 DM-i Design: Άξιο προσοχής

Με ένα αποδοτικό σύστημα plug-in hybrid, μεγάλους χώρους, εξαιρετική ποιότητα και τιμή «χάρισμα», το BYD Sealion 5 DM-i Design δύσκολα περνά απαρατήρητο.

H επιτυχία της BYD στην ευρωπαϊκή αλλά και στην ελληνική αγορά ήρθε σχεδόν «με το καλημέρα». Παρότι η κινεζική μάρκα ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της πορεία με γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων μόλις 3 χρόνια πριν, σύντομα ενέταξε σε αυτή και αποδοτικά plug-in hybrid, αποκτώντας στο σωστό χρόνο το εμπορικό πλεονέκτημα που χρειαζόταν. Σήμερα λοιπόν αποτελεί μια αξιοπρόσεκτη δύναμη στη Γηραιά ήπειρο, έχοντας αφήσει πίσω της πασίγνωστες μάρκες σε επίπεδο ταξινομήσεων.

Οι αριθμοί είναι χαρακτηριστικοί. Το 2024, τη χρονιά κατά την οποία η BYD αρχίζει να επεκτείνεται με πλάνο στις ευρωπαϊκές αγορές και κάνει την πρώτη της εμφάνιση και στη χώρα μας, ταξινομεί 50.912 αυτοκίνητα. Το 2025, ο αριθμός αυτός φτάνει στα 187.657 αυτοκίνητα. Το πρώτο δίμηνο του 2026, η BYD ταξινομεί στην Ευρώπη 36.069 αυτοκίνητα, παρουσιάζοντας αύξηση 162,7% (!!!) σε σχέση με τους ίδιους μήνες το 2025.

Στην Ελλάδα, βίοι παράλληλοι. Το 2024, από τον Μάρτιο και μετά, η BYD ταξινομεί 1.578 αυτοκίνητα και κάνει δυναμική παρουσία με μερίδιο αγοράς 1,2%. Το 2025, ταξινομεί 2.402 αυτοκίνητα και πλέον το μερίδιό της ανεβαίνει στο 1,7 %. Αφήνει πίσω της την Tesla και πολλά ακόμα «ηχηρά» ονόματα, όπως τις ΜΙΝΙ, Jeep, Volvo, Mazda, Seat, Alfa Romeo, Lexus. Στο σύνολο των ταξινομήσεων του έτους κατέλαβε την 19η θέση, ανάμεσα στις περίπου 80 διαφορετικές μάρκες που πλέον δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Αρχές του 2026, του δύο πρώτους μήνες, η BYD φιγουράρει πλέον στην 13η θέση των ταξινομήσεων της ελληνικής αγοράς (από 19η το 2025 όπως αναφέρθηκε παραπάνω), με 454 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς, πλέον, στο 2,3%, όντας επίσης και πρώτη δύναμη στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το κοινό, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι ειδικοί δημοσιογράφοι, αναγνωρίζει στα μοντέλα της εξαιρετικές προτάσεις με βάση το κόστος τους, οι οποίες μάλιστα υποστηρίζονται από μεγάλες εγγυήσεις και ένα ευρύ πλέον δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Στο δια ταύτα

To ολοκαίνουριο BYD Sealion 5 DM-i είναι ένα μοντέλο που ενσωματώνει όλα αυτά τα στοιχεία που απογείωσαν τη φήμη και τις πωλήσεις της κινεζικής μάρκας εκθετικά, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εξαιρουμένης της Tesla, η οποία ωστόσο είχε δημιουργήσει ένα μύθο γύρω από το όνομά της πολύ πριν έρθει στη χώρα μας το 2020, καμία άλλη αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχει καταφέρει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, να εδραιωθεί σε μία ώριμη αγορά όπως η ελληνική.

Αισθητικά το Sealion 5 DM-i δεν εισφέρει τίποτα το συνταρακτικό. Είναι σύγχρονο αλλά και χαμηλών τόνων ταυτόχρονα, με κάποιες έντονες γραμμές και ελλειπτικές φόρμες σε αμάξωμα και προφυλακτήρες να παίζουν το ρόλο της ευχάριστης λεπτομέρειας σε ένα κατά τα άλλα συντηρητικό σύνολο. Σε σχέση με το περίπου ίδιων διαστάσεων Seal U DM-i δείχνει λιγότερο εμπνευσμένο, αλλά αυτό ήταν μάλλον μια συνειδητή επιλογή των σχεδιαστών της μάρκας, ώστε τα δύο μοντέλα να έχουν διακριτούς χαρακτήρες, παρά τις πολύ κοντινές διαστάσεις.

Εσωτερικά, το BYD Sealion 5 DM-i διατηρεί τη γνωστή φόρμα της μάρκας, όντας υλοποιημένο με πολύ καλά στην όψη και στην αφή μαλακά και οικολογικά υλικά. Σχεδιαστικά είναι αφαιρετικό, ωστόσο με την παρουσία κάποιων φυσικών διακοπτών σε πολύ καλή διάταξη, είναι επίσης πρακτικό και εργονομικό. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του χαρακτήρα των BYD έως σήμερα, η περιστρεφόμενη κεντρική οθόνη, λάμπει δια της απουσίας της. Μικρό το κακό καθώς δεν προσέθετε κάτι σημαντικό εργονομικά, όπως άλλωστε διαπίστωσε και η BYD, καταργώντας αυτό το highlight από όλα τα μελλοντικά της μοντέλα.

Όπως και στα περισσότερα BYD, η συνολική εικόνα του εσωτερικού είναι εξαιρετική, ενώ στην προκειμένη περίπτωση αξίζει να σημειωθούν οι μεγάλοι χώροι για τους επιβάτες, καθώς το μήκος των 4,738 μέτρων αξιοποιείται ιδανικά για αυτούς. Σε αντίθεση με το χώρο αποσκευών όμως, του οποίου ο όγκος περιορίζεται στα 463 λίτρα, τιμή μέτρια για SUV της κατηγορίας D. Ωστόσο η διάταξή του αλλά και οι θήκες κάτω από το πάτωμα, συνθέτουν ένα χώρο ο οποίος μπορεί να είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμος και τελικά να χωρά πολλά περισσότερα από αυτά που μαρτυρούν τα λίτρα της χωρητικότητας.

Κοντολογίς, ακόμα και μια πενταμελής οικογένεια θα βρει το χώρο που χρειάζεται για τις καθημερινές μετακινήσεις της αλλά και μεγάλα ταξίδια, ενώ ο εξοπλισμός στην έκδοση Design της δοκιμής είναι πολύ πλούσιος, χωρίς όμως υπερβολές, ώστε να υπάρχει και «χώρος» για να προτιμήσει κανείς το Seal U DM-i.

Κορυφαία συνδεσιμότητα και αντίστοιχη ασφάλεια

Το ταμπλό ενσωματώνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών που εμφανίζει όλες τις βασικές πληροφορίες οδήγησης, καθώς και οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 12,8 ιντσών με το σύστημα infotainment τελευταίας γενιάς της BYD, το οποίο υποστηρίζει φωνητικές εντολές με τη φράση «Hi BYD». Η οθόνη του συστήματος πολυμέσων είναι ευανάγνωστη και άμεση σε απόκριση, έχει πολλά shortcuts που διευκολύνουν την πλοήγηση στα μενού, ενώ στην κεντρική κονσόλα ανάμεσα στα καθίσματα υπάρχουν και διακόπτες που διευκολύνουν την άμεση πρόσβαση στη λειτουργία του κλιματισμού, στα προγράμματα οδήγησης και σε άλλες λειτουργίες.

Στα αρνητικά της εργονομίας καταγράφουμε τη θέση των ακροδεκτών USB, οι οποίοι βρίσκονται βαθιά κάτω και εμπρός, στο κατώτερο επίπεδο της κεντρικής κονσόλας, ενώ ο πίνακας οργάνων έχει μερικές ενδείξεις του παράλογα μικρές, παρότι το μέγεθός του είναι μεγάλο.

Φυσικά υπάρχει ενσωματωμένη συνδεσιμότητα με smartphone Apple και Android, το σύνολο των γνωστών ηλεκτρικών ευκολιών, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα καθίσματα, σύστημα διζωνικού κλιματισμού, ασύρματη φόρτιση κινητού, κάμερα 360 μοιρών, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών και λειτουργία V2L, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ούτε ως προαιρετικά μερικά στοιχεία ωστόσο, τα οποία μπορεί κανείς να βρει στο ακριβότερο Seal U DM-i. Για παράδειγμα η δυνατότητα φόρτισης DC, η πανοραμική και ανοιγόμενη ηλιοροφή, το head up display και η δυνατότητα μετάδοσης της κίνησης σε όλους τους τροχούς, μεταξύ άλλων.

Με 7 αερόσακους στο βασικό του εξοπλισμό και πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης, το BYD Sealion 5 DM-i δεν κάνει εκπτώσεις στον εξοπλισμό ασφάλειας. Διαθέτει προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου ταχύτητας, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, ανίχνευσης τυφλού σημείου, υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας, προειδοποίηση εμπρόσθιας και οπίσθιας σύγκρουσης, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (AEB), έλεγχο κατάβασης και βάσεις ISOFIX και i-Size στα εξωτερικά πίσω καθίσματα και στο κάθισμα του συνοδηγού.

Ολιγαρκές αλλά ικανό

Με μήκος 4,738 μέτρα, πλάτος 1,860 μέτρα, ύψος 1,710 μέτρα και μεταξόνιο 2,712 μέτρων το BYD Sealion 5 DM-i είναι ένα αρκετά μεγάλο SUV. Ευτυχώς όμως όχι και ανάλογα βαρύ, με τα 1.749 κιλά να θεωρούνται σχετικά χαμηλή τιμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Για συγκρίσεις, ένα Geely Starray EM-i στην κορυφαία του εκδοχή ζυγίζει 1.815 κιλά, το Volkswagen Tiguan eHybrid φτάνει στα 1.880 κιλά, ενώ το Ford Kuga σταματάει τη ζυγαριά στα 1.837 κιλά.

Με μέγιστη συνδυαστική ισχύ 212 ίππων και ροπή 300 Nm, το Sealion 5 DM-i Design δεν εντυπωσιάζει, αλλά σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρους έχει επαρκείς επιδόσεις, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8,1 δλ. και τη μέγιστη ταχύτητα να κορυφώνεται στα 170 χλμ./ώρα. Δεν είναι, προφανώς, ότι πιο γρήγορο στην κατηγορία, αλλά με βάση τον οικογενειακό του προσανατολισμό ικανοποιεί το σύνολο σχεδόν των πιθανών του κατόχων.

Το αυτοκίνητο έχει ισχύ για γρήγορες προσπεράσεις, η εμπλοκή του κινητήρα είναι γραμμική και χωρίς πολύ θόρυβο αν το γκάζι δεν φτάσει μοκέτα και το σύστημα διεύθυνσης έχει μέτρια αίσθηση. Οδηγός και επιβάτες απολαμβάνουν ένα πολύ ήσυχο και άνετο εσωτερικό, με την ανάρτηση να απορροφά σωστά τις κακοτεχνίες και ταυτόχρονα να μην αφήνει το αμάξωμα να ταλαντώνεται υπέρμετρα είτε κατά το διαμήκη, είτε κατά τον εγκάρσιο άξονα. Σε αυτό το σημείο μάλιστα παίρνει καλύτερο βαθμό σε σχέση με το ομόσταβλο Seal U DM-i.

Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να ορίζει ο ίδιος το επίπεδο διατήρησης φόρτισης της μπαταρίας, ώστε ανάλογα με τη διαδρομή που επιλέγει να έχει μετά από όσα χιλιόμετρα διανύσει υβριδικά, επαρκή ενέργεια για κίνηση αμιγώς ηλεκτρικά. Αν το αυτοκίνητο αφεθεί στην αυτόματη υβριδική λειτουργία, κρατά πάντα ένα επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μεταξύ 15 και 20%, ώστε να μπορεί να λειτουργεί το ηλεκτρικό μοτέρ. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όπως παρατεταμένες ανωφέρειες πολλών χιλιομέτρων με μεγάλη ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο, όπου η λειτουργία του θερμικού κινητήρα φτάνει στο όριο των στροφών, με έντονο θόρυβο στο εσωτερικό και πτώση της συνολικής απόδοσης. Αυτή όμως η συνθήκη είναι σπάνια και επομένως ελάχιστα ενοχλητική.

Το αυτόματο κιβώτιο -με τον επιλογέα στην κεντρική κονσόλα- κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, χωρίς όμως να προσφέρει κάποια δυνατότητα παρέμβασης στον οδηγό (χειροκίνητη λειτουργία με ή χωρίς paddles), καθώς η κατασκευαστική του λογική δεν το επιτρέπει. O οδηγός έχει στη διάθεσή του προγράμματα οδήγησης Eco, Normal, Sport και bonus ένα ακόμα για συνθήκες πάγου και χιονιού, που ενεργοποιείται με ξεχωριστό διακόπτη.

Η έκδοση της δοκιμής διαθέτει μπαταρία 18,3 kWh, με αυτονομία πλήρως ηλεκτρικής λειτουργίας σε μικτές συνθήκες τα 86 χιλιόμετρα. Η μέση εκπομπή CO2 είναι 48 γρ./χλμ. (αντί 62 της έκδοσης Comfort με τη μικρότερη μπαταρία), με αποτέλεσμα ως εταιρικό αυτοκίνητο να μην επιβαρύνει τον κάτοχό του με φόρο, καθώς το σχετικό όριο είναι τα 50 γρ./χλμ.

Όσον αφορά τη φόρτιση, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε AC παροχή και αυτή όχι μεγαλύτερη από 3,3kW, με αποτέλεσμα να απαιτούνται 6 ώρες για μια πλήρη φόρτιση. Τα περισσότερα plug-in hybrid μοντέλα του ανταγωνισμού, ακόμα και το «αδελφό» Seal U DM-i, δέχονται πλέον DC φόρτιση που μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει σε ισχύ τα 50 kW. Αναφορικά με την κατανάλωση καυσίμου, όταν η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη, αυτή κυμαίνεται μεταξύ 5,5 και 6,5 λίτρα/100 χλμ. σε μικτές συνθήκες. Στον αυτοκινητόδρομο μπορεί να ανέβει περίπου στα 8,5 λίτρα/100 χλμ. με σταθερή ταχύτητα 130 – 140 χλμ./ώρα. Στην καθημερινότητα μπορεί κανείς να καλύπτει σχεδόν κάθε απόσταση με μηδενική κατανάλωση βενζίνης, εφ' όσον μπορεί να κρατά την μπαταρία φορτισμένη. Υπό κανονικές συνθήκες, η αμιγώς ηλεκτρική κίνηση μπορεί να ξεπεράσει και τα 90 χιλιόμετρα εντός πόλης.

Όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου λειτουργούν πολύ καλά, εκτός αυτού της παρακολούθησης οδηγού DMS. Η βαθμονόμησή του είναι πολύ «ευαίσθητη» και καθίσταται εξόχως ενοχλητικό, ειδικά αφού πρέπει μέσω του μενού του συστήματος πολυμέσων να το απενεργοποιείς κάθε φορά που μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Σε αυτό το σημείο απαιτείται άμεσα μια αναβάθμιση λογισμικού, καθώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ασύρματα (OTA).

Αξίζει και συμφέρει

Το BYD Sealion 5 DM-i κοστίζει, με πολύ πλούσιο εξοπλισμό, περίπου όσο ένα συμβατικό C SUV. Η σύγκριση με αντίστοιχου μεγέθους plug in hybrid μοντέλα, το καθιστά ευκαιρία από τις λίγες στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η εισαγωγική έκδοση Comfort τιμάται 31.990 ευρώ, ενώ η κορυφαία Design της δοκιμής, 33.990 ευρώ. Ένα Hyundai Tucson PHEV ξεκινά από 42.990 ευρώ, ένα Ford Kuga PHEV από 40.000 ευρώ σε ειδική προσφορά, ενώ ένα Volkswagen Tiguan eHybrid από 51.780 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν πολύ σημαντικές διαφορές σε επίπεδο τιμής σε σχέση με τα ευρωπαϊκά και τα κορεατικά μοντέλα, χωρίς αυτές όμως να τεκμαίρονται σε επίπεδο απόδοσης.

Το BYD Sealion 5 DM-i καλύπτεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.). Για όποιον λοιπόν αναζητά ένα ευρύχωρο SUV με πολύ χαμηλή κατανάλωση, μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία στις καθημερινές μετακινήσεις και πλούσιο εξοπλισμό, το BYD Sealion 5 DM-i Design αποτελεί κορυφαία επιλογή, καθώς διαθέτει πλήθος σημαντικών πλεονεκτημάτων και ελάχιστα, δευτερεύουσας σημασίας μειονεκτήματα.